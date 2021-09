Dříve nepublikované fotky tajné služby ukazují, jak dopadla auta po útocích z 11. září před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: United States Secret Service, CC0 Public Domain

Není to úplně obvyklý pohled na věc, a tak při 20. výročí této tragické události věnujme krátkou vzpomínku i jim. Útokům padla za oběť také řada obrněných limuzín USSS.

Říká se, že v životě člověka existuje jen pár momentů, které se mu vryjí do paměti tak moc, že si vždy vzpomene, kde při nich byl a co přesně dělal už na základě pouhého data. Pamatujete si třeba, co jste dělali 24. května 2007? Pokud jste se tehdy neženili či nevdávali, nezemřel vám někdo blízký nebo něco podobného, patrně nikoli. Je ale mnohem pravděpodobnější, že si pamatujete, co jste dělali 11. září 2001, pokud jste tedy v tu chvíli už žili či byli dostatečně staří na to, abyste vnímali svět kolem sebe.

Sám si to pamatuji velmi dobře, i když si jinak si s tou dobou přesně spojím máloco. Šel jsem tehdy po ulici, když mi volala matka, že v Americe vletělo letadlo do mrakodrapu a abych si na sebe dával pozor. Nepřikládal jsem tomu v tu chvíli velkou pozornost, nehody se stávají, maminka je trochu přecitlivělá a obává se o vás stejně od 6 do 60 let, znáte to... Internet v mobilu byl tehdy v plenkách, a tak jsem v klidu dokráčel do kanceláře, kde jsem teprve pochopil, co se stalo.

Pracovní morálka byla na nule, kolegové byli nalepení u televize, web CNN byl zcela neobvykle nedostupný kvůli přetížení a světem začal zmítat chaos z nejistoty, co se vlastně děje. Někdy v tu chvíli totiž vlétlo další letadlo do druhého z manhattanských „dvojčat” a teorie o nehodě se začala hroutit. Zbytek už je historie. Od toho momentu, při kterém zemřely skoro 3 tisíce lidí, dnes uplynulo 20 let a byl definující pro další osudy tohoto světa jako málokterý jiný během posledních dekád. Je tak celkem pochopitelné, že si jej člověk pamatuje spíše než mnoho pozdějších a osobně i důležitějších událostí ve svém životě.

Dnes ale nechceme vzpomínat na 11. září jako takové, zaujaly nás fotky zveřejněné Tajnou službou Spojených států amerických (United States Secret Service alias USSS), které agentura označuje za dříve nezveřejněné. Byly prý pořízeny přímo zaměstnanci USSS při útocích či krátce po nich a neobvykle se zaměřují i na automobily, které byly ten den zničeny.

USSS měla v místě útoku pobočku s řadou zajímavých, často obrněných automobilů zaparkovaných v podzemních garážích. Vzácné fotky zachycují přímo tyto vozy nedlouho po pádu „dvojčat” přímo na vyhrazených parkovacích místech USSS. Že z nich mnoho nezbylo, je nabíledni - ono mnoho nezbylo ani z budov a dalších vozů stojících okolo. Další snímky ukazují moment pádu jednoho z mrakodrapů i pozdější události v místě útoku a jeho okolí, včetně návštěvy tehdejšího amerického prezidenta Bushe mladšího.

Byly to smutné chvíle. Pochopitelně, auta oplakávat nebudeme, těch 2 996 oficiálně mrtvých už ale svým blízkým nikdo nevrátí a podobu tohoto světa před 11. zářím 2001 všem ostatním také ne. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že jste před těmito událostmi mohli na letišti docela normálně nakráčet do letadla a odletět, dnes je z toho půlhodinový proces...

Dříve nepublikované snímky USSS nepříjemně vrací vzpomínky na dění okolo 11. září 2001. A neobvykle věnují pozornost i autům agentury, která byla při útoku též zničena. United States Secret Service, CC0 Public Domain

Zdroj: United States Secret Service

Petr Miler