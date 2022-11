Závodník předvedl ve skutečném světě manévr známý jen z počítačových her, předjel šest soupeřů najednou před 6 hodinami | Petr Prokopec

Zdánlivě nemožný posun z desátého místa na čtvrté během jediné zatáčky se podařil v Evropě dosud nepříliš známému americkému pilotovi. Doslova tím zopakoval triky známé z virtuálního světa.

Pokud jste někdy holdovali počítačovým hrám, a teď máme na mysli klasické závodní arkády, pak jistě víte, že „čistá stopa“ je v tomto světě skoro vulgární pojem. Větší šanci vyhrát máte ve chvíli, kdy realitě a fyzikálním zákonům dáte dovolenou, zařadíte režim nerozbitnosti, sešlápnete plynový pedál s razancí rozzuřené slonice a veškeré okolí využijete jako mantinely, od kterých se budete odrážet a doklouzávat směrem k cíli, aniž byste jakkoli zpomalili.

Jakkoliv se může zdát, že takový postup přinese ovoce pouze v herním světě, závodník Ross Chastain dokázal pravý opak. Během nedělního závodu série NASCAR se totiž krátce před koncem pohyboval na desátém místě. Byl tak už hodně vzdálen od šance vyhrát tento šampionát. Aby totiž na něco takového mohl vůbec pomyslet, musel by dojet mezi nejlepšími čtyřmi, jenž si to rozdají o víkendu ve Phoenixu v rámci finále Championship 4.

Jezdec týmu Trackhouse se proto rozhodl přistoupit k manévru, který následně rozdělil celý závodní svět. Zatímco totiž třeba někdejší vítěz NASCARu a současný komentátor stanice NBC Jeff Burton s obdivem uvedl, že „v životě nikdy nic podobného neviděl“, dle Kyla Larsona jde o pochybný moment, jenž „není dobrý pro sport“. Je nicméně třeba dodat, že zrovna Larson by měl držet ústa pod zámkem, neboť loni se v Darlingtonu pokusil o něco podobného.

Denny Hamlin, jehož Chastain odsunul na páté místo, vzal celou věc sportovně: „Myslím, že to bylo dobře zvládnuté. Existují pravidla, podle kterých se hraje. Musíte jezdit mezi zdmi, a on jen našel v posledním kole lepší cestu než my všichni ostatní.“ Chastain se totiž nechal vést mantinelem po pravé straně a díky tomu dokázal během jediné zatáčky předjet pět konkurentů. Na pátého Hamlina měl přitom v cíli náskok po 500 kolech pouze 0,73 sekundy.

„Když jsem vyrůstal, hodně jsem s bratrem Chadem hrál na GameCube hru NASCAR 2005, což mi zůstalo v hlavě. Nikdy jsem ovšem netušil, že je něco takového morné. Takové věci jsem dělal, když mi bylo osm. Jakmile jsem se opřel o zeď, pustil jsem volant. A jen jsem doufal, že nezavadím o vstupní bránu nebo něco podobně bláznivého. Ale chtěl jsem to udělat,“ uvedl Chastain po závodě k manévru, který se stoprocentně zapíše do historie. Však se na to podívejte sami, níže najdete hned dvě perspektivy.

Ross Chastain o víkendu předvedl na Martinsville Speedway manévr, jaký lidé znají pouze z počítačových her. Z desátého místa se díky němu propracoval na čtvrtou pozici, a má tak šanci získat titul. Foto: Trackhouse Racing, tiskové materiály

THE MOVE THAT SENDS ROSS CHASTAIN TO THE #CHAMPIONSHIP4! pic.twitter.com/67Ku712XZf — NASCAR (@NASCAR) October 30, 2022

