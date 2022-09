Policie ani po 25 letech nemůže najít druhé auto, které figurovalo ve smrtelné nehodě princezny Diany před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Se smrtí Lady Di je obvykle spojován jen Mercedes třídy S a jeho řidič, který byl pod vlivem alkoholu. Na místě se ale nacházel i bílý Fiat Uno, který se do nehody přímo zapletl. Kde však skončil, nikdo neví. Stejně jako to, kdo jej řídil.

Se středou tohoto týdne nebyl spojen jen konec letních prázdnin, ale také pětadvacáté výročí smrti Diany Frances Spencer, někdejší princezny z Walesu, která měla nakročeno k tomu, aby usedla po boku krále britského impéria. K tomu nakonec nedošlo nejen kvůli jejímu rozvodu s princem Charlesem, ale také kvůli incidentu, který se odehrál 31. srpna 1997 v pařížském tunelu pod Pont de l'Alma.

Této nehodě jsme se věnovali podrobněji před pár dny, a to v souvislosti s Mercedesem třídy S, který se princezně stal osudným. Jeho majiteli se rozstříhaný vrak dosud nevrátil, a co je horší, aktuálně nikdo neví, kde se nachází. Až do roku 2017 měl být zavřený v policejním kontejneru, poté však záhadně zmizel. Nyní se ukazuje, že v souvislosti s nehodou nejde o jediné dodnes pohřešované auto.

Vyšetřování totiž prokázalo, že v tunelu se při incidentu nacházel i bílý vůz, který byl posléze identifikován jako Fiat Uno. Svědci vypověděli, že na místě spolujezdce se nacházel pes, zatímco řidič měl upřeně hledět do zpětného zrcátka. Právě on by jako jediný mohl vypovědět, co se skutečně odehrálo, neboť jediný přeživší, bodyguard Trevor Rees-Jones, utrpěl vážné zranění hlavy.

Otázkou je, zda se onen svědek nepolekal nevole celého světa. Lady Di byla miláčkem nejen Britů, kteří za nehodou začali ihned hledat spiknutí zosnovaná královskou rodinou, která ji nikdy nemohla přijít na jméno. Řidič Mercedesu Henry Paul měl pak během své jízdy, kdy do tunelu vjížděl dvojnásobkem povolené padesátky, škrtnout právě o onen Fiat, což třídu S poslalo vstříc betonové zdí.

Řidič Fiatu tedy byl incidentu zapleten, podle závěrů vyšetřování na něm ale nenesl vinu. A stejně tak se nepotvrdilo, že by v něm prsty měla královská rodina. Místo toho šlo o shodu nešťastných událostí, mezi něž patří i nepřipoutání se bezpečnostními pásy. Paul měl navíc v těle 1,75 gramu alkoholu na litr krve, tedy 3,5násobek ve Francii povoleného limitu.

„Řidič Fiatu Uno není tím pravým viníkem. Jel v naprostém poklidu, než ve vysoké rychlosti přilétl Mercedes, který do něj vrazil. Zodpovědnost tedy leží zcela na Mercedesu,“ uvádí v tiskové zprávě Martine Monteil, jenž byl před pětadvaceti lety šéfem francouzských vyšetřovatelů. Ten chce přitom svými poznatky přispět k potlačení mnoha spekulací, které se kolem incidentu vyrojily.

Dá se však předpokládat, že zpráva udělá spíše pravý opak. Řada lidí totiž nejspíše nebude věřit tomu, že policie mohla udělat tak jasný závěr, aniž by našla auto, které se nehody přímo účastnilo a jehož řidič by jako jediný mohl vyřknout výše zmíněné. Navíc je podivné, že policie nenašla auto, jehož poměrně podrobný popis měla od svědků k dispozici.

Však kolik bílých Fiatů Uno by v roce 1997 (tedy v době, kdy tohoto vozu dávno nebyly plné silnice) policie musela zkontrolovat, aby našla vůz poškozený při kontaktu s „Dianiným” Mercedesem? Zvláštní je navíc i to, že se majitel bílého Una ani po jasném zbavení jakékoli odpovědnosti ani po pětadvaceti letech nepřihlásil, třebaže se mohl obávat reakcí veřejnosti. Nehoda byla podle všeho „pouze” nehodou s tragickými následky, některé nejasné okolnosti ale dost možná nikdy nebudou vyjasněny.

Podobný Fiat Uno se 31. srpna 1997 pohyboval v pařížském tunelu pod Pont de l'Alma a stal se účastníkem nehody, po níž přišla o život Lady Di. Po něm i jeho majiteli se dodnes pátrá, bezvýsledně. Ilustrační foto: Fiat

Zdroj: Sky News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.