Značky odkazující na jednu z největších světových pandemií zjevně prochází i v EU před 2 hodinami | Petr Miler

Nečekali bychom, že to zrovna na starém kontinentu někomu projde, tím spíše ne v jeho západní části, ale stalo se to. Jak moc je to chytré, posuďte sami.

Značky na přání si můžete dát na auto i v České republice a je na každém, jak s touto možností naloží. Někdo skrze zvolenou kombinaci dává najevo své ego, druhý si z něčeho utahuje, pro třetího jde třeba o vítanou další možnost propagace firemních aktivit skrze služební auta. Možné je skutečně leccos, ale zdaleka ne vše. Česká pravidla zakazují až bizarní množství slov a vsadíme se, že cokoli byť jen náznakem kontroverzního by vám místní úřady nepovolily.

V tomto kontextu zaráží, co je možné na západ od našich hranic, kde obvykle bývají ještě úzkoprsejší. Například Němci zabavují lidem i značky, které by jinde na světě prošly bez potíží, jako ty obsahující kombinace AH, HJ, NS, KZ, SA, SS, 18 nebo 88, vše kvůli nacistické symbolice. A je úplně jedno, že se jmenujete Albert Hora, narodil jste se v roce 1933 a nesledoval jste zvolenou kombinací nič špatného - značku AH 1933 vám prostě vezmou.

V Belgii jsou zjevně benevolentnější, a tak připouští i kontroverzní kombinace. Připomíná to úlovek tamního rádiového dýdžeje, který nafotil největší SUV Mercedesu se značkou na přání COVID-19. Jako svobodomyslní lidé na jednu stranu nemáme důvod kohokoli ve volbě omezovat, je to nakonec hlavně jeho vizitka, se kterou se musí vyrovnat. V tomto případě ale není těžké pochopit značnou nevhodnost. Narážky na nemoc, která zabila po světě statisíce lidí, jsou prostě hloupé a mohou snadno urážet ty, kterých se choroba osobně dotkla. Předpokládáme tedy, že bez stížností se tato volba neobejde a uvidíme, jak se s ní do budoucna belgické úřady vyrovnají.

Dodejme, že to není poprvé, co podobnou registrační značku na autě vidíme. V prvním případě ale šlo o USA, kde jsou s ohledem na větší úctu ke svobodě projevu benevolentnější. A především se tak stalo v době, kdy nový koronavirus mimo Čínu neznamenal mnoho a leckdo si z něj mohl utahovat jako ze zbytečně velké hrozby. Teď, kdy si jen v sousední Francii, nedaleké Velké Británii a stále docela blízké Itálii vyžádal vysoké desítky tisíc obětí, to v Belgii považujeme za nešťastnou a nepřekvapivě značně kritizovanou věc.

Značka na přání COVID-19 na autě přihlášeném v Evropě je fakt, zatím jen v Belgii

Zdroj: Stijn Vlaeminck@Twitter

Petr Miler