VW potají postavil Golf s motorem V6 i v době, kdy už žádný nenabízel, projekt ale před vstupem do výroby zařízl před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Mohla to být krásná labutí píseň šestiválcových lidových kompaktů, Němci ale nakonec další Golf R32 vyrábět odmítli. A to i když měli hotový prototyp osazený „tím správným” motorem.

Pokud dnes zatoužíte po šestiválcovém Volkswagenu, pak můžete uspět už jen u dvou modelů, které mají k mrštným osobákům opravdu daleko. Amarok s motorem V6 je k mání od 1 305 169 Kč, zatímco za Touareg osazený taktéž třílitrem je třeba dát alespoň 1 499 900 Kč. Ve všech ostatních ohledech Němci zaveleli k radikálnímu downsizingu - pětilitrový desetiválec pro Touareg, šestilitrový dvanáctiválec pro Phaeton nebo osmiválcový čtyřlitr pro Passat, to všechno jsou dnes už jen ozvěny minulosti. Všechny ostatní modely dnes končí s objemem na nanejvýš na dvou litrech a s počtem válců na čtyřech.

Není to přitom tak dávno, co ještě bylo možné se šestiválcem koupit i Golf. Verze R32 přežila až do své páté generace, v níž po příchodu na trh startovala s cenou na 922 tisících korunách. Za ty jste dostali šest válců, 3,2 litru objem a 250 koní výkonu. Už Golf R šesté generace k našemu někdejší nepotěšení dostal čtyřválcové turbo, kterému zůstal věrný dodnes.

Enrico Beltz, který má u značky na povel vztahy s veřejností, nicméně kolegům z Motor1 sdělil, že při přechodu z páté na šestou generaci svého někdejšího bestselleru se VW pořád zabýval možností zachování šestiválce v nabídce, a to ve verzi, která by standardní eRko ještě dalece překonával. V roce 2009 jeden z prototypů ostrého Golfu osadil 3,2litrovým motorem, který byl dále vyladěn proslulou firmou Rothe Motorsport. Do vínku tak nedostal pouze odlišné vstřiky, zakázkové písty či jiný výfuk, ale také turbodmychadlo Garret GT35.

Výkon motoru s kódovým označením BUB v důsledku toho vzrostl na 470 koní, zatímco točivý moment se zvedl z 320 na 520 Nm. S těmito parametry pak byla spojena nízká hmotnost pohybující se okolo 1 360 kilogramů, stejně jako dvouspojková automatická převodovka DSG. Dá se tedy předpokládat, že se jednalo o silniční raketu, která by i dnes ohrozila řadu supersportů. Data o dynamice ale Němci neupřesnili, jen poněkud nudně uvedli, že maximálka činila víc než 250 km/h - ta byla reálně vyšší i u podstatně slabšího Golfu R s 270 koňmi.

Jen u motoru se však automobilka nezasekla. Dobový prototyp se dočkal předních brzd z Audi RS6, jež se skrývaly za 19palcovými litými koly od Lamborghini. Kromě toho hatchback dostal do vínku rovněž podvozkovou sadu Bilstein B16, stejně jako přepracovaný interiér, do kterého se nastěhovala Alcantara a kůží obšitá palubní deska s ozdobnými švy. Šlo tedy o verzi, která by rozhodně čněla nad všemi ostatními. Dále než k prototypu se ale VW nedostal.

Vůz byl používán jen interně, než se stal součástí firemního depozitáře. Veřejnost s ním pak nebyla nikdy seznámena, o to výjimečnější bude letošní GTI Fanfest, jenž nahrazuje původní GTI Meeting u Wörthersee. Konat se bude ve Wolfsburgu od 26. do 28. července, s čímž místní zjevně nebudou mít problém - těšit se totiž mohou na velké zástupy fanoušků, kteří si budou moci na vlastní oči prohlédnout i tento unikátní Golf.

Lze už jen dodat, že s šestiválcem u tohoto modelu VW koketoval ještě v pozdějších letech. V roce 2013 totiž dorazil Golf Design Vision GTI, v jehož případě byla jednotka VR6 doplněna dvěma turby a produkovala přes 500 koní. O dvě léta později se pak ukázal Golf GTI Supersport Vision Gran Turismo, kde byl šestiválcový agregát ještě silnější. Tyto verze ale od začátku neměly ambice dostat se až do výroby.

U šesté generace již Němci osadili Golf R přeplňovaným dvoulitrem, s šestiválcem ale dál experimentovali. V jedné z verzí auto dostalo až 470 koní z motoru VR6 turbo, dále než do prototypové fáze se ale tato verze bohužel nedostala. Foto: Volkswagen

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.