Slavný moderátor vyzkoušel největší mašinu všech dob, jen startování jejího 26metrového motoru zabere 4 dny

Není to žádný drobeček, vedle proslulého a před pár léty kompletně zrenovovaného Big Boye se ale i Jay Leno doslova ztrácí. Jak zjistil, návrat lokomotivy Union Pacific 4014 zpátky na koleje nebyl snadný a vyžádal si rozsáhlou modernizaci.

Přiznám se, že ježdění vlakem příliš neholduji. Nestojí za tím ani tak proti hromadným nebo kolejovým dopravním prostředkům, to spíš skutečnost, že víc než ve vagonu bych chtěl sedět v lokomotivě. Ideálně pak v té parní, která má své nezaměnitelné kouzlo. Když totiž slyšíte, jak kupříkladu upouští tlak, vrátí vás to zpátky do minulosti. Pokud u toho navíc milujete mechaniku, pak se pohybem jednotlivých soukolí a těles zkrátka nemůžete nabažit. Vlastně by mi tak ani nevadilo, kdybych při nějaké takové cestě dostal roli topiče a musel pár hodin házet uhlí lopatou.

Nejsem si nicméně jistý, zda se mi někdy tyto touhy povede naplnit, byť pár parních vlaků se po českých železnicích ještě prohání. A i když to z našeho úhlu pohledu jsou kolosy, vedle amerického Big Boye by se doslova ztratily. Za tímto označením se totiž skrývá vůbec největší mašina, jaká kdy vznikla. Věnovali jsme se jí nejednou, přesto si připomeňme, čím vlastně je.

Celkem společnost ALCO (American Locomotive Company) postavila pro Union Pacific pětadvacet kusů tohoto stroje, z nichž dvacítka má jako „datum narození“ zapsaný rok 1941, zbytek byl vyroben o tři léta později. Big Boy je označení náležící každému z vyrobených exemplářů, přičemž za ním nepřekvapivě stojí rozměry a hmotnost, stejně jako parametry týkající se jejich hnacího ústrojí.

Na délku totiž lokomotiva měří 36 metrů a váží 350 tun, dalších 5 metrů a 198 tun přihazuje tendr. Přidejte si další nezbytnosti a máte před sebou víc jak 40 metrů měřící a 600 tun vážící kolos. Snad ještě extrémnější je však jeho motor, který má 26 metrů na délku. Pod ocelovým pláštěm jsou navíc usazeny dva. Nebylo tak překvapivé, že Big Boy dokázal během pouhých dvou hodin jízdy spálit 25,4 tuny uhlí a odpařit 91 tisíc litrů vody.

V minulosti jsme se zmiňovali o v pořadí čtrnáctém vyrobeném kusu. Union Pacific jej z provozu vyřadil v roce 1959, po 18 letech aktivní služby, během kterých ujel 1,66 milionu kilometrů. Tři léta na to pak zamířil do muzea Los Angeles County Fairgrounds, kde byl až do roku 2014 vyhledávanou turistickou atrakcí. Společnost Union Pacific se jej ale rozhodla koupit zpátky a zrenovovat jej s cílem vrátit ho na koleje. Tento proces zabral dlouhých 5 let, což je pikantní v souvislosti s tím, že původní výroba trvala jen měsíc.

Jedním z důvodů poměrně náročné renovace byla skutečnost, že Big Boy již nespaluje uhlí nízké kvality, jako tomu bylo kdysi. Místo toho byl vyvinut zakázkový atomizér, který mixuje páru s topným olejem. V důsledku toho výkon jeho pohonu vzrostl z 6 377 na 8 273 koní, stejně jako se zvedla nejvyšší rychlost z 97 na 130 km/h. Aby nicméně kolos nemusel brzy zpátky k technikům, došlo k jistému omezení - s maximálně 7 097 koňmi se lokomotiva zvládá rozjet na 105 km/h.

Big Boye si nyní vyzkoušel i slavný americký moderátor Jay Leno. Ten mimo jiné zjistil, že připravit lokomotivu na cestu není zrovna jednoduchý úkol. Pokud totiž delší dobu stála a vychladla, je zapotřebí ohřát zhruba 95 tisíc litrů vody. K tomu neslouží žádná supermoderní topná spirála, nýbrž starý dobrý oheň. Celý proces tak zabere dlouhé čtyři dny. Jelikož ale dnes Big Boy slouží jako mobilní turistická atrakce, není vlastně moc kam spěchat.

Protože se ovšem lokomotiva pohybuje po stejných tratích jako jiné vlaky, jde o vůbec první parní lokomotivu, která se dočkala technologie PTC (Positive Train Control), což jsou automatizované systémy sledující bezpečnost na kolejích, které jsou schopné v případě hrozby srážky ten který kolos zastavit. PTC je přitom od roku 2020 ve Státech povinné, bez této techniky by tedy Big Boy do provozu již nemohl. Více ale již nebudeme zdržovat a dáme prostor Jayovi, ukáže vám Big Boye tak jako snad nikdo před ním.

Big Boy doslova bere dech, jenž pak mění na páru. Ta se pak následně stará o rozpohybování 16 kol, z nichž každé má 1 727 milimetrů na výšku. Jsou tak pomalu stejně velká jako samotný Jay Leno. Foto: Union Pacific, tiskové materiály

