Zlatan Ibrahimovič už převzal vzácné Ferrari, které si nadělil k narozeninám, stálo ho přes 12 milionů

Pokud jste se cítili trochu rozmařile, když jste si sami koupili k narozeninám třeba nový mobil, tohle vám zaručeně zlepší náladu. Zlatan Ibrahimovič si ke svým 40. narozeninám nadělil nejdražší Ferrari dneška a po pár měsících už se v něm prohání.

Kolega z redakce říká, že ty nejlepší dárky si musíte nadělit sami, protože jen vy skutečně rozumíte svým potřebám. A jen vy do sebe budete investovat více než kdokoli jiný. Zní to sobecky i depresivně naráz, ale ruku na srdce, něco na tom je. Problém je jen v tom, že přes ochotu investovat do sebe maximum může mít člověk problém s tím, kde vzít peníze na to, co by si zrovna přál.

Tento problém neřeší Zlatan Ibrahimovič, jeden z nejlepších fotbalových útočníků všech dob, který momentálně kope za AC Milán. Vydělá si tam 7 milionů euro za rok, tedy asi 171 milionů Kč, což je dost peněz na kde co. A i kdyby ne, nevydělává si podobné částky prvním rokem, takže jeho celkové jmění je dnes odhadováno na více jak 4 miliardy Kč.

Ibrahimovič loni v říjnu oslavil své 40. narozeniny a sám tehdy naznačil, že se nechce potýkat se smíšenými pocity, až mu přátelé přinesou na oslavu jako dárek svetr na zimu a láhev něčeho ostřejšího. Zmínil tehdy, že si sám nadělil nové Ferrari SF90 Spider v jaké jiné než zlaté barvě. Je to trochu kýčovité, ale když se člověk jmenuje Zlatan, dá se to chápat. Nešetřil na sobě, to je jasné, výjimečný stroj v ceně od 500 tisíc euro (přes 12 milionů Kč) si zase tak moc lidí nekupuje, Ibrahimovič už navíc nemusí mluvit jen o objednávce.

Jak ukazují fotky z Instagramu níže, auto už dostal a teď se s ním prohání po italských silnicích. S plynem musí opatrně, jde o vrchol kusově neomezených modelů značky, jehož hybridní pohon generuje až 1 000 koní výkon, které stačí na zdolání 100 km/h za pouhých 2,5 sekundy, sprint na 200 km/h je minulostí za 7 sekund. Střecha, která se se zavře a otevře za 14 sekund, tedy v mezičase bezpečně stihne uletět... To je samozřejmě vtip, Ibrahimovičův rychlý nákup několik. Inu, výjimečných Ferrari už má několik, takovým lidem automobilky vychází vstříc.

