K mání je jeden z největších propadáků historie. Skončil po výrobě 53 aut, dodnes na něm majitelé prodělávají

Asi nikdo mimo automobilku dodnes nepochopil, jak se tento vůz vůbec mohl dostat do prodeje. V době, kdy značka neprodávala skoro nic, najednou toužila uspět mezi výrobci aut za desítky milionů. A to víte, že to nedopadlo, sám vůz je ale velmi zajímavým dílem.

Co bude s Jaguarem za pár let, je dnes ve hvězdách. Britská značka po relativně úspěšném období nejprve přestala nabízet prakticky jakékoli úzkoprofilové verze svých aut a nyní tvrdí, že od roku 2025 nenabídne nic než elektromobily. Přijde nám to jako pokus o sebevraždu v přímém přenosu, vše je ale relativní. Optikou ne až tak dávné historie té samé automobilky jde vlastně ještě o uvážené rozhodnutí.

Na začátku 90. let šel totiž Jaguar ke dnu ještě více než dnes. Podobně jako v současnosti se ale místo snahy prosadit se v segmentech, ve kterých dekády bodoval, zkusil zaskórovat mezi výrobci nejprestižnějších aut světa. Prakticky zničehonic se tak rozhodl nabídnout v krátkém sledu dva extrémně výkonné a rychlé modely, které jej měly vrátit na mapu uctívaných automobilových značek. Ten zvaný XJ220 zřejmě znáte, i když šlo o propadák. Ještě před ním ale přišel Jaguar s modelem XJR-15, který znát ani nemusíte, třebaže jsme na něj kdysi též rozsáhle vzpomínali.

Pro detaily o mimořádně bizarním pozadí jeho zrodu, krátké existence i rychlého skonu vás odkážeme na výše zmíněný článek, dnes se k němu vracíme z jiného důvodu. Aukční firma RM Sotheby's totiž ve své tiskové zprávě informuje, že jeden z těchto extrémistů na kolech, který celkově vznikl v pouhých 53 kusech, se objevil v její nabídce a bude k mání 20. srpna v Monterey. A to si prostě prostě zaslouží pozornost.

Pokud byste neměli chuť pročítat si celou historii XJR-15, zmíníme to podstatné. Šlo o vůbec první produkční vůz, který stanul na karbon-kevlarovém šasí a použil karbonovou karoserii. Jednalo se ostatně o jakýsi závoďák na značkách, zde skoro bez přehánění, což nejlépe připomínají standardně dodávaná sluchátka umístěná za sedadly. Uvnitř auta byl navzdory veškerým komfortním úpravám takový randál, že by vás ježdění v něm rychle omrzelo. A nebo možná ne, protože svezení s ním muselo stát za to.

Vůz měl pod kapotou atmosféricky plněný, šestilitrový dvanáctiválec o 456 koních výkonu a 570 Nm točivého momentu. Ta navíc na zadní kola přenášel šestistupňový, nesynchronizovaný manuál, dnes nepředstavitelná věc. To byla ultrapuristická volba precizních pilotů, za příplatek mohli zákazníci sáhnout po pětistupňovém manuálu se synchrony, ten ale paradoxně nebyl tak spolehlivý. Pokud vás data o výkonu neodzbrojují, dodejme, že vůz vážil pouhých 1 050 kg, na stovku akceleroval za 3,9 sekundy a nejvyšší rychlost činila 307 km/h. V roce 1990 jej to řadilo mezi naprostou smetánku silničních aut.

S ohledem na dosud zmíněné nepřekvapí, že narazit na tohle auto v prodeji není vůbec obvyklé, RM Sotheby's ale nabízí opravdu mimořádný kousek z roku 1991, který ujel pouhých 954 mil, tedy asi 1 535 km. Je to navíc zrenovovaný kus historie, nedá se ovšem říci, že by si jej někdo vážil. Tohle auto přišlo v roce 1991 v přepočtu na 28 milionů Kčs, což by byla spousta peněz i v současných korunách, tehdy se ale v Československu bralo 3 300 Kčs v průměru. Ani tolik peněz se za něj dnes obvykle neplatí, přičemž mezitímní inflace by na faktické vyrovnání této sumy vyžadovala násobně vyšší sumu.

Je to tedy vlastně výhodná nabídka, když se - pokud tedy nikdo nenabídne více - majitel spokojí s uhrazením 1,2 milionu dolarů (asi 29 milionů Kč) a neočekává zaplacení více než 1,4 milionu USD (cca 33,9 milionu korun). Je vidět, že XJR-15 propadák byl a stále je. Bude? To je jiná otázka, třeba se jednou za tento stroj budou platit stovky milionů. A třeba také ne. Jisté je jen jedno - takový Jaguar už zaručeně nevznikne, ani omylem.

Jaguarů XJR-15 vznikla jen hrstka, jeden prakticky nejetý kus je dnes na prodej u akční firmy RM Sotheby's. Bizarní je, že se pořád reálně prodává hluboko pod někdejší cenou nového vozu. Foto: RM Sotheby's

