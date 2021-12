Zázraky se dějí. Do prodeje se žene zbrusu nové auto s motorem V12, jeho zvuk vám zježí chlupy před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Aston Martin

Jsou věci, které by člověk v roce 2021 nečekal. Mezi takové nepochybně patří příchod jakéhokoli nového auta s motorem V12, tuplem pak malého sporťáku. Právě takovému ale dal za vznik Aston Martin, přidává k tomu ovšem hned dvě horší zprávy.

Zůstává otázkou, zda budoucnost automobilové branže bude čistě elektrická. S čím však můžeme počítat stoprocentně, to je tlak na stále nižší emise. K tomu navíc nedochází jen v Evropě, ale po celém světě. Začíná tak být jasno, že i když se elektrický pohon nesetkává s tak vřelým přijetím, jak politici i aktivisté touží, některé spalovací jednotky se tak jako tak stanou definitivně minulostí. Ohroženým druhem jsou přitom hlavně dvanáctiválce, pro které často již nehovoří ani dynamika. Zůstávají s námi hlavně kvůli své prestiži a zvuku.

Momentálně s avízem nového dvanáctiválcového vozu vyrukoval Aston Martin. Britská automobilka pustila do světa video, v němž oznamuje příchod verze V12 Vantage. Dočkáme se jí v příštím roce a jak naznačuje přiložené video, o tichou novinku nepůjde ani v nejmenším. Jakkoliv nás ovšem soundtrack nadmíru zaujal, pozornost je třeba věnovat i popisku, který Britové připojili. Dle nich totiž „nejde jen o limitovanou edici, jde o finální edici“. Tedy jinými slovy, s tímto autem u nich dvanáctiválce končí.

Je pochopitelně třeba dodat, že odchod se týká 5,2litrové jednotky V12 twin-turbo s interním označením AE31. Ta se poprvé objevila před pěti lety pod kapotou Astonu Martin DB11. Na světě si tedy dlouho nepobude, déle než dalších pět let jí totiž nedáváme. Následně pak již Britové budou u své běžné produkce užívat pouze osmiválce a šestiválce z produkce AMG, přičemž s rokem 2030 by většina jejich portfolia měla užívat čistě elektrické nebo alespoň elektrifikované ústrojí.

Neznamená to nicméně, že by dvanáctiválce u Aston Martin skončily okamžitě. K mání ovšem budou jen u takových aut, jako je chystaná Valkyrie, kterou pohání atmosférický 6,5litrový motor V12 vyvinutý Cosworthem. Co ovšem v příštím roce skončí stoprocentně, to jsou manuální převodovky. Dvanáctiválcový Vantage totiž trojici pedálů na rozdíl od svého předchůdce nedostane a spárovat s nimi brzy nepůjde už ani ten osmiválcový, bohužel.

I nová generace Astonu Martin Vantage bude nakonec k mání s dvanáctiválcem. Ten však již nebude spárován s manuální převodovkou, jako tomu bylo u předchůdce. Ilustrační foto: Aston Martin

Zdroj: Aston Martin

Petr Prokopec

