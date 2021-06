Rusové se pokusili ohromit papaláše luxusní limuzínou Lada, nechtěl ji nikdo před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Vznikla nejprve v malé sérii a měla nabídnout ještě víc, ale co by to bylo za správného papaláše, kdyby se spokojil jen s upraveným provedením auta pro obyčejné lidi?

Čelní představitelé ruského režimu včetně Vladimira Putina dnes jezdí luxusními modely domácí automobilky Aurus, než ta ovšem přišla na svět, žádné podobné auto neexistovalo. Tedy pomineme-li dvakrát přestárlé ZiLy, které byly nekonkurenceschopné už o několik dekád dříve. V reakci na tento stav se tak skupinka techniků Lady rozhodla stvořit prodlouženou Vestu s cílem zaujmout právě takové potenciální odběratele, s dobrou se ale nepotázala.

Vedení AvtoVAZu v čele s tehdejším, později vyobcovaným šéfem Bo Anderssonem, bylo ovšem z novinky nadšeno. Však to vypadalo jako dobrá cesta, jak se dostat k dalším prodejům a trochu zvýšit prestiž značky. Vznikla tak nejprve malosériová Vesta Signature, která měla mířit právě za představiteli země a mělo ji být možné také koupit v běžném prodeji. K ničemu z toho ale nedošlo.

Zájem zákazníků byl testován na představitelích Samarské oblasti, jimž byly první vyrobené vozy zapůjčeny. Svérázná limuzína vznikla na separátních linkách AvtoVAZu, přičemž finální montáž dostalo na starosti Designové centrum značky. Vůz se v případě délky i rozvoru dočkal nárůstu o 250 milimetrů na 4 660 mm, respektive 2 885 mm. Z této porce těžili především cestující vzadu, kteří měli o 200 mm více místa pro nohy a jenž dělí středová konzole s „popelníčkem“ či ovládáním vyhřívání.

Důvodem, proč prostor pro nohy nedoznal nárůstu o plných 25 centimetrů, je ten, že Lada dvojici luxusněji pojatých zadních sedadel posunula o 50 milimetrů směrem dopředu. Cestující tak již neomezuje ani klesající střešní linie, pročež v tomto ohledu můžeme hovořit o nárůstu místa pro hlavu o 15 mm. Dále se pak zvětšení dočkaly i dveře, stejně jako byl zvětšen úhel jejich otevírání.

Zmínit můžeme také separátní klimatizaci pro zadní sedadla či kožené čalounění, kromě toho zmiňovaná zadní středová konzole nabízí i dva porty na USB. Na stropě byly dodatečné lampičky, pro prodloužené dveře bylo třeba vyvinout nové ovládání zvětšených skel. Přehlédnout pak nelze ani chromové doplňků, jež se objevují i vpředu.

Zvenčí se Vesta Signature lišila ukrytými ostřikovači čelního okna (standard je má dodnes na kapotě) či odlišnou anténou, jež dorazila v podobě „žraločí“ ploutve. Standardem byly 17palcové ráfky s pneumatikami o rozměru 205/50. Pod kapotou se pak objevila jedna-šestka se 106 koňmi a robotizovaným manuálem, v plánu ale byla instalace modernějšího 1,8litrového čtyřválec naladěného na 122 koní.

Byl to zajímavý, ale upřímně řečeno trochu naivní nápad. Jistě by se našli lidé, kteří by takové auto ocenili, ukažte nám ale - zvlášť v Rusku - kohokoli z politiků, třebaže z nižších sfér, kteří vymění třeba pětkové BMW za toto? Není divu, že Vesta Signature se nesetkala s kladnou odezvou a testovací sérii nenásledovalo nic. Místo toho si politici záhy usmysleli, že lepší bude nechat vzniknout zmíněný Aurus a spojit národní hrdost s něčím trochu lepším než prodlouženým autem pro masy. Diví se někdo?

Lada Vesta Signature vznikla pouze v testovací sérii, kterou nenásledovalo nic. Pro papaláše zjevně nebyla dost nóbl. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec