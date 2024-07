Absurdita doby nezná mezí. V Evropě existují země, kde je nové BMW M5 levnější než model M3 před 5 hodinami | Petr Miler

M5 je novější, větší, výkonnější, technicky komplikovanější, vybavenější a v neposlední řadě také přírodu více zatěžující auto, mělo by tedy být libovolnou optikou dražší než M3. Realita je ale hned v několika zemích přesně opačná.

Šlo by definovat celou škálu okamžiků, kdy se fungování společnosti z hlediska ekonomické efektivity začne rozpadat. Z našeho pohledu je ale klíčový jeden - kdy cena začne ztrácet svůj význam jako zásadní vodítko k tomu, co funguje a co ne, co je lepší a co je horší, do čeho má smysl vkládat své peníze a do čeho nikoli. Na fungujícím trhu se to nikdy nemůže stát, pokud jej ale někdo začne ohýbat směrem k tomu, co on sám považuje za správné a naopak, celý koncept fungování ekonomiky se začne rozkládat. A v zemích Evropské unie jsme začali dostávat přesně do takového bodu.

Neděje se tak omylem, nechtěně či nevědomě, EU zcela cíleně prostřednictvím tisíce a jednoho nástrojů (dotace, emisní povolenky, zákazy určitých typů produktů, daňové mantinely apod.) manipuluje s cenami různých věcí, aby je upozadilo za jiné, nebo je naopak vyzdvihla na úkor jiných. Myslíte si třeba, že současné ceny aut jsou reálné? A jak by mohly se vším pokutováním emisí CO2 na pozadí? Myslíte si třeba, že současná cena elektrické energie je přirozená? A jak by mohla s potlačováním jedněch a protežováním jiných zdrojů? V podstatě všechno je dnes v EU nějakým způsobem „cinklé” kvůli nespočtu mechanismů starajícím se přesně o to. A skutečně to není nějaký vedlejší, nechtěný produkt čehokoli, EU výslovně říkává, že tu či onu věc zatíží takovými pokutami, že zajde na úbytě, i kdyby reálně byla tou daleko nejefektivnější.

Tohle je RVHP 2.0, která nemůže dopadnout dobře, ostatně poslední příklad z historie je pořád docela čerstvý. Pikantní ale je, že ačkoli už tato „evropská nadstavba” je velmi významná a mocná, některé členské země EU zachází v tom samém ohledu ještě dál, aby trhu vzaly i ty poslední zbytky přirozenosti. A některé už zašly opravdu daleko.

Kolegové z Motor1 si v tomto kontextu správně všimli jedné pozoruhodné věci. Podivné nové BMW M5, které ohromí leda brutální nadváhou a nijakým zvukem, je dnes v Irsku levnější než model M3. Tedy starší, slabší, menší, celkově níže posazený vůz. A rozdíl je velký, M3 lze mít v Irsku od 151 675 Eur, tedy asi 3,8 milionu Kč, kdežto M5 od 137 055 Eur, tedy skoro o 400 tisíc Kč levněji. To nedává žádný smysl, nestojí za tím ale snaha BMW prodat svou nejnovější otylou ošklivku aspoň někomu, ale právě výše popsané.

Vše se odvíjí od tzv. registrační daně (VRT), která je založena na emisích CO2. Ty by správně měly být u M5 zásadně vyšší, neboť jde o větší, těžší, výkonnější auto s motorem V8, které bude energeticky nesrovnatelně náročnější na provoz. Ale protože Irové vychází z testu normované spotřeby EU, který fakticky ignoruje dobitou elektřinu do plug-in hybridního pohonu, má nejnovější M5 emise CO2 37 g/km, což ji řadí do nejnižší, 7procentní daňové třídy (do 50 g/km). M3 je efektivnější stroj, ale protože má jen spalovací motor, kterému se nic nepromíjí, na papíře produkuje asi 6krát vyšších 228 g/km, a tak spadá do nejvyšší 41procentní daňové kategorie (víc než 190 g/km).

Tohle je skutečně obraz absurdity doby, cenou je zde upřednostňován prodej jedné z nejnesmyslnějších a reálně nejméně efektivních automobilových novinek poslední doby. Ale sám jsem tím vše, jen ne překvapen. Jak jsem mnohokrát řekl, asi polovinu času žiji v Nizozemsku, kde platí velmi podobný, jen ne tak drastický mechanismus. A výsledek je podobný - nová M5 zde startuje na 144 347 eurech, zatímco M3 Competition na 145 144,20 Eur a M3 Competition M xDrive dokonce na 152,077,20 Eur. Celá provozní neefektivita nové M5 daná její hmotností najednou jakoby nejenže nebyla, ale dokonce je obracena ve výhodu. A nedělám si iluze, že to v dalších zemích nebude podobné, jen se mi po nich nechce pátrat.

Tak jen tak nevtíravě nadhazujeme: Co takhle zase vrátit ceně její elementární smysl a nezasahovat do ní tisícem a jedním z instrumentů, které ji pokřivují a ve výsledku mohou způsobit až takovéto nesmyslnosti? Motivovat daněmi lidi, aby si kupovali 727koňová 2,5tunová auta s motorem V8 na úkor lehčích, menších a slabších vozů s drobnějšími motory je skutečně absurdita non plus ultra.

Je skutečně absurdní, když daňové mechanismy začnou vést k protežování auta, jakým je nová M5. Přesně to se (méně viditelně) děje na úrovni EU a (velmi viditelně) v Irsku nebo Nizozemsku. Foto: BMW

Zdroje: Motor1, BMW, Autoforum

