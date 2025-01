Vzácná, mimořádně ošklivá Alfa Romeo s asi nejpodivněji řešeným kufrem je k mání dodnes nová, vzniklo jí jen 1 036 kusů před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bonhams, tiskové materiály

A je to Itálie každým coulem. Jednak Italové museli zas jednou zapomenout včas zastavit výrobu, neboť aut měla původně vzniknout jen rovná tisícovka, ale to dnes nechme stranou. Tento kousek je možná posledním nejetým exemplářem na celém světě, kterým vám ukáže, jak absurdně lze také řešit prostor pro zavazadla.

Alfa Romeo aktuálně víc než co jiného bojuje o přežití, ještě na začátku 90. let ale měla prostor zabývat se dnes nemyslitelnými specialitami. Jednou z takových se stal experimentální sporťák vybavený třílitrovým motorem, který si oficiálně říká ES-30. Známější je však pod označením Sprint Zagato alias SZ, čímž odkazuje na slavnou italskou karosárnu, která s ním ale neměla zase tak moc společného, jak si někteří myslí.

Design auta se stal dílem výrobce, karosárna dostala na starosti jen výrobu vozu. I když je SZ postavené na základech Alfy 75, na stejné lince kvůli značným rozdílům v pojetí většiny auta montováno být nemohlo. A protože výroba měla být omezena na rovnou tisícovku exemplářů, produkci nakonec měla na svědomí karosárna z Terrazzana di Rho. Tam se podle všeho v kritický den zapomněli u vína, neboť včas nezastavili výrobu a aut nakonec vzniklo 1 036 kusů, tedy o 36 víc. Ale co už, forza Italia!

Nedodržení původního výrobního limitu je ale nakonec to poslední, co budete SZ vyčítat. Auto je v prvé řadě ošklivé jako noc, tedy krom přídě, která si na svou dobu celkem poutavě hraje s klasickými symboly „krásek s hadem na prsou”. Zbytek skoro nestojí za řeč, je to připosražené cosi, nejlépe to svého času shrnul Steve Cropley: „Donedávna jsem si myslel, že tento ponuře vyhlížející stroj má na svědomí Zagato, ale ukázalo se, že za ním stojí pár zmatených chlápků z designového oddělení samotného Fiatu. Zjevně si jeden s druhým hráli na císařovy nové šaty, aby ukázali, jak ošklivé auto může také vzniknout pod hlavičkou Alfy Romeo. Šéfové museli být na dovolené, protože i když se tohle auto nechovalo špatně, vzhled mohlo vylepšit jakékoli osmileté dítě, které by šlo kolem,” nepáral se s autem šéfredaktor Autocaru. Ani to ale nakonec není ta největší bizarnost.

Protože SZ je kupé a Alfa 75 byla sedanem, došlo je zkrácení auta ze 4,3 metru na 4 m. Rozvor navíc zůstal zachován, to jen dvojice zadních dveří dostala padáka. A protože pětasedmdesátka měla pořád motor vpředu a pohon zadních kol, což si kvůli rozložení hmotnosti vyžádalo usazení převodovky a spojky vzadu, a konstruktéři sáhli po komplikované zadní nápravu typu De Dion s brzdovými kotouče uprostřed auta, kvůli čemuž zabrala většinu zbytku zádě specificky tvarovaná palivová nádrž, byli designéři SZ postaveni před další zásadní problém - kam s ním? Tedy se zavazadelníkem.

Alfa Romeo tak nakonec přišla s opravdu podivným řešením, kdy zavazadlům vlastně ani nesloužil tradiční kufr, ale spíš místo za sedadly jako u supersportovních kupé s motorem uprostřed. Dávat všechno za sedadla ale není moc šikovné, a tak designéři našli místo ještě pro jeden odkládací prostor úplně vzadu, který skrývá víko vyklápěné shora dolů jako u nějakého off-roadu. Je to bizarnost svého druhu, kterou podtrhuje to, že většinu tohoto místa slouží rezervnímu kolu, ke kterému můžete přidat jen pár drobností. Tedy pokud rezervu nenecháte doma. Forza Italia 2.0.

Na fotkách auta níže to není až tak dobře vidět, proto přidáváme ještě jeden záběr uživatele X. Samo auto z fotek ale zajímavé je, neboť jej brzy bude dražit aukční síň Bonhams jako dost možná poslední dodnes nejeté SZ ze sbírky nizozemského nadšence. Ten s autem opravdu nejezdil, na tachometru je za 33 let existence auta pouhých 257 km. Vůz na to do posledního detailu vypadá a fit má být i jeho třílitrový šestiválec s výkonem 210 koní. S ním SZ zvládá sprint na stovku za rovných 7 sekund a maximálku 245 km/h, zatímco tisíc metrů s pevným startem pokoří za 27,4 sekundy. Ani dnes to nezní špatně, v roce 1989, kdy se auto poprvé objevilo, to bylo něco. Tento konkrétní kousek přišel na svět v roce 1991.

Pokud byste o něj měli zájem, žhavte dráty 6. února, kdy se tahle SZ bude dražit v Paříži. Teprve pak zažijete italskou bázeň a mystérium sahající z nejzazších hlubin kufru až po krajní meze jeho pikantního víka. Cena? Aukce rozhodne, odhad předpokládá cenu až 2,5 milionu Kč. I každá italská legrace holt něco stojí.

Alfa Romeo SZ se dočkala velmi neobvyklého řešení... všeho. A mimo jiné i zavazadelníku, který můžete lépe vidět v akci níže. Foto: Bonhams, tiskové materiály

Not enough of the internet is dedicated to the way the boot opens on the Alfa Romeo SZ. pic.twitter.com/9FQCXmJBAh — Neil Macmillan (@skidsoslow) January 22, 2021

Zdroje: Bonhams, Neil Macmillan@X

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.