Někdo si před 24 léty koupil nové BMW 7 a zavřel jej do bubliny, až teď ho dokázal prodat před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: Tomasz Ocipinski, Komfort Trans, publikováno se souhlasem

Je to úžasný kus historie a doslova časová kapsle, ani ta ale zjevně nezaručuje nekonečný zájem kupců. Tohle auto se poprvé objevilo v prodeji před 4 roky a prodalo se až teď.

Chvíli se zdálo, že nastalá pandemické situace nebude nejvhodnějším časem pro velkorysé investování do automobilů, opak se ale nakonec ukázal pravdou. Ačkoli všemožná opatření proti šíření koronaviru paralyzovala řadu odvětví, ve spoustě jiných se situace podstatně nezhoršila. Když si k tomu přidáte rozhazovačnost států, nemožnost snadno koupit řadu jinak běžně dostupných věcí a obavy z blížící se inflace, není nakonec divu, že dost lidí napadla jako možnost uložení přebytečných peněz koupě auta s potenciálem alespoň udržet si hodnotu, nebo na ní dále růst.

Tak se stalo, že se nakonec našel kupec i pro BMW řady 7 generace E38, které bylo hned po koupi uloženo v garáži, později dokonce do průhledné bubliny. Velký sedan byl skutečně zaparkovaný uvnitř čiré kapsle s klimatizovaným prostředím. Takto se často neuchovávají ani muzejní exponáty a nad motivací majitele zřejmě není nutné dlouze spekulovat - chtěl jej jednoho dne výhodně prodat. Vzhledem ke zmíněnému je auto dodnes ve stavu nového vozu, jak nejlépe dokumentují fotky níže, ani tak se ale zakonzervovaného BMW léta nechtěl nikdo ujmout.

Auto bylo poprvé na prodej už před čtyřmi roky, jen tehdy jsme se nedozvěděli o průhledném obalu s mechanickou cirkulací vzduchu. Od té chvíle ještě informace o jeho prodeji několikrát probleskla médii, ani tak se ale nakonec ani jednou nenašel nikdo, kdo by majiteli zaplatil požadovanou sumu. Přesto je třeba říci, že majitel vůz jen „nesušil”. Na tachometru přibylo do loňska pár jednotek kilometrů kvůli pravidelnému servisu, tehdy budíky ukazovaly číslo 255, letos se ukazatel posunul „až” na hodnotu 262.

Něco takového pochopitelně nemohlo auto pokazit, a tak tmavě zelený lak do posledních chvíle nenesl žádné šrámy z provozu, kola byla stejně netknutá, jen ty původní pneumatiky budou zralé na výměnu stejně jako řada dalších časem degradujících komponentů. Uvnitř světle hnědého koženého království prý dodnes zůstala vůně nového vozu, pohled na dřevěné dekory bez smítek prachu je jako z dobového autosalonu.

Nejzajímavější bude startování 740iA, atmosférický vidlicový osmiválec o objemu 4,4 litru už dnes v žádném podobném novém autě nenajdeme. A nakonec se po letech skutečně našel člověk, který možná jednoho dne prožene i 286 trochu zatuhlých koní (210 kW) výkonu a 420 Nm točivého spojených s pětistupňovým automatem ZF a pohonem zadních kol a vytočí motor až k omezovači při 6 250 ot./min. Jako nové auto umělo zrychlit na 100 km/h za sedm sekund, maximální rychlost činí tradičních 250 km/h.

V aukci byly za vůz dříve nabízeny i milionové sumy, nikdy to ale nebylo dost. Nakonec bylo třeba přes 140 tisíc euro (3,6 milionu Kč), aby auto změnilo majitele. Při vší úctě a obdivu k řadě 7 E38 nám to přijde stejně rozumné jako koupě malého panelákového bytu za 4 nebo 5 milionů, ale doba je taková - někdo peníze nemá a někdo neví, co si s nimi počít...

Dodnes nové BMW 7 z roku 1997 bylo na prodej roky, nakonec to paradoxně chtělo koronavirové investiční šílenství, aby se pro něj našel kupec. Foto: Tomasz Ocipinski, Komfort Trans, publikováno se souhlasem

Zdroj: Komfort Trans

Mirek Mazal