Nové Škody jsou dnes extrémně drahé, přesto nejsou zase tak dávno chvíle, kdy bylo ještě hůř před 7 hodinami | Petr Prokopec

V posledních měsících si pravidelně stýskáme nad tím, kam vyletěly a dále letí ceny nových škodovek. Oproti stavu z počátku minulé dekády je to fakt, stačí se ale vrátit o další dekádu zpět, abychom viděli, že česká automobilka byla ještě odvážnější.

Ať už auta od Škody kupujete, nebo se o ně jen zajímáte, nemohli jste si nevšimnout, kam míří se svými cenami. Patrné je to i na nejprodávanější Octavii, zejména na jejích posledních dvou generacích. Na počátku roku 2013 vstupovala do prodeje ta třetí, která byla k dispozici od 334 900 Kč, za což jste dostali liftback s přeplňovanou jedna-dvojkou a výbavou Active. Když závěrem roku 2019 dorazila generace čtvrtá, startovala na 456 900 Kč, tedy o více než sto tisíc dráže - znovu jako liftback, znovu ve výbavě Active, ale už jen s litrovým tříválcem. Teď končí druhý měsíc roku 2022 a úplně to samé stojí od 519 900 Kč, tedy o dalších skoro 14 % dráž.

Jinými slovy stačilo 9 let, aby cena vozu stoupla o více jak 55 % a přitom nelze říci, že byste dostali o 55 % lepší auto. Jde o vůz na stále stejných technických základech, s horším motorem, podobnou výbavou a pár vylepšeními odpovídajícími spíše evolučním či regulačním nutnostem - nic jako masážní sedačky a přehrávač DVD vůz do základu nedostal. Jeví se to jako odvážné, zvláště pak v době, kdy ekonomických nejistot spíše přibývá, přesto lze říci, že bylo i hůř. A není to zase tak dávno, jen jsme na to zapomněli

Řeč je o modelu Superb, který ve své moderní podobě vstoupil do prodeje v prosinci 2001 jako vůz modelového roku 2022. A někdy touto dobou před 20 léty se fakticky začal prodávat. Bylo to odvážné, však Superb přišel na trh pouhých pět let poté, co Škoda začala budovat svou novou image modelem přelomovým Octavia a pustit se hned do bojů o zákazníky aut střední i vyšší střední třídy. Vznik takového modelu si u vedení Volkswagenu doslova vydupal skoro zapomenutý Wilfried Bockelmann. Ten na jednu stranu dýchal pro Škodu a na druhou měl díky historickým vztahům důvěru Ferdinanda Piëcha. A když tehdy prakticky neomezený vládce koncernu VW řekl, že se něco stane, tak se to zkrátka stalo.

Jen díky tomu se auto tohoto ražení mohlo před dvěma dekádami zařadit do portfolia Škody. Zpočátku se také tento krok nejevil být zrovna úspěšným a dlouho se spekulovalo o tom, jestli se Superb vůbec dočká druhé generace. Nakonec už samotná prodejní bilance, 133 955 vozů dodaných zákazníkům mezi léty 2001 a 2008, velký úspěch nenaznačuje.

Superb ale neskončil, následovala generace druhá a později i třetí. Celkový počet vyrobených kusů se dnes pohybuje v milionech a na poslední generaci připadá více než třetina všech prodaných kusů. Je tedy zřejmé, že riskantní krok Škody, potažmo mateřského koncernu VW se nakonec vyplatil a Superb si své místo na trhu našel, nakonec se vždy snažil být svůj. S odstupem času je ale skoro zázrak, že přežil svou první generaci - neprodával se tak dobře mimo jiné proto, že byl velmi drahý.

Sluší se připomenout, že první generace vozu byla čtyřdveřovým sedanem, který vzešel z tehdejšího Volkswagenu Passat B5. Oproti němu se ale pyšnil o 10 cm prodlouženým rozvorem, proto také mohla Škoda stavět na velkém vnitřním prostoru a pokukovat alespoň o půl třídy výše. Její odvaha byla nezměrná, jak nejlépe připomene dobový ceník vozu níže.

Základní cena 690 tisíc Kč byla sice o něco málo nižší, než ta současná (785 900 Kč), zejména z českého pohledu šlo ale o úplně jiné peníze než dnes, však v průměru jsme tu brali oproti současnosti o 60 % méně. A vrcholná verze s šestiválcovým TDI začínající na více jak 1,2 milionu Kč? Za to dnes koupíte provedení Sportline s motorem 2,0 TSI a pohonem 4x4, relativně ke kupní síle tak šlo o více jak dvakrát dražší vůz. A i kdybychom brali v potaz jen inflaci, je dnes citelně levněji.

Nic to pochopitelně nemění na tom, že Škoda dnes s cenami míří velmi vysoko a nemůže se divit, že jí za to někteří zákazníci zatracují. Stejně jako rytíři z Blaníku se ale aspoň můžeme utěšovat tím, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř - oproti situaci, která panovala před 20 léty, je dnes Superb v podstatě levný, i když se to z ceníku na první pohled nemusí zdát.

Novodobá Škoda Superb dorazila na trh v prosinci 2001 jako vůz modelového roku 2002. Přišla jen jako čtyřdveřový sedan a její ceny byly na tu dobu neuvěřitelně ambiciózní ceny - touto dobou před 20 léty jsme v ČR brali v průměru asi 15,5 tisíce Kč měsíčně. Foto: Škoda Auto



Nejlépe to dokladuje dobový ceník modelu, cifry požadované za některé verze jsou v kontextu s tehdejšími platy skoro neuvěřitelné. Foto: Škoda Auto

