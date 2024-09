Absurdní 2,5tunové BMW M5 se dočkalo nové role, zajistí mu snad jen ještě větší výsměch před 10 hodinami | Petr Prokopec

BMW zjevně nepochopilo, že pověst nové M5 už nezachrání. Svého nesmyslného mastodonta tak nově posílá na okruhy, kde mu ke cti bude sloužit jen to, že střídá ještě větší a absurdnější parník na kolech.

Hmotnost aut je klíčovou veličinou, přímý vliv má na naprosto vše od dynamiky přes spotřebu až po výdrž jednotlivých komponentů. Čím lehčí tedy vaše auto je, tím lépe jede a vy kvůli němu nemusíte na černém trhu nabízet jeden orgán za druhým. Nové BMW M5 ale zrovna do tohoto tábora nepatří, místo toho dostalo čestné občanství v klubu tlusťochů. Když ho totiž usadíte na jednu misku vah, zatímco tu druhou zatížíte Fordem F-150 s přívěsem naloženým Caterhamem 7, bude to M5, která půjde dolů.

Pro BMW M to není dobrá vizitka, ostatně kritika se na novou generaci skutečně snesla ze všech stran a auto je dnes a denně parodováno na sociálních sítích. Možná i proto mnichovská automobilka rozhodla, že je třeba image vozu vylepšit. M5 se tak dočkala křiklavých grafických polepů a od víkendové Grand Prix Misana bude sloužit v šampionátu MotoGP jakožto safety car. Což ale vlastně ještě více umocňuje šílenou hmotnost, neboť minimální povolená hmotnost motocyklů závodících v šampionátu činí pouhých 157 kg.

M5 má oproti tomu na kontě 2 445 kilogramů, sedan se všemi náplněmi a řidičem tak váží stejně jako patnáct a půl motorky. To je opravdu šílené, byť BMW, které šampionátu dodává safety cary již po šestadvacet let, v předchozím případě zamířilo ještě výše. Jednostopé stroje totiž vodilo rovněž plug-in hybridní SUV XM Label Red, které váží dokonce 2 695 kg. Vedení by tak možná marketingovým manažerům mělo vysvětlit, že ne každá novinka je pro MotoGP vhodná, ale to je jen náš skromný tip.

Lze samozřejmě uznat, že vůz nikdy po okruhu nepojede pilu. Na druhou stranu, třeba jezdci Formule 1 si loni velmi stěžovali na safety car od Astonu Martin, který byl příliš pomalý. „Byl jako želva, na zadní rovince jsme jeli jen 140 km/h,“ uváděl kupříkladu Max Verstappen po závodě v Austrálii. I proto ostatně Britové pro letošek vůz výrazně přepracovali a posílili, aby závodníkům při jízdě za ním nechladly brzdy a pneumatiky, což není dobré pro bezpečnost.

Protože nicméně XM sítem prošlo, na rychlejší M5 si nejspíše nikdo nebude stěžovat. Můžeme tedy zmínit, že sedan dostal grafický polep inspirovaný speciálem M Hybrid známého ze série Le Mans. S tím jsou pak spojené doplňky divize BMW M Performance jako karbonové boční prahy či víčko palivové nádrže. Zadní difuzor pak byl vyroben z aramidových vláken, zatímco na střechu se nastěhovala světelná rampa a dovnitř sedadla Recaro či šestibodové pásy.

Po stránce motorické ale již vše zůstává ve standardním stavu, počítat tedy lze se 4,4litrovým osmiválcem, jenž byl spojen s elektromotorem. Celkově tato soustava produkuje 727 koní, jenž míří na všechna čtyři kola skrze osmistupňový automat. Běžní zákazníci si vůz budou moci převzít v listopadu, tedy prakticky ve stejné době, kdy jej zadarmo získá také vítěz trofeje BMW M Award. Ta se v rámci šampionátu MotoGP uděluje jezdci, který dominoval v kvalifikacích.

M5 se jakožto safety car pro MotoGP dočkalo hlavně vizuálních modifikací, v případě plug-in hybridní techniky tu máme totéž, co si běžní zákazníci budou moci přebírat od listopadu. A to je hodně zlé. Foto: BMW

