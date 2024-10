Apple projekt vlastního auta nakonec zrušil, jeho tajná spolupráce s Číňany ale přinesla nápady, ze kterých těží dodnes včera | Petr Prokopec

/ Foto: Apple, tiskové materiály

Technologický gigant se vývoji vlastního auta věnoval řadu let, než projekt prozíravě zrušil - i po utracení stovek miliard by byl zdrojem jen dalších ztrát. Při vývoji se ale spojil s Číňany, kteří část know-how Applu využívají dodnes.

Apple skutečně toužil po vlastním voze. Poprvé se o něm začalo mluvit před deseti lety, nakonec však společnost z kalifornského Cupertina projekt po utracení 240 miliard korun odpískala. Agentura Bloomberg ovšem zjistila, že z něj dodnes někdo těží. Není to však Volkswagen, o kom se jako o partnerovi spekulovalo. A stejně tak lze zapomenout i na McLaren či společnost Foxconn, jež byly svého času s Applem spojovány. Všechny cesty pak ani nevedou do Říma, nýbrž do Říše středu k tamnímu BYD.

Čínská automobilka se s Applem dala dohromady někdy okolo roku 2017, přičemž středobodem spolupráce byly nové baterie. Ty byly navrženy tak, aby nabídly vyšší dojezd a především byly bezpečnější než typické akumulátory elektrických aut. Ze strany nakousnutého jablka přitom pocházely znalosti týkající se bateriových paketů a termálního managementu, zatímco BYD přispěl potřebným know-how a vylepšil užívání lithium-železito-fosfátových článků (LFP).

Apple v ten moment pracoval na několika různých variantách bateriových paketů, přičemž používal hlavně prvky jako nikl či alkalické kovy. Zároveň do designu a samotného zpracování investoval miliony, jen aby dokázal co nejlépe využití daný prostor a dosáhl vyšší energetické hustoty. Tyto nové znalosti pak byly zkombinovány s tím, čeho BYD dosáhl u LFP. Baterie přitom ve velké míře měly navázat na to, co Apple již dlouhá léta používá ve svých mobilech a laptopech.

Apple nemá vlastnit žádnou z technologií, které BYD dnes užívá u svého revolučního typu baterií Blade. Přesto mělo právě ono partnerství přispět k tomu, že se Číňané s mimo svou domovinu neznámé značky stali naprosto dominantní silou na poli elektromobility. Baterie Blade jsou totiž základem jejich úspěchu. Apple pak z projektu nakonec vycouval, a jakkoli nejprve hledal nového partnera, nakonec moudře usoudil, že nízkomaržová a kapitálově náročná automobilová branže není nic pro něj.

Lze už jen dodat, že Apple na vývoj baterií vyčlenil 50 techniků, kteří pracovali po boku lidí od BYD. Vedoucím týmu nakousnutého jablka byl Mujeeb Ijaz, expert, který dříve pracoval třeba u společnosti A123 Systems. Ta byla jedním z prvních výrobců baterií pro elektromobily a plug-in hybridy na trhu, ostatně své komponenty dodávala i původnímu Fiskeru pro model Karma. Právě její krach ale nakonec položil i první automobilku dánského designéra.

Baterie Blade mají z velké části stát za úspěchem čínské automobilky. Jak se nyní ukázalo, jejich zrod pramení ze spolupráci s Applem. Foto: BYD

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.