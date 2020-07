Pokus automobilky ulehčit život za volantem skončil fiaskem, přesto to zkouší znovu před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Ford

V autě se dá dělat leccos, a tak není překvapením, že automobilky vychází jejich univerzálnosti vstříc možnostmi dalšího a dalšího využití. Jakási mobilní kancelář napoprvé neuspěla, přesto přichází pokus číslo dvě.

Luxusních model především německé a britské produkce bylo a je možné titulovat pojízdnými kancelářemi se vší vážností. Obklopení prostoru na zadních sedadlech veškerým myslitelným vybavením ale není jedinou cestou, jak se k něčemu takovému dobrat. S o poznání primitivnějším a také lidovějším řešením pracovního prostoru v autě se v předminulé dekádě vytasil Ford a i když tím skoro nikoho nezaujal, drží se hesla: „Není větší chyby než přestat zkoušet.”

Američané se tehdy zaměřili na prostor na předních sedadlech, neboť obyčejní lidé osobním řidičem obvykle nedisponují. Pokud vám něco takového zní dopředu bizarně, realita váš pohled nejspíše nezmění, i tak je ale třeba ocenit automobilku za úsilí ulehčit život vytíženým lidem z řad středně postavených manažerů, pro které se auto stává druhou kanceláří docela často.

Řeč je konkrétně o Fordu Falcon z roku 1998, který v rámci příplatkové výbavy nabízel možnost udělat z vozu právě něco jako mobilní kancelář. Volitelný balíček Mobile Office Pack (česky řekněme Sada mobilní kanceláře) obsahoval malý stůl navržený tak, aby na jednom konci zapadal do hlavice páky automatické převodovky a v druhé části výřez pasoval do držáku nápojů. Vytvarovaná deska tvořila stabilní pracovní plochu pro kočírování byznysu, ale ne nutně jen toho. Kancelářská sada obsahovala i držák mobilního telefonu ve středové loketní opěrce, extra zásuvku na 12 V a čtecí lampičky.

Spodní západky pracovní plochy na řadicí páku seděly jen pokud byla v parkovací poloze, aby lidé za volantem nemohli věnovat pozornost práci i během jízdy. Bezpečnostní opatření bohužel vyřadilo ze hry spolujezdce, který by mohl nerušeně využít Mobile Office Pack k vlastním potřebám bez ohledu na to, zda auto jede či stojí, ale to zkrátka berme jako daň za bezpečnost.

Pozoruhodná součást příplatkové výbavy byla k dostání pouze v Austrálii a prodejní hit to skutečně nebyl. Zdroje se různí, dobové prameny ale hovoří o jednotkách či desítkách celkově prodaných kusů, což nelze chápat jinak než jako fiasko. Vzhledem k velmi omezenému úspěchu tak tuto věc žádná jiná odnož značky za svou nepřijala, alespoň dosud. Pohled na nové řešení středové konzole Fordu F-150 vyvolává vzpomínky a nedivili bychom se, kdyby inspirací byl právě někdejší Mobile Office Pack. Je-li to tak správně, posuďte sami, my proti tomu nic nemáme - kdo občas musí něco udělat za volantem, nejlépe ví, jak těžké bývá někam odložit vše nezbytné.

Mobilní kancelářská sada australského Fordu Falcon z roku 1998 působí svérázně a její úspěch na trhu byl minimální. Přesto nyní Ford s podobným řešením zkouší prorazit znovu. Foto: Ford

Zdroje: Ford, Jalopnik

