Záběry buldozeru odklízejícího elektrická auta odstavená na silnici během požárů v Kalifornii jsou výmluvným obrazem dnešní doby

Je to něco, co bychom za jiných okolností označili za barbarství, v tomto případě to ale lze chápat. Byť je třeba se ptát, jak efektivní nakonec tento způsob je - z pořízených záběrů tak úplně nepůsobí.

Patrně vám neuniklo, že zatímco u nás přemýšlíme spíš o tom, jak se vypořádáme s další vlnou mrazů, v Kalifornii od úterý bojují s požáry. Není to něco, co by v této oblasti bylo vzhledem k tamním klimatickým podmínkám výjimečné, tentokrát ale mj. kvůli silným nárazovým větrům katastrofa rychle zasáhla i jednu z rezidenčních oblastí širšího Los Angeles. A ne jen tak ledajakou, jde o Pacific Palisades, kde si své místo k životu našli mnozí bohatí lidé včetně světoznámých celebrit typu Toma Hankse.

Oheň se šířil velmi rychle, a tak úřady informovaly místní, aby oblast opustili. K tomu logicky většina z nich zvolila auta, což buď samo o sobě nebo v kombinaci s jiným událostmi vytvořilo zácpy a dlouhé kolony stojících vozů. A vzhledem k tomu, že se oheň oblastí dál šířil, policie v některých místech nařídila řidičům, aby ze svých vozů vystoupili a dál pokračovali po svých.

Právě tak vznikly záběry silnic plných opuštěných aut, což na pozadí všeho toho ohně a kouře působí jako ukázky z nějakého katastrofického filmu. A není to vše - protože takto odstavené vozy blokovaly některé důležité tepny využívané k přesunům hasičů a dalších bezpečnostních složek, bylo nutné je odstranit z cesty. Řidiči sice byli informováni, ať nechají klíče ve vozech, zjevně to ale málokdo udělal. A tak ke slovu muselo přijít násilí svého druhu.

Níže tak můžete vidět, jak auta z jednoho z míst Pacific Palisades odklízí dosti nevybíravým způsobem buldozer. A je mezi nimi řada elektrických vozů, zejména Tesel, vidíme ale i Mercedes EQE a další elektromobil. Kombinace Kalifornie, požár a elektromobil neschopný pohynu po svých je docela výmluvným obrazem dnešní doby, byť v tomto případě vznikl jen shodou nepříznivých okolností a nikoli dílem toho či onoho vozu.

Za jiných okolností bychom takové zacházení s auty označili za barbarské, tady je ale třeba chápat, že přednost dostaly jiné ohledy. I tak je třeba se ptát, zda úřady zvolily opravdu efektivní cestu - na videu KTLA 5 vidíme, že obsluha buldozeru nemá s touto činností moc velké zkušenosti a možná by nakonec bylo rychlejší (a rozhodně ohleduplnější) auta posunout kousek dál s pomocí klasické odtahovky. Ale tušíme, že dostupné prostředky pro cokoli takového budou za daných okolností omezené a použilo se, co zrovna bylo k dispozici. Na každý pád neobvyklá podívaná, dopřejte si ji sami níže.

