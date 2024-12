Žhavý kandidát na letošní Darwinovu cenu vjel s BMW X5 na přejezdu přímo pod vlak. Z jednoho auta má dvě, zázrakem přežil bez zranění před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Jak vidno, vánoční zázraky nemusí končit u výsledku někdejšího neposkvrněného početí jisté paní Marie, znovu narodit se může také hloupý nebo extrémně nepozorný řidič BMW. Že žije, musí být skutečně dílo boží.

Podle Darwinových teorií by v podstatě jen čas měl vést k tomu, že nás přirozená evoluce učiní lepšími lidmi, neboť z těch neschopných se chovat způsobem, který zajišťuje dlouhodobé přežití lidského pokolení, udělá mrtvé větve vývoje. A s humorem se jméno britského přírodovědce spojuje s fiktivními cenami, které by si zasloužili získat lidé, kteří jeho teorie prokazují. Řidič z videa níže patří mezi ně, přestože pravidla Charlese Roberta Dawrina ve výsledku jako zázrakem ošálil.

Nevíme, jestli to tak chtěl udělat, ale pokud ano, pak si řidič staršího BMW X5 generace F15 nezaslouží ani špetku pochopení. Přes železniční přejezd se v momentě, kdy bliká červené světlo a jsou před ním stažené závory, prostě nejezdí. Ještě se dá rozumět tomu, že někdo projede místem za výjimečných okolností se znalostí dostatečného pensa informací se zvážením všech rizik (těžko vyčítat někomu, kdo převáží umírajícího člověka, že to udělá, když vidí kilometr na každou stranu, vlak se jako deus ex machina nezjeví), ale tento 23letý muž vjel na přejezd nedaleko bulharského města Ravno Pole za popsaných okolností bez jakéhokoli rozmyslu.

Místní média zvažují i možnost, že dotyčný z nějakého důvodu nevěděl, že dělá právě to, vzhledem k okolnostem patrným z videa se to ale nezdá moc pravděpodobné. Pokud se takto choval cíleně, pak chce opravdu mimořádnou tupost, aby se řidič před kolejemi ani nerozhlédl a prostě vjel přímo pod rozjetý vlak.

To se tu stalo a následky jsou drtivé, jak můžete vidět na fotkách uživatele Redditu. Auto bylo vlakem doslova rozpůleno na dvě části a nezdá se být možné, že by tohle někdo mohl přežít. Ale přežil, prý bez jakéhokoli vážnějšího zranění. Tomu se říká oklamat smrtku, neboť při pohledu na tuto nehodu zřejmě rovnou mířila jinam, že tady už nemá co na práci. Jak je ale vidno, bůh zřejmě přece jen existuje a měl zas jednou navrch - po případu neposkvrněného početí před pár tisíci roky tu znovu v druhé polovině prosince máme podobný případ - tentokrát jde o neposkvrněné přežití. A je to vážně zázrak, podívejte se na to sami.

BMW X5 F1 vs. bulharský vlak: 1:0. Je to s podivem a za cenu vlastní dezintegrace, ale stalo se to, podívejte se na záběry níže. Ilustrační foto: BMW

Zdroje: Plovdiv Press, crisvphotography@Reddit

Petr Miler

