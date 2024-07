Nové nejojetější auto světa? Taxikář najel s nezničitelným Mercedesem už 7 milionů km, vystačil si se dvěma motory včera | Petr Prokopec

V Guinessově knize najdeme už nějaký ten pátek jiný vůz, nyní se ale zdá, že i ten našel svého přemožitele. „Stvořil” jej taxikář, který dokázal s jedním jediným Mercedesem najet postupně 7 milionů kilometrů. O jaký vůz jde, opravdu nepřekvapí.

Za svůj život jsem poznal už hezkou řádku telefonů. Ty vůbec první měly ještě kruhový číselník, jehož otáčení bylo často k vzteku - to když jste se spletli a museli začít s celou zdlouhavou procedurou nanovo. Pokud ale v té chvíli přístroj neletěl do zdi, pak přežil víceméně vše. Poté ale přišly telefony s tlačítky, které sice vytáčení usnadňovaly, ale zároveň se staly poruchovějšími. Stále ale bylo možné s nimi počítat skoro na věčné časy. Tomu ovšem definitivní tečku vystavil nástup mobilů.

Problematickou se stala hlavně jejich baterie, která byla zprvu velká a těžká, od čehož se odvíjela i velikost a hmotnost přístroje. Ostatně si pamatuju otce, jak sebou v 90. letech minulého století tahal několik kil vážící kufřík. V mezičase pak sice došlo na jejich zmenšení, navýšení výdrže a zlevnění, stále však platí, že baterie podléhají pozvolné degradaci. Tu navíc urychluje stále větší množství aplikací, kterými jsou přístroje prošpikovány, neboť se starají o rychlejší vybíjení.

Výše zmíněné je v podstatě analogií automobilové branže. Spalovací auta lze přirovnat k telefonům s kruhovým číselníkem či tlačítky, zatímco ta elektrická jsou mobily. I v jejich případě vše stojí a padá s bateriemi, jejichž kapacita pozvolna klesá. Když si přitom uvědomíme, že i 100 kWh je ekvivalentem asi jen 25litrové nádrže na naftu, je zjevné, že ani na počátku mnoho energie nepoberou. Jejich nahrazení je pak sice možné, ale zároveň také velmi drahé.

V případě mobilů jsou sice nové baterie levnější a svým způsobem byste tak přístroj mohli udržovat v chodu věčně, jenže protože po pár letech přichází o podporu výrobce, činit tak vlastně ani nechcete. U elektrických aut pak pro změnu po dvou třech výměnách baterií má daný vůz sám o sobě už natolik mizivou hodnotu, že koupi dalšího paketu již taktéž odmítáte. Dlouhý životní cyklus, který je pro vyšší udržitelnost klíčový, je tak pouhou utopií.

Že tomu tak skutečně je, dokládá Domingo, taxikář z Kanárských ostrovů, který je mezi místními znám jako Dominquito, jak informují Teneriffa News. Ten v roce 1986 koupil Mercedes-Benz 240D generace W123 v prodloužené verzi. Do služby jej nasadil až po nezbytných úpravách a hlavně registraci 30. srpna 1988, od té doby nicméně vůz najel 7 milionů kilometrů. A to vše zvládl pouze se dvěma pohonnými jednotkami. Smeknutí klobouku je tedy na místě - i když v Guinessově knize rekordů najdeme o poznání slavnější Volvo P1800, novým nejojetějším autem světa má být právě tento „mergl”.

Ona vzdálenost odpovídá 175 cestám okolo rovníku či devíti zpátečním výletům na Měsíc. Nadmíru zajímavé přitom je, že vůz nikdy neopustil Kanárské ostrovy - přesto najel tolik, že by to stačilo na 30 tisíc okružních jízd podél celého pobřeží. Ve své práci navíc neustává, místo toho jede na tři směny, tedy 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Každý den takto na tachometru přibude dalších průměrně 700 kilometrů.

Dominguito v mezičase předal firmu a rekordní Mercedes svému synovi. A právě díky němu vůz ve skvělé kondici přežil do dnešních dní. Když za ním totiž v roce 2008 přišel jeden s řidičů s nápadem na renovaci, dal mu jakožto bývalému mechanikovi zelenou. Auto tedy dostalo řadu nových dílů, stalo se to ale až poté, co mělo najeto 3,8 milionu kilometrů.

Klíčový je rovněž pravidelný servis, na výměnu oleje totiž dochází jednou týdně, tedy víc jak 50krát do roka. A každý milion kilometrů je rozebrána, vyčištěna a zase složena i pohonná jednotka, tedy zjevně nesmrtelný 71koňový čtyřválec. Ten Dominguito nechal spárovat s pětistupňovým manuálem, což se rovněž ukázalo být jako skvělé rozhodnutí - původní automat by se při takovém nájezdu dnešních dní nedožil.

Firma Maspalomas, které auto patří, předpokládá, že pokoří i milník 10 milionů kilometrů. A nebojí se ani toho, že by k tomu potřebovala další motor - auto používá teprve druhý, další náhradní je ale pro všechny případy už připravený. Zvládnou ale někdy něco takového elektromobily? I když bychom je nyní mohli přirovnat k počátečním mobilům, nemyslíme si, že další vývoj přinese tak radikální zlepšení. Ano, baterie se zmenší a nabídnou vyšší dojezd. Ale stále budou degradovat a stále budou drahé.

Prodloužená verze Mercedesu W123 dosahuje délky 5 355 milimetrů. Na jedné straně tedy sice zvládne pobrat velkou skupinku turistů, na té druhé ale občas musí mít v uličkách Kanárských ostrovů problémy. Přesto se však taxikářské firmě povedlo s jedním kusem najet 7 milionů kilometrů. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Teneriffa News

Petr Prokopec

