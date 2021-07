Bugatti zničené v jezeře při pokusu o pojistný podvod bylo po 12 letech nalezeno před 6 hodinami | Petr Prokopec

Je to zcela jistě nejslavnější Bugatti Veyon na světě a dost možná nejznámější vůz této značky mimo automobilové kruhy. Jeho slavná nehoda obletěla svět, co se s ním dělo dalších 12 let? To budete koukat.

V listopadu 2009 obletěly svět snímky utopeného Bugatti Veyron, se kterým jeho majitel vjel poblíž texaského Galvestonu do jezera. Tehdy čtyřiatřicetiletý Andy Lee House tvrdil, že se snažil vyhnout nízko letícímu pelikánovi. Zdálo se tedy, že kromě peněz má i srdce, když pro záchranu zvířete neváhal obětovat cenný hypersport. Rychle se ale ukázalo, že všechno je trochu jinak.

Celý incident totiž čirou náhodou zachytili na video dva mladíci v okoloprojíždějícím autě a právě z jejich záběrů bylo patrné, že žádný pták Housovi do cesty nevletěl. Muž vlastníci vrakoviště luxusních vozů koupil Veyron jen měsíc před havárií a do jezera vjel záměrně s cílem připravit pojišťovnu o tučné odškodné - vůz totiž nechal pojistit na 2,2 milionu dolarů (dle současného kurzu 47,1 milionu Kč), což přesahovalo jeho tehdejší tržní hodnotu.

Pojišťovna ale na vše díky zmíněnému videu přišla a na muže místo peněz čekalo obvinění z pojistného podvodu. Právě tento sled událostí získal jemu i autu pozornost celého světa, neboť incident byl skloňován hned třikrát - nejprve kvůli samotné neobvyklé nehodě a jejím následkům, později kvůli onomu videu a potřetí, když se vše podařilo objasnit. A to ani nemluvíme o tom, kolikrát se vůz resp. jeho zbytky objevily v různých videích s údajnými záběry nepochopitelně opuštěných aut a podobně, která o voze samozřejmě neříkala pravdu.

Housovi za pokus o podvod hrozilo až deset let za mřížemi, nakonec však ve vězení skončil „jen“ na deset měsíců a svůj trest si dávno odpykal. Mohlo by se zdát, že tady může celý příběh skončit, on tu ale kupodivu teprve začíná.

Že bylo auto havarováno a nebylo za něj vyplaceno požadované pojistné plnění, neznamená, že se ztratilo z povrchu zemského. Vrak vozu zůstal v majetku Housovy firmy, která vinou tohoto případu kupodivu nezkrachovala. Auto měl tedy po návratu vězení v rukou znovu jeho dosavadní majitel, který zbytky Bugatti prodal jinému obchodníkovi s auty. Ten si kvůli tomu vzal u banky úvěr na 900 000 USD (dnes 19,3 milionu Kč), který kupodivu dostal, i když auto takovou cenu ani zdaleka nemělo. Banka se ale o jeho stav nezajímala a půjčku poskytla na základě čisté historie, neboť pojišťovnou neuznaná nehoda nebyla nikde evidována. Nový majitel měl přesto s autem dobré úmysly, chtěl využít získaných peněz navíc k jeho opravě a pověřil specializovaného mechanika, aby Veyron začal rozebírat. Odhaleno tak mělo být poškození a mělo se postupně zjistit, na kolik by vyšla oprava, pokud by vůbec byla možná.

Onen prodejce nicméně v mezičase zkrachoval, a tak vlastnictví vozu přešlo na banku, která jej měla zastavený proti zmíněnému úvěru. Banka chtěla auto přemístit do svého depozitu, až v tu chvíli ale zjistila, v jakém je stavu. Navíc po ní zmíněný mechanik chtěl uhradit veškeré váznoucí platby za provedené opravy a uskladnění vozu. Banka tak nakonec za blíže neupřesněných podmínek raději přepsala Veyron na něj, aby tím vyrovnala jeho pohledávku a zbavila se problému.

