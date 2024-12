Zloděj se pokusil schovat před policií čekáním u „nenápadného” ukradeného Ferrari za 22 milionů, které nechal stát na ulici před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Ve filmech - a teď nemyslíme Sám doma - se protřelí chmatáci vyskytují docela často. V reálném světě dokazují spíš to, že mnoho rozumu nepobrali. A že u této „práce” neskončili náhodou, jako jeden zloděj z Portlandu.

Výjimky potvrzující pravidlo jistě budou existovat, jinak lze ale s úspěchem tvrdit, že na něco tak ošidného, jako je dráha zločinu, se vydávají jen ti slabší z nás, kteří nevidí lepší příležitost, jak se realizovat. Případů, kdy se zloději a další kriminálníci zachovají velmi nemoudře, bychom každý rok našli nespočet, za ten letošní si ale o hypotetickou cenu „Tupý chmaták 2024” důrazně řekl zatím blíže neupřesněný muž z amerického Portlandu těsně před jeho koncem.

Jak informují lokální média mj. přiloženou reportáží, dotyčný na jednu stranu mohutně zabodoval, když se mu podařilo zmocnit se Ferrari SF90 Spider v barvě slonovinové kosti. Neobvykle specifikovaný italský supersport pořízený údajně za 900 tisíc dolarů, tedy asi 22 milionů Kč, bude ale snadno jediný takový na celém světě, a tak bychom byli velmi obezřetní, kam se s ním mihneme. Ne tak „hrdina” tohoto příběhu.

Ten si v prvé řadě neuvědomil, že má co do činění s moderním autem se vzdáleným přístupem, takže majitel byl schopen jej lokalizovat v reálném čase. Lapka s ním navíc poodjel jen asi 500 metrů daleko od místa krádeže za bílého dne (ve dvě hodiny po poledni) a nechal jej zaparkované přímo a ulici. Už tato kombinace nedbalostí je pozoruhodná, ale to pořád nebylo vše. Muž se přímo na místě „odložení” vozu dál zdržoval zřejmě v očekávání, zda auto bude někdo hledat, což samo o sobě nezní hloupě, ale nemůžete to udělat tak, že budete čekat přímo u něj. A když pochopil, že ho někdo hledá, odkráčel směrem k místu, kde vůz ukradl.

Policisté, kteří oblast pročesávali, tak měli opravdu lehkou práci, když dostali tip na dva lidi, kteří se kolem auta pohybovali. Podezřelého, proti kterému prý mají dostatek důkazů svědčících nejméně o tom, že auto řídil a na místě ho zanechal, zatkli během pár minut jen několik desítek metrů od původního místa činu. Vážně génius...

Zda jej přímo ukradl, zatím policie neumí dokázat, i tak ale čelí obviněním mj. z neoprávněného užívání cizí věci nebo držení odcizeného vozidla, což samo o sobě může stačit na několikaleté odsouzení a pokutu až 125 000 dolarů (přes 3 miliony Kč). To si rovnou mohl nějaké Ferrari koupit. Asi by to nebylo SF90 s lakem na přání, ale také by jeho používání neobnášelo pět let „za katrem”. Pokud jste si ještě neukroutili hlavu údivem, video níže vám ukáže víc.

Jestli opravdu potřebujete ukrást nějaké Ferrari, ať to prosím není SF90 v nápadné barvě, kolem kterého se pak budete motat jen kousek od místa činu za bílého dne na ulici, rozumíme si? Ilustrační foto: Ferrari

