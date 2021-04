Rakušané vybrali 10 nejošklivějších aut posledních dekád, volili velmi neobvykle před 5 hodinami | Petr Prokopec

Žádný Fiat Multipla, žádný Pontiac Aztek. Naši jižní sousedé sáhli do docela jiných než obvyklých soudků s ošklivými auty a za překvapivý lze vzhledem k jejich lásce k ekologii označit i výběr Tesly.

Rakousko se navenek snaží prezentovat jako země oddaná ekologii, realita však za populistickými výkřiky poněkud pokulhává. I když se sami snaží vyhýbat používání elektřiny vyrobené za pomoci fosilních paliv, uhelnou energii od nás odebírají bez mrknutí oka. A když nedávno stačilo málo, aby Rakušané způsobili blackout půlky Evropy, s povděkem přijali i vlastní uhelnou energii.

S auty výše zmíněné na první pohled moc nesouvisí, k těmto myšlenkám nás ale přivádí žebříček nejošklivějších aut za poslední čtyři dekády, který naši sousedé momentálně sestavili. A i my kroutíme hlavou zejména nad vítězem. Nikoliv z toho důvodu, že by šlo o překrásný automobil, který Rakušané odsoudili neprávem. Spíše nás s ohledem na jejich naturel překvapuje, že u něj nenalezli alespoň vnitřní krásu. Jde totiž o elektromobil, který by za našimi hranicemi měl být bezmezně adorován, mezi lidmi to ale tak úplně neplatí.

Není to ovšem jediné překvapení celého žebříčku. Auta v něm jmenovaná skutečně obvykle nejsou žádní krasavci, nejde ale ani o notoricky neatraktivní vozy jako Fiat Multipla. Jde tak o docela zajímavý pohled na věc, právě proto vám jej předkládáme v podobě následující desítky nevětších automobilvých ošklivek.

10. Maserati Coupe

Desátá příčka přitom patři italskému kupé, které se vyrábělo v letech 2001 až 2007 a navazovalo na předchozí 3200 GT. To bylo skutečně pohledné, i díky bumerangovým zadním světlům. Nástupce tak byl za méně atraktivity kritizován již za svého života, ale jedno z nejošklivějších aut vůbec? Posuďte sami.

9. Ford Sierra

Co bylo svého času milováno, to je nyní zatracováno. Sierra přitom zejména řadu motoristů ze zemí bývalého východního bloku uchvacovala i dlouho poté, co v roce 1993 skončila její výroba. Za tím však stál spíše zájem o cokoliv západního než vzhled tohoto vozu, který již byl přeci jen poněkud zastaralý. I proto Ford skladové zásoby vyprodával až do roku 1995, dnes Sierra vizuálně skutečně zaujme málokoho,



8. Smart Roadster

Malý dvoumístný roadster způsobil nemalé pozdvižení již při svém debutu v roce 2003. Vzápětí si nicméně získal srdce odborné i laické veřejnosti, neboť za volantem jste měli pocit, že právě řídíte kapotovanou motokáru. Nic z toho se nezměnilo, nadčasový je pak ostatně i design. Byť zůstává silně polarizující, načež Roadster milujete či nenávidíte, Rakušané jsou těmi druhými.



7. VW Passat B2

Už z označení vozu je patrné, že Rakušané nemají na mysli stávající generaci, nýbrž tu z let 1980 až 1988. Tehdy VW zkoušel navázat na design předchůdce, zároveň ale bylo třeba reflektovat nové trendy. Nastal totiž ústup od zaoblených tvarů směrem k těm hranatým. Passat byl někde uprostřed mezi těmito styly, přičemž my bychom za ošklivějšího označili spíše nástupce. Rakušané ale volí jinak.



6. Seat Cordoba

Cordoba měla být jedním z klenotů španělské značky, která kvůli němu povolala dokonce Giorgetta Giugiara. Ten ale nejspíše neměl zrovna silnou chvilku, nebo se zkrátka jen držel požadavků značky, u níž se manažeři nedokázali rozhodnout, co chtějí. Ve finále tak Cordoba nedokázala zaujmout ani po faceliftu, ani druhou generací. Originál byl však vážně docela ošklivý.



5. Renault Mégane Scénic

Zatímco současný Scénic si na nedostatek šarmu rozhodně nemůže stěžovat, jeho předchůdci spíše soupeří v tom, kdo z nich oslní publikum méně. Šlo totiž o MPV, jejichž vzhled odpovídal dané době. A jelikož Francouzi zkoušeli být pokaždé co nejoriginálnější, vzhled každé generace o to více zastaral.



4. Mazda 121

Proti Mazdám motoristé obvykle neprotestují, jakkoliv nemusí jít o ideál pro každého. Nicméně model 121 si veškerou kritiku plně zaslouží, neboť okouzlit by nedokázal ani slepého. Dáno je to i tím, že původně šlo o Autozam Revue. Mazda nicméně nakonec svou podznačku poslala k ledu, neboť nebyla prakticky nikdy zisková. To při pohledu na vzhled nepřekvapí.



3. Nissan 100 NX

Japonci byli s levnými kupátky spojováni dávno před příchodem Toyoty GT 86 a Subaru BRZ. Nissan 100 NX si přitom ihned získal motoristické novináře, kteří v dané době neznali lépe ovladatelnou předokolku. S bezpečností na tom ovšem kupé bylo již daleko hůře. A co se designu týče, předek i zadek nemůžou vypadat odlišněji. To z vozu krásku nedělá.



2. Toyota Corolla

Corolla generace E110 dorazila do Evropy s odlišným předkem a zadkem, než jakým se pyšnila třeba v rodném Japonsku. O krok tím správným směrem ale rozhodně nešlo, hlavně u liftbacku, který ke kulatým čelním světlům přihodil výrazně zkosené zadní okno. Ani dort pejska a kočičky tak nevypadal podivněji, zatímco kombík pro změnu připomínal pohřebák.



1. Tesla Model X

Jsme u vítěze žebříčku, a to u kalifornského elektromobilu, jemuž by Rakušané se zeleným smýšlením měli pomalu zametat cesty, po kterých jezdí. Jenže realita je jiná, naši sousedé ve voze vážícím 2,5 tuny vidí šestitunového mastodonta, který neuchvátil jejich srdce ani přes ekologický kredit. A upřímně... bez něj by už skutečně neměl co nabídnout, po stránce designové určitě ne.