Už rozmontovaný vůz od mechanika koupil další člověk, nejmenovaný Texasan. Auto měl opět v úmyslu opravit, postupem času mu ale došla investiční odvaha. Majitel se tedy v roce 2018 rozhodl auto znovu zpeněžit a prodejem pověřil - to byste neuhodli - firmu Andyho Lee House. Jinými slovy člověk, který auto de facto zničil a prodal, jej po 9 letech opět prodával, a to za 300 000 USD (6,4 milionu Kč).

Zde se dostáváme k Edu Bolianovi, zakladateli služby VINwiki produkující i pořad Car Stories na Youtube, od nějž pochází video níže, který tohle vše mapuje. Právě jemu bylo auto v roce 2018 nabídnuto k prodeji a o převzetí vozu do své péče se vážně zajímal. Zjistil ovšem, že jeho oprava by byla extrémně komplikovaná, neboť zapotřebí byla mj. kompletní kabeláž a spousta dalších dílů, kterou Bugatti na tento vůz nechtělo nikomu prodat. Některé komponenty by pak sice šlo nahradit koncernovými díly, výsledek by ale nebyl zaručen, navíc by i ten vyžadoval vysoké investice.

Ed to tedy vzdal a byť nikdy nepřestal snít o tom, že auto dá přece jen dohromady, nikdy k tomu nenastaly podmínky. Vůz pak na nějaký čas zmizel z dohledu a hovořilo se o tom, že skončil tam nebo onde, nakonec jej Ed ale našel. A je skoro neuvěřitelné, že jeho kupcem se stal náš další starý známý, muž jménem Houston, majitel půjčovny Royalty Exotic Cars z Las Vegas, který už dříve relativně levná Bugatti Veyron koupil a opravil a nyní je půjčuje.

Jak se to seběhlo, je další pozoruhodná kapitola celého příběhu. Právě díky tomu, že si Veyrony servisuje sám, na ně nabízí řadu dílů na eBay, použitých či nových, které už neupotřebí. Další z řady majitelů onoho vraku se na něj tak obrátil s tím, že od něj koupí spoustu komponentů, nakonec se ale vše obrátilo v to, že Houston koupil celé auto s tím, že ony komponenty využije sám.

To se stalo a na videu níže můžete vidět alespoň pár fotek jeho aktuálního stavu - je skutečně opravené a chybí už jen drobnosti k tomu, aby bylo plně pojízdné. Royalty Exotic Cars totiž patří už rok a nainvestovala do něj prý přes 200 tisíc USD (4,3 milionu Kč), neboť zrovna této firmě Bugatti díly kvůli její péči o jiné vozy značky problém prodat nemá. Inu, kšeft je nakonec kšeft a jak praví Ed: Pokud existuje někdo, kdo měl dát tohle auto někdo dohromady svépomocí, je to právě tato půjčovna.

Je to skoro absurdní příběh, který by nevymysleli ani hollywoodští scénáristé, ale po 12 letech se zjevně nacházíme na prahu návratu nejslavnějšího Veyronu světa na scénu. Prý má být fialový a s některými tuningovými úpravami, takže se možná připravte na menší zklamání, ale stejně je to malý zázrak. Finanční náročnost opravy celého auta je nezměrná, což nejlépe ilustruje fakt, že jen oprava zkorodovaného audiosystému Burmester by vyšla na 100 tisíc USD - asi 2,14 milionu Kč. Firma by jej musela prakticky zakázkově nově postavit.

Pikanterie na závěr? Vůz za celou dobu do chvíle, než byl prodán do Las Vegas, stál na jednom a tom samém místě u onoho mechanika, se kterým se svého času musela vyrovnat banka a jemuž jednu dobu vůz patřil. Prostě si jej přehazovali majitelé jako horký brambor, všichni jej chtěli nechat opravit u něj (a leccos na autě bylo uděláno), nakonec se ale druhého života dočkal až ve Vegas. Jak příznačné...

