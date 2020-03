Dvojnásobný mistr světa v rallye vlastní Porsche jako nikdo jiný, i když na to nevypadá před 5 hodinami | Petr Prokopec

Samozřejmě, žádné Porsche není obyčejné auto, zvláště jde-li o historický model. I takový ale může být ještě výjimečnější, než se zdá, jak ukazuje stroj Waltera Röhrla.

Příběhy některých aut jsou natolik barvité, že i kdyby dalo hlavy dohromady hned tucet hollywoodských scénáristů, takové dramatičnosti nedosáhnou. Příkladem je Porsche 356 B Roadster, které vidíte na snímcích. Vůči sériovému provedení se liší celou řadou detailů, z nichž tím nejzásadnějším je pohonná jednotka. Auto jí zaujalo i legendárního závodníka, dvojnásobného mistra světa v rallye Waltera Röhrla, aby nezůstal pouze u testovací jízdy, o kterou byl požádán, ale rovnou přistoupil i ke koupi. A to přesto, že k celému projektu přistupoval zpočátku velmi skepticky.

Pohádka s poměrně šťastným koncem začala v 90. letech minulého století, kdy se Viktor Grahser vrátil po jednatřicetiletém pobytu v Austrálii do domovského Rakouska. S sebou si přivezl pouze jeden kufr, časem za ním ale dorazil ještě i lodní kontejner. V něm byla tři Porsche 356, která Grahser jakožto letitý fanoušek automobilky ze Zuffenhausenu miloval nadevše. Vlastně proto nepřekvapí, že ihned udělal díru do zdi svého domu a jeden kus natlačil do obývacího pokoje.

Bývalý letecký mechanik byl příznivcem legendárního Porsche již v Austrálii, kde patřil mezi zakládající členy tamního klubu majitelů modelu 356. V Rakousku pak zamýšlel otevřít muzeum, které by se soustředilo na všelijak upravené vozy. Grahser si totiž hodlal ze své trojice aut postavit „Super Porsche“. Bohužel však zemřel dříve, než mohl svůj sen vyplnit, přičemž jeho pozůstalost na několik let zmizela neznámo kam.

V roce 2012 se ovšem vynořila stopa, Grahserovo trio odkoupil Rafael Diaz. A ten se po rozhovoru s fotografem Rudolfem Schmiedem, který byl přítelem původního majitele, rozhodl, že projekt dotáhne do konce. Jako první na řadu přišlo Porsche 356 B Roadster, které již mělo pod zadním víkem instalovaný třílitrový přeplňovaný šestiválec z modelu 930 Turbo z roku 1977. Disponovalo tak 260 koňmi, což bylo více, než nabízela původní čtyřválcová jedna-šestka.

Mimo výměny agregátu došlo také na rozšíření blatníků a instalaci kapoty s ventilačními otvory, stejně jako dorazil čelní splitter připomínající Porsche 911 S. Diez následně nechal překonvertovat volant z pravé strany na levou, vyvařit karoserii a instalovat nový motor i tomu odpovídající převodovku. Do chromového rámečku bylo zasazeno čelní okno, auto dostalo nový lak a interiér zářivě červenou kůži.

V roce 2018 požádal Diaz dvorního ambasadora Porsche Waltera Röhrla, zda by výsledný projekt neotestoval. A jelikož rallyová legenda je velkým fanouškem starých vozů, na jízdu skutečně došlo. „Ale přistupoval jsem k tomuto konvertovanému 356 B Roadster rezervovaně, zdálo se totiž, že změněno toho bylo příliš hodně. I proto jsem byl více než ohromen, když jsem ihned na začátku první testovací jízdy zjistil, že vše je vyladěno k dokonalosti.“

Nešlo přitom o slova, která by nebyla míněna vážně. Röhrl byl vozem natolik uchvácen, že jej nakonec odkoupil. Souběžně s tím došlo ještě na další úpravy, které spočívají v nalepení čtyř vítězných odznaků odkazujících na majitelova vítězství v Rallye Monte Carlo. Kromě toho byl vůz přejmenován na Porsche 356 3000 RR, kdy druhá číslovka odkazuje na objem motoru, zatímco za dvojicí „R“ se skrývá Röhrlův Roadster.

Victor Grahser se tak sice splnění svého snu nedočkal, nicméně je jisté, že se současným majitelem by byl spokojen i on. To dokládá i Schmied, který se s Röhrlem sešel, aby mu povyprávěl více o minulosti jeho unikátního vozu. A v té chvíli zazvonil zvonek a pohádky je do značné míry konec. Tedy až na to, že Röhrl nyní doufá v mnoho šťastných kilometrů, než se jedinečné Porsche přesune do jiné garáže.

Walter Röhrl vlastní unikátní Porsche 356 B Roadster s motorem z 911 Turbo

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec