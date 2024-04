GM ukázal, jak se rodilo jedno z nejošklivějších aut všech dob, byla to od začátku velká bolest včera | Petr Prokopec

Málokdo si o něm nemyslí něco dobrého. A přestože se produkční verze poměrně vzdálila původnímu konceptu, už první nápady hýřily kontroverzí. I tak se nakonec Pontiacem Aztek ve všech jeho polohách nechal inspirovat kdekdo.

O Pontiac Aztek jsme se za uplynulá léta otřeli mnohokrát, dokonce v souvislosti s prodejem jednoho ojetého kousku v Evropě, kam se oficiálně nikdy nedovážel. Dosud však nikdy nezazněla jeho kompletní utrápená historie, neboť známé nebyly veškeré střípky. Ten možná vůbec poslední se nyní povedlo odkrýt kolegům z Autopianu, kteří jako první dostali k dispozici původní oficiální návrhy vizáže vozu od archivu designového centra GM. Z nich vyplývá, že vývoj od počátku kráčel směrem blízkým konceptu, který byl oproti ní veřejnosti přijat pozitivněji.

Kořeny celého příběhu začínají v 90. letech minulého století, kdy americkému trhu s menšími a středními SUV dominovaly japonské značky jako Honda (CR-V) či Toyota (RAV4). Odpovědí Fordu na ně byl model Escape, koncern General Motors však neměl lidem co nabídnout. Jeho tehdejší šéf Rick Wagener proto oznámil, že 40 procent veškerých produktů musí být „inovativní“. Co tím skutečně zamýšlel, nikdo nevěděl. Manažeři si to však vyložili tak, že cokoli nekonvenčního má zelenou.

V důsledku toho dostal oficiální požehnání i Aztek, jakkoli se k němu vedení GM zpočátku chovalo spíše nevraživě. Designér Tom Peters totiž vyrukoval s kombinací Chevroletu Blazer a Camaro. Aztek tak měl spárovat dva zdánlivě neslučitelné světy, a sice SUV a sportovní vozy. Disponoval tak velmi agresivním a nízkým postojem, zároveň však nabízel také nemalou praktičnost. A protože oslovit měl hlavně mladou klientelu, byla příznivě nastavena i jeho cena.

Když nicméně šéf produktové divize Don Hackworth koncept ukázal prodejnímu týmu, dočkal se pouze palců mířících směrem dolů. Ty se nicméně odvážil ignorovat a místo aby Aztek zamířil k ledu, byl v roce 1999 představen veřejnosti. Navzdory očekávání se dočkal velmi pozitivní prvotní odezvy kvůli tomu, že šlo o něco zcela nového a dalece míjejícího hlavní proud. GM tak dalo požehnání produkční verzi, ze které se ovšem nevyklubal bestseller, nýbrž jeden z největších a nejošklivějších propadáků historie.

Z aktuálně oficiálně zveřejněných návrhů je zjevné, že sériový model měl od počátku vypadat jinak. Jenže do toho zasáhli manažeři GM, kteří požadovali, aby produkční verze byla užší a vyšší ve stylu tehdejších MPV. Něco takového pro změnu odmítal designový tým, načež prakticky jakýkoliv detail byl zdrojem kompromisů. Dočkal se tedy neskutečně ošklivé kapoty, malých kol či ochranných plastových lemů, jenž ale byly zcela zbytečné - do terénu tohle auto určeno stejně nebylo.

Zděšení veřejnosti tak nebylo překvapivé, stejně jako prodejní fiasko. GM totiž původně počítal s tím, že ročně se prodá 75 tisíc aut. Minimem pro rentabilitu projektu pak bylo 30 tisíc kusů ročně. Ovšem Aztek měl v letech 2001 až 2003 vždy na kontě jen lehce přes 27 tisíc exemplářů. V té době byl navíc již několikrát přepracovaný, aby Pontiac navýšil jeho atraktivitu - třeba původní nelakované plasty ve spodní části byly nalakované stejnou barvou jako zbytek karoserie.

Nic z toho však nezafungovalo, celkově tak nevzniklo ani 120 tisíc vozů. Ovšem ani tak nakonec nelze Aztek považovat za zcela neúspěšný. Jakkoli byl jeho design prapodivný, ovlivnil směřování celé branže. Do té doby totiž měla veškerá SUV klasické proporce. To se nicméně změnilo, neboť většina konkurentů správně pochopila, že lidé nechtějí pouze hranaté krabice, ale i něco stylovějšího. Ovlivnit se tím nechala hlavně Honda v případě třetí generace CR-V, o modelech SsangYongu ani nemluvě.

