Jako had, který vždy odněkud vyskočí a uštkne: Ikonická Zmije se jako nová prodává i 7 let po konci výroby

Jsou auta, která z hlav lidem nevymlátíte, ani když se hodně - a hodně dlouho - snažíte. Tomuhle stroji v podstatě čas dělá reklamu, neboť o jiném novém voze s motorem 8,4 V10 a manuálním řazením si dnes můžete nechat jenom zdát.

Už léta nezavadíte o reklamy, které by vám je nabízely, přesto je nemožné je přehlédnout v prodejních statistikách. Řeč je o autech, která se přestala vyrábět před mnoha léty, i tak zejména dealerům v USA, kde je zvykem kupovat nové vozy ze skladových zásob, zůstala (možná plánovaně a možná neplánovaně) v jejich inventářích. Ať tak či onak, vývoj automobilového světa znamenal pro tyto modely poněkud násilný konec ve výrobě, nikoli však konec jejich výskytu v prodejních statistkách.

V těch amerických se tak i za loňský rok objevilo několik zajímavých aut, která jsou symbolem časů dávno minulých. Tím nejzajímavějším je Dodge Viper, americká legenda s motorem 8,4 V10, jejíž výroba skončila v srpnu 2017 kvůli obtížné přizpůsobitelnosti vozu novým regulacím vyžadujícím použití hlavových airbagů. Přesto se i loni, tedy sedm let poté, stejný vůz vesele prodával dál s pomyslnou nulou na tachometru.

Veselí to samozřejmě nebylo velké, neboť v prodejních statistikách Dodge za loňský rok se objevil jeden prodaný vůz, jak si všimli kolegové z Carscoops. To znamená polovinu předloňského stavu, kdy se prodaly dva, ovšem zachování stejné bilance jako v roce 2023, kdy se prodal též jeden. To jsou docela stabilní prodeje... Pochopitelně žertujeme, ale vážně - už jediný prodaný kus je pozoruhodný fakt, který svědčí o tom, že chytří dealeři, vědomi si definitivního konce tohoto monstra, jistě posledního produkčního osobního auta s osmilitrovým motorem, si na sklad schovali pár kousků, aby je o pár let později prodali dráže než ve své době.

Za jaké ceny míří dnes ikonické Zmije do světa, není zcela jasné, nám pro potěchu stačí, že pořád dokážou odněkud vyskočit a uštknout některého z nadšenců. Ten loni omámený si jistě musel připravit řádově víc peněz než 90 495 dolarů (skoro 2,2 milionu Kč), na které tento vůz vyšel jako nový v době, kdy se ještě vyráběl.

Nejde ale o jediný pozůstatek starých časů, které loni koncern Stellantis poslal světa. Za zmínku stojí také Dodge Dart, docela obyčejné auto nevyráběné dokonce od roku 2016, které si též našlo jednoho kupce. Tady už zásoby zjevně dochází, v roce 2023 byly Darty prodané hned tři. A jistě se najdou i další, v předchozích letech jsme viděli dealery prodávat jako nové další dávno nevyráběné modely včetně třeba tuctového Chrysleru Town & Country nevyráběného od roku 2016. Na každé zboží prostě někde čeká kupec a není jen americká libůstka - k podobným „zombíkům” se brzy vrátíme i jinou optikou.

