Zaměstnanec historického ústavu zbořil jedním z nejošklivějších propadáků historie aut historické toalety před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kyoto Prefectural Board of Education, CC0 Public Domain

Některé tragikomické situace umí připravit jen sám život. A tahle je nepochybně jednou z takových. Je téměř nemožné, aby se v jedné nehodě sešlo vše zmíněné v titulku, ale v Japonsku k tomu skutečně došlo.

Cesty páně jsou nevyzpytatelné, říká se. Pravdivost těchto slov nám život připomíná pravidelně, nejnověji se tak stalo díky opravdu kuriózní nehodě, která se odehrála v Japonsku. Majitel Toyoty WiLL Vi totiž šlápl na plynový pedál ve chvíli, kdy měl zařazenou zpátečku, jakkoli plánoval jet kupředu. Kvůli tomu ovšem nacouval do veřejných toalet.

Již to samo může řadě lidí zacukat koutky úst, samotnému řidiči ovšem do smíchu nebylo. Spíše se dá předpokládat, že nebyl daleko od nutnosti náhle si zajít „na velkou“. Nešlo totiž o běžné veřejné toalety, jaké znáte třeba z benzinových stanic. Místo toho šlo o historickou památku, která byla součástí buddhistického chrámu Tofukudži. Ten byl postaven v roce 1236, na vybudování toalet ovšem došlo někdy v první polovině období Muromači, tedy před zhruba sedmi sty lety.

Řidič naštěstí poškodil jen více než dvoumetrová dřevěná vrata, samotné toalety v podobě kamenných desek s vyvrtanými otvory ovšem naštěstí nedoznaly úhony. Tošio Išikava, který má chrám na starosti, by přitom byl rád, kdyby oprava proběhla ještě předtím, než začne ve velkém padat listí. Nicméně reálně se prý práce nejspíše protáhnou až do počátku příštího roku. Kromě samotných vrat byly totiž poškozeny rovněž sloupy, do kterých bylo dřevo ukotveno.

Jak pak bude naloženo se samotným řidičem, zatím není jisté. Jelikož ale šlo nicméně o zaměstnance kjótského ústavu, který má na starosti právě kulturní dědictví, dá se předpokládat, že přijde minimálně pokárání. To už jsme se ovšem posunuli na pole spekulací, případ raději opustíme a v krátkosti se zastavíme u samotného vozu. Označení WiLL totiž začala v roce 1999 používat malá skupina japonských výrobců, kteří tímto způsobem chtěli oslovit omladinu. Záměry Toyoty nicméně byly poněkud obsáhlejší, značka totiž zároveň chtěla proniknout na trhy, na kterých ještě chyběla. Modely WiLL ale nakonec prodávala jen v Japonsku.

Provedení WiLL Vi dorazilo jako první již v roce 2000 a svým designem odkazovalo na auta z 50. či 60. let minulého století. Japonci nicméně vše ještě okořenili jistou dávkou futurismu, díky čemuž se čtyřdveřový hatchback nakonec nelíbil prakticky nikomu. Z auta se stal propadák, jehož výroba byla po necelých čtyřiadvaceti měsících zastavena a na místo „Víčka“ dorazilo provedení Cypha. I přes konvenční záď ale taktéž úspěšné nebylo a skončilo v roce 2005.

Lze pak už jen dodat, že WiLL Cypha byl nahrazen druhou generací Toyoty Yaris. Kromě toho ovšem automobilka dotáhla do konce i svůj záměr bodovat u omladiny, a to s pomocí značky Scion, kterou stvořila v roce 2003. O třináct let později nicméně došlo i na její ukončení, neboť modely Toyoty již přestaly být nudnými. Kromě toho se obchodní model Scionu počítající s nízkými cenami a tedy nízkými maržemi ukázal být neudržitelný.

Aktuálně nám ji připomněla velmi kuriózní nehoda, na kterou v Japonsku došlo. Foto: Kyoto Prefectural Board of Education, CC0 Public Domain



Toyota WiLL Vi se vyráběla pouze od ledna 2000 do prosince 2001, poté kvůli nezájmu skončila. Foto: Toyota

Zdroj: The Guardian

Petr Prokopec

