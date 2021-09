Obrovský průšvih mezi moderními luxusními auty dnes nikdo nechce ani ojetý za 20 tisíc před 4 hodinami | Petr Miler

Výrobci se čas od času pokusí s velkou pompou vrátit do segmentu, ve kterém kdysi bodovali a pak jej s ostudou opouštěli. Zkusit dělat věci „jinak” se ale obvykle nevyplácí a Renault to poznal velmi tvrdě.

Francouzský Citroën se tento týden začal pokoušet o návrat do střední třídy novým C5 X. Činí tak po letech, kdy v této třídě vůbec nepůsobil a činí tak za pomoci docela jinak pojatého auta než dříve. Jsme k jeho úspěchu skeptičtí - jde o drahé auto s motorem vhodný pro vůz možná o dvě třídy nižší, které stojí mimo zaběhlé třídy. Takové pokusy už tu byly a dobře nedopadl jediný.

Dnes si posvítíme na ten od Renaultu, jehož osud je velmi podobný tomu, jaký stihl Opel. Ten měl svou velkou a úspěšnou Omegu, kterou nahradil modelem Signum a dnes nemá nic. Renault měl svůj velký a ještě úspěšnější Safrane, kterého na samém konci výroby v roce 2000 prodal jen ve Francii přes 10 tisíc exemplářů a za celý jeho životní cyklus přepočítával zisky z prodeje 400 tisíc vozů po celém světě. Ještě na konci 90. let se ale vedení firmy zdálo, že prodeje postupně příliš klesají, a tak místo velmi konzervativně a přitom líbivě střiženého sedanu poslalo do výroby podivně tvarované monstrum, kterému na chuť nepřišel téměř nikdo - Vel Satis.

Už jméno bylo bizarní a vlastně i absurdní. Mělo být spojením slova Velocity (tedy Rychlost) a Satisfaction (tedy Uspokojení), to první ale vůz nepřinášel od pohledu a to druhé ani nikdy později. Nemastný a neslaný crossover míchající snad všechno od sedanu přes hatchback a kombi až po MPV nám už v roce 2001 přišel obtížně prodejný jen kvůli tomu, naneštěstí ale k podivné koncepci přidal ještě podivnější design. Z hřebíku Renaultu ve zdi vyšší střední třídy se tak málem stal hřebík do rakve jeho snah v tomto segmentu cokoli velkého dokázat.

Technicky vzato přitom Vel Satis byl na dobré cestě na Safrane navázat - byl uvnitř prostorný, velmi dobře vybavený včetně palubního systému s ovládáním na středovém tunelu, které dnes používá spousta značek. Pod přední kapotou měl čtyř- a šestiválcové motory, spalující benzín i naftu. Vrcholem byla 3,5litrová V6, která pocházela od Nissanu a objevila se i v kupé a roadsteru 350Z. A v neposlední řadě patřil spolu s menším Méganem k prvním autům, které dosáhly pěti hvězdiček v crash testech EuroNCAP.

Vel Satis se ukázal jako koncept v roce 1999, produkční verze představená o dva roky později ale byla jiná. Nutno dodat, nejenže nebyla tak elegantní, ale vzhledově byla přímo neforemná, protože obrovská záď, snažící se zamaskovat velikost ostrými hranami, byla ve značném nepoměru oproti přídi. Pětidveřovou karoserii měl i Safrane, ten ale byl liftbackem, což i u větších aut tehdy fungovalo a funguje to i dnes, stačí se podívat na zmíněný Superb.

Karoserie hatchback ale pro vyšší střední třídu není vhodná, jak se přesvědčili i konkurenti z Rüsselsheimu s výše zmíněným typem Signum. Také Renault to s Vel Satisem projel na celé čáře a jeho prodeje byly tak mizerné, že se tomu z dnešního pohledu ani nechce věřit. Jen během prvních dvou let pořádného prodeje překročil odbyt hranici 10 000 vozů za rok, celková bilance prodaných aut mezi léty 2001 a 2009 pak činí 58 629 exemplářů. Více prodala Škoda Superbů i za loňský koronavirový rok a dříve by celkový odbyt velkého Renaultu překonala za nějakých 8 měsíců.

Pro Francouze to musel být šok, Vel Satis nechtěl skutečně téměř nikdo, a to ani na jemu jinak velmi nakloněnému francouzském trhu. Místo zlepšení odbytu Safranu poslal Vel Satis odbyt Renaultu ve stejném segmentu na dno a ani po 20 letech od začátku prodejů se nestal žádaný prakticky kýmkoli. Už za méně než 20 tisíc korun si dnes můžete vybírat mezi stále fungujícími ojetinami a stáří aktuálních inzerátů jen dokladuje, že zájem o tyto vozy je navzdory nicotným cenám minimální.

Pokus uspět s tímto ve vyšší střední třídě nám od Renaultu přišel naivní už v roce 2001, s odstupem času si můžeme říci, že dopadl snad ještě hůře, než pesimisté čekali. Foto: Renault

