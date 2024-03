Nejslavnější Bugatti Veyron, se kterým majitel schválně vjel do jezera kvůli pojistnému podvodu, po 15 letech znovu ožilo včera | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Už jsme nevěřili, že to se to kdy stane. Tohle auto jako by bylo prokleté a opakované snahy dát jej do pořádku vycházely vniveč. Až odhodlání jeho posledního majitele ho po dlouhých 15 letech vrátí na silnice.

Rok 2009 je už hodně vzdálenou historií, přesto si jej automobiloví nadšenci snadno spojí přinejmenším s jednou událostí. Youtube byl tehdy pořád v plenkách, přesto díky němu prakticky okamžitě obletělo svět video zachycující Bugatti Veyron, kterak opouští silnici a o chvíli později končí v jezeře. Jeho tehdejší majitel Andy House tvrdil, že se musel vyhnout nízko letícímu pelikánovi a řízení následně nezvládl. Jenže právě ono video jej usvědčilo ze lži - nic takového na záběrech, které pořídili dva mladící jedoucí stejným směrem, nebylo vidět.

Krátce poté se ukázalo, že House není až takový milovník zvířat, ale podvodník, který měl smůlu na svědky. Veyron totiž do jezera poslal schválně ve snaze o vyplacení vysoké pojistky - auto tehdy za 1 milion dolarů bylo pojištěno na 2,2 milionu dolarů. Místo peněz mu ale nakonec hrozilo desetileté vězení. Tak tvrdý k němu ovšem soud nebyl i proto, že House přiznal vinu. Za mřížemi tak měl strávit 1 rok a 1 den, nakonec však byl propuštěn po 10 měsících.

Spíše než jeho osudem se ale budeme zabývat osudem vozu, ke kterému jsme se opakovaně vraceli. A byl pořádně spletitý. Veyron byl nejprve pořízen prodejcem ojetin, který si ovšem kvůli tomu musel vzít půjčku. Protože však zkrachoval a vůz tak připadl bance. Ta později zjistila, že je již částečně rozmontovaný, neboť onen prodejce jej hodlal opravit a prodat. Jenže od tohoto záměru upustil, neboť stav vozu byl příliš žalostný. Platí to to hlavně o motoru, který nechal House puštěný ještě 15 minut poté, co s ním do jezera se slanou vodou vjel.

Banku, která původně auto chtěla přesunout do svého depozitu, navíc kontaktoval mechanik, který měl onu demontáž na starosti, a požadoval úhradu svých služeb. Veyron tak byl nakonec přepsán na něj, vzápětí však došlo na jeho další prodej. Nový majitel stejně jako všichni předchozí zatoužil po opravě hypersportu z Molsheimu, nakonec mu ale došla buď odvaha nebo peníze. Veyron tak byl znovu na prodej, přičemž o vše se kupodivu měla postarat Houseova firma.

To jsme již v roce 2018, kdy se o havarovaný a rozmontovaný Veyron začal zajímat Ed Bolian, zakladatel služby VINWiki. Ten auto našel a též ho chtěl opravit, nakonec ale i on shledal, že cena opravy by byla nepřiměřeně vysoká. Bugatti tak po nějaký čas zůstalo na ocet, než jej před třemi lety koupil Houston Cresta, majitel půjčovny Royalty Exotic Cars. Ten již dříve pro svou firmu pořídit různá levná a havarovaná Bugatti, která opravil a začal nabízet k zapůjčení. Utopený vůz ale představoval jiné sousto.

Letos tomu totiž bude již 15 let, co House pouhý měsíc po pořízení Veyron poslal mimo silnici. A auto konečně znovu ožilo, byť opravy stále nejsou u konce. Crosta se nicméně už pochlubil tím, že hypersport má znovu funkční motor, což byl vždy zásadní problém. Neupřesnil nicméně, jestli jde o ten původní.

Na kolik tato sranda Crostu vyšla, zatím nevíme. On sám nicméně uvádí, že objednávka náhradních dílů „byla tou vůbec největší, jakou kdy nějaký prodejce Bugatti viděl“. To snadno může být pravda, neboť třeba jen za řídicí jednotku převodovky požadovala automobilka 16 tisíc dolarů (cca 370 tisíc korun). Něco takového ovšem šéf Royalty Exotic Cars nemínil platit a místo toho kontaktoval místní opravnu počítačů, kde se na ECU podívali a opravili ji za zlomkovou částku.

V některých případech nicméně Crosta nepochodil ani u samotného Bugatti, ostatně takové těsnění výfukového systému již nebylo k dostání ani u dodavatele automobilky. Ta ale novému vlastníkovi alespoň byla schopná dodat nová turbodmychadla. Celý příběh se tak pozvolna blíží ke svému šťastnému konci. Jsme zvědavi, zda Crosta uvede, na kolik jej oprava nakonec vyšla. Pokud ano, přelakování vozu na lákavou purpurovou bude v soupisu nákladů jednou z těch levnějších položek.

Příběh Veyronu záměrně utopeného v roce 2009 se zjevně konečně blíží svému šťastnému konci. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: Houston Crosta@YouTube

