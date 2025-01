K mání je zapomenuté dakarské monstrum. Soutěž chtělo ovládnout s karoserií luxusní limuzíny, je dodnes plně funkční před 4 hodinami | Petr Prokopec

Některé speciály z Dakaru nelze zapomenout, neboť se zapsaly do historie automobilismu, tento to nedokázal. Nic to ale nemění na jeho pozoruhodné konstrukci i vizáži. Tento kousek může být váš a i do dnešní obdoby Dakaru s ním můžete nastoupit.

Včera skončila letošní dakarská rallye, která už se dávno nejede ani z Dakaru, ani do Dakaru. Nevíme, kolik českých fanoušků stále má, ti stále existující ale mohou znovu slavit úspěch Martina Macíka, který dosáhl na druhé celkové vítězství v řadě mezi kamiony. Zlí jazykové jistě namítnou, že se tak stalo hlavně díky nepřipuštění ruských posádek na start, ale takový je dnešní svět. Martinovi tak můžeme pogratulovat k posunu v nejprestižnějším klubu vítězů na sdílenou čtvrtou příčku. Aby nicméně překonal druhého Karla Lopraise se šesti výhrami, bude muset v příštích letech ještě pořádně „máknout“.

Macík ovšem není jediným Čechem, který se letos postavil na start. Zejména kategorii kamionů můžeme považovat za tu „naši“, neboť v ní závodí i Lopraisův synovec Aleš. Dorazili ale i Martin Soltys, Tomáš Vrátný, Karel Poslední, Dušan Randýsek, Tomáš Tomeček a samozřejmě také jejich navigátoři a technici. I proto na české vlaječky narazíte pomalu na každé duně. Většina tuzemských závodníků se navíc řadí do kategorie Dakar Legends, pouštní rallye si totiž střihli přinejmenším desetkrát.

Dnešní popularita závodu je otázkou, v 90. letech minulého století, kdy jí vládnul Loprais i s veškerou konkurencí na startu, ale šlo o velmi slavný závod. A přesně do této éry se nyní můžete vrátit i vy, k mání je totiž dokonalý stroj času. Řeč je o už poněkud zapomenutém monstru Peugeot 605 4x4 Rally Raid, které je stále připraveno do akce, ostatně už se ukázalo na startu závodu Dakar Classic. Postaveno byl právě v 90. letech, kdy došlo na spojení prostorového rámu, rozšířené karoserie z kompozitů, čtyřlitrového šestiválce, pětistupňového manuálu Sadev a pohonu všech čtyř kol.

Kousek nabízený přes aukční firmu Bring A Trailer v době svého zrodu do náročného závodu nenastoupil, jeho konstrukce však odpovídá skutečnému dakarskému speciálu. Ten používal pouze karoserii (či její malé části) skutečné šestsetpětky, která byla namontován na podvozku Mercedesu třídy G. I proto speciál působil spíše jako monster truck. Je to od pohledu pozoruhodné dílo, svého času se ale nijak výrazně neprosadilo, Peugeot tak na své úspěchy z let 1987 až 1990 navázal až mezi roky 2016 a 2018.

Šestsetpětka, o které je momentálně řeč, prošla v roce 2021 přestavbou, během které se změnila hlavně zadní část, aby mohla být připuštěna právě na Dakar Classic. Mimo to dorazila také 16palcová litá kola Braid obutá do pneumatik BFGoodrich, za kterými se skrývají šestipístkové brzdy AP Racing. Zmínit lze i dvě zcela nové palivové nádrže, stejně jako v interiéru trůní sedadla Sparco. Ta mají atestaci až do příštího roku, do závodu tedy opravdu můžete nastoupit.

Abyste se přitom neztratili v dunách, budete mít k dispozici navigaci s GPS, zatímco hasicí přístroj se postará o případný požár. Původní šestiválec pak za sebou má řadu generálek, na úvod tedy opravdu nebudete potřebovat další dodatečné investice. Přičemž samotný vůz dost možná pořídíte i poměrně levně, neboť aktuálně se příhozy zastavily na 10 tisících dolarů, což není ani čtvrt milionu korun, byť se během zbývajících čtyř dnů částka skoro jistě navýší. Rallyový Peugeot se navíc nachází ve Španělsku, dojet tak pro něj lze i s podvalem.

Za necelého čtvrt milionu korun působí tenhle závodní speciál lákavěji než co jiného. Do konce aukce ovšem ještě pár dnů zbývá, načež se cena může posunout i do jiných řádů. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

