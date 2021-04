Světový rekord má pokořit bizarní motorka s motorem z vrtulníku, žene jí 1 200 koní před 3 hodinami | Petr Prokopec

Už jsme byli svědky různých bláznivých pokusů o překonání toho či onoho rekordu, toto je ale jeden z extrémů. Až 1200koňový agregát má dovolit svéráznému motocyklu uhánět přes 640 km/h.

Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. A přesně to má v plánu motocyklový závodník a televizní moderátor Guy Martin, jehož jméno bylo svého času velmi spojováno s „post-clarksonovským“ Top Gearem. Do nejznámějšího motoristického pořadu světa nakonec nezamířil, nikoliv však proto, že by jej stanice BBC odmítala. Martin totiž není příliš nadšený z toho, že je veřejně známou osobou a v televizích se objevuje jen proto, aby díky publicitě může dělat věci, které by jinak dělat nemohl.

Tím se dostáváme k onomu rekordu. Martin totiž bude pilotovat unikátní motocykl, za kterým stojí sedmasedmdesátiletý Alex Macfadzean. Ten byl sám dříve motocyklovým závodníkem a stejně jako Martin soutěžil i na ostrově Isle of Man v klání Tourist Trophy. Se stavbou mu pak pomáhal Bernie Toleman, který má za sebou kariéru jezdce vytrvalostních motocyklových závodů a v současnosti je majitelem stáje soutěžící v kategorii britských superbiků. Rozhodně tak jde o tým s nemalými zkušenostmi.

Macfadzean přitom stavbou speciálního motocyklu strávil uplynulou dekádu, zcela hotov však stále není. Zapotřebí je totiž ještě doladit kapotáž, a to s pomocí větrného tunelu. Následně by pak stroj měl být otestován v rychlostech pod 320 km/h, než příští léto zamíří na solné pláně v Bolívii. Zde by pak Martin měl jako první na jednostopém prostředku překonat nejen dosavadní rekord 376,363 mil v hodině (605,57 km), ale zejména metu 400 mph (643,6 km).

„Takový je cíl - a je to jedna z věcí, které jsem prostě musel udělat. Nedávno se mě někdo zeptal, kde leží hranice mezi posedlostí a odevzdáním se celému projektu. To mě rozesmálo, protože jsem na to nedokázal odpovědět. Hádám ale, že jsem vždy byl až příliš posedlý na to, abych to vůbec nějak zaznamenal,“ říká k pokusu o rekord duše celého projektu Macfadzean. A proto neponechal nic náhodě a motorce dodal vskutku neobvyklé hnací ústrojí.

Motor s označením Gem-42 vám přitom nejspíše nic neřekne, ostatně vyroben byl v britském Derby již před padesáti lety, a to značkou Rolls-Royce. Nešlo však přímo o automobilku, nýbrž o její divizi zaměřenou na letecké jednotky, která daný agregát vyvinula pro helikoptéru Westland Lynx. S mnohem menší a lehčí motorkou by tedy motor nemusel mít zrovna velkou práci, zvláště když jí bude pohánět neskutečnými 1 200 koňmi.

Pokud si přitom uvědomíme, že současným držitelem rekordu je od roku 2010 americký závodník Rocky Robinson, který speciálně upravené Suzuki Top 1 Ack Attack při jednom z pokusů dostal až na 394 mph (634,95 km/h), pak Macfadzean s Martinem mají slušné šance. Japonská motorka totiž disponovala 1 000 koňmi, tedy nižším výkonem. Navíc byla spojena i s horší aerodynamikou.

Dá se nicméně předpokládat, že jakkoliv se Martin projektu upsal dobrovolně a samotnou jízdu si bezesporu užije, bouřlivé oslavy u něj v případě překonání rekordu nečekáme. Veškeré přípravy i samotný pokus jsou a budou natáčeny stanicí Channel 4, která chystá dokumentární sérii. Věhlas britského závodníka tedy jen naroste, což je prý opravdu to poslední, po čem Martin touží.

Unikátní motocykl je dílem bývalého závodníka Alexe Macfadzeana. Příští rok by přitom na solních pláních v Bolívii měl překonat metu 400 mil v hodině, tedy 644 km/h. Foto: F-Stop Press

