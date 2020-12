Velký průšvih 90. let, kterému zlomil vaz Andre Agassi, vypadá i dnes jako z jiné planety před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: Vector Motors

Mělo jít o nejfuturističtější, nejvýkonnější a nejrychlejší auto, které si můžete koupit. A na krátký čas toho skutečně dosáhlo. Po výrobě 17 exemplářů a fiasku s kusem pro Andre Agassiho se ale Vector W8 stal jen jedním z největších průšvihů.

Automobilka Vector Motors byla založena Geraldem Wiegertem v roce 1971. V jejím ústředí v kalifornském Wilmingtonu vznikaly po dvě dekády technicky i designově výjimečné vozy, přes mnohé snahy se ale žádný z nich za celou tu dobu nepodařilo dostat do sériové výroby. Zlom měl přijít začátkem 90. let, kdy byl Wiegert odhodlán poslat do světa nejsilnější a nejrychlejší produkční automobil, který kdy svět poznal. A navíc jej zabalit do mimořádně futuristického balení s tím nejfuturističtějším interiérem.

Tak vznikl Vector W8, auto, jehož parametry bychom nazvali extrémními i z dnešního pohledu. Zašlapat do země chtěl všechny dobové supersporty, a tak přišel s opravdu silným motorem - uprostřed uloženým, dvakrát přeplňovaným vidlicovým osmiválcem od General Motors. Dvě turbodmychadla pomáhala šestilitrovému objemu vytvářet výkon až 625 koní (460 kW) v 5 700 ot./min a brutální točivý moment 854 Nm vrcholil v 4 900 ot./min. To vše přecházelo přes třístupňový (sic) automat na zadní kola se samosvorným diferenciálem.

Ačkoli převodovka působila předpotopně už tehdy, s tak silným motorem pod kapotou to stačilo na dynamiku z říše snů. Stovka stačila odolávat jen 4,3 vteřiny a nejrychlejší jízda probíhala tempem až 351 km/h. To bylo v roce 1990 číslo nesrovnatelné s jakýmkoli autem na trhu, ani italské modely tady neměly co nabídnout - maximální rychlost těch nejlepších z nich se pohybovala „jen“ okolo 320 km/h.

Futuristická karoserie byla vymodelována z hliníku, karbonu a kevlaru, aby se zvýšila pevnost stavby a snížila suchá hmotnost vozu na 1 271 kilogramů - i to je na dnešní dobu mimořádně nízká hodnota. Napříč otočený motor měl kompletně elektronické zapalování místo tehdy obvyklejšího klasického rozdělovače a design byl také jako z budoucnosti, alespoň optikou přelomu osmdesátých a devadesátých let.

Interiér s výklopnými dveřmi otevřel svět jako z jiné planety. Klasické budíky chyběly, nahradily je konfigurovatelné displeje, tedy způsob, který nacházíme v autech až v současné době. Interiér hromadou tlačítek trochu připomínal seriálový KITT, volič automatu se přestěhoval ze středového tunelu na levý práh dveří. Vlastně středový tunel tu vůbec nebyl.

Řidič a spolujezdec měli pod sebou pohodlná kožená sedadla od firmy Recaro s anatomickým tvarováním. Nohy posádky rozmazloval koberec z pravé ovčí vlny a na palubě byl i kvalitní audiosystém. Výbava dále obsahovala mimo jiné posilovač řízení, airbag ve volantu nebo odnímatelnou střechu.

Nabídnout auto tak přebíjející veškerou konkurenci dnes, lidé Wiegertovi utrhnou ruce. Jenže v roce 1990 nebylo na světě tolik bohatých a Vector W8 byl opravdu drahý. Jeho tvůrce chtěl auto původně prodávat za čtvrt milionu dolarů, což v roce 1991 znamenalo asi 7,6 milionu korun. Už to bylo hodně, když se však vůz skutečně dostal do výroby, cena přesahovala 450 tisíc dolarů, tehdy 13,7 milionu korun. Zájem v tu chvíli ochabl na minimum a když se přidala aféra s automobilem tenisty Andre Agassiho, negativní publicita Vector dobila.

Agassi byl byl nejprve pro Vector požehnáním, firma jeho tvář používala i na dobových prezentačních fotkách, jak můžete stále vidět na jedné z nich. Z daru se ale nakonec stalo prokletí. Jeho kus se přehříval a nakonec i rozbil a slavný tenista o tom nedokázal mlčet. Co na tom, že Agassi za problémy mohl do značně míry sám, když jezdil s vozem, který nebyl hotový, protože jej chtěl mít co nejdříve a jezdit s ním začal ještě před dokončením vývoje. O detaily už se tehdy nikdo nezajímal.

V letech 1990 až 1993 tak nakonec vzniklo pouhých 17 exemplářů, z čehož dva sloužily k testování. Potkat kterýkoli z nich je zázrak, jde dnes o ceněné zboží ukrývané v kolekcích zámožných sběratelů. I na fotkách auto zvnějšku pořád vypadá trochu jako UFO, které se nepodobá ničemu ze současné nabídky automobilek. A kabina je pořád samostatnou kapitolou. Podívejte se na to sami - jiné na jednu stranu technicky i designově výjimečnější a na tu druhou u zákazníků propadnuvší auto abyste pohledali.

Vector W8 vypadal jako z jiné planety už jako prototyp... Foto: Vector Motors



...a sériová verze vypadala prakticky stejně. Také jeho vnitřek vypadá jako ze sci-fi filmu, k úspěchu ale nic z toho nestačilo Foto: Vector Motors

Mirek Mazal