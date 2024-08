Airbus chystá vrtulník, který uprostřed letu dokáže vypnout motor, přesto chce dosáhnout rychlostí až 420 km/h před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Airbus Helicopters, tiskové materiály

Byl by to vůbec nejrychlejší stroj svého druhu, který by překonal dosavadní rekord z roku 2013. Říká si příznačně Racer s je přímým pokračováním programu, jehož součástí se kromě vysoké rychlosti stala i vysoká provozní efektivita.

Jakkoli se primárně věnujeme automobilům, fascinováni jsme i objekty, které se pohybují po vodě či naopak ve vzduchu. Jedním z nich je rozhodně Eurocopter X3, experimentální helikoptéra, která 7. července 2013 dosáhla rychlosti 472 km/h. Tím byl stanoven neoficiální rekord, který dodnes nebyl překonán. X3 o pouhý rok později zamířila do leteckého muzea ve francouzské vesničce Saint-Victoret. Společnost Eurocopter, jejíž kořeny sahají až k Louisi Blériotovi, se ovšem této slávy již nedožila. V roce 2000 se totiž stala součástí Airbusu.

Evropský mezinárodní koncern se přitom tři léta po odchodu X3 rozhodl na daný program navázat, a to novým typem experimentální helikoptéry RACER. Název je přitom zkratkou pro Rapid and Cost-Effective Rotorcraft, tedy jinak pro rychlý a cenově efektivní prostředek poháněný rotorem. Airbus totiž v případě novinky necílí pouze na překonání rekordu, učinit tak chce s pomocí daleko menšího množství paliva. A jak se prozatím zdá, je na velmi dobré cestě, neboť vrtulník má nalétáno již devět hodin.

Něco takového na první pohled nezní zrovna působivě, zvláště když projekt odstartoval v již zmíněném roce 2017. Tehdy se na letecké show v Paříži ukázal první prototyp, na panenský let ovšem došlo až letos 25. dubna. Za vším pochopitelně stojí snaha Airbusu dosáhnout na jedné straně vysoké rychlosti a na druhé nízké spotřeby, což se vzájemně neslučuje. RACER je totiž optimalizován na cestovní rychlost přes 400 km/h, která je o 50 procent vyšší než u ostatních helikoptér.

Souběžně s tím by ovšem novinka měla při rychlosti 241 km/h spotřebovat o 25 procent méně paliva než konkurence, při tempu 333 km/h pak o 15 procent méně. Lety, na které došlo v květnu, potvrdily, že něco takového je nejen možné, ale že lze zajít ještě dále. RACER totiž zvládl velmi agresivní manévry a dosáhl rychlosti 305 km/h, k čemuž potřeboval o 400 koní méně než konvenční vrtulníky. Oba jeho motory přitom v dané chvíli jely pouze na polovinu svého potenciálu.

Na základě dalších plánů se Airbus chtěl do konce roku dostat na rychlost alespoň 410 km/h, tento milník ale společnost již překonala - 21. června RACER letěl rychlostí ještě o 10 kilometrů v hodině vyšší. Opravdu klíčový test je ovšem naplánován na příští rok. Novinka je totiž osazena hned dvěma motory Safran Aneto-1X, přičemž ten hlavní dokáže snížit otáčky o 15 procent a tím šetřit palivo. Druhý je nicméně možné deaktivovat zcela, a to přímo ve vzduchu.

Svým způsobem se tak i do oblak dostává technologie vypínání některých válců, jimiž jsou mnohá moderní auta již nějaký ten pátek osazena. Tím se ale zatím s tímto velmi zajímavým projektem musíme rozloučit, další informace totiž nejsou k dispozici. Jisté je jen to, že tentokráte by Airbus nechtěl skončit pouze u jednoho prototypu, který bude nakonec umístěn v muzeu. V plánu je naopak nasazení ve všech možných oblastech od té civilní až po záchranářskou.

RACER se poprvé ukázal již v roce 2017, teprve letos ovšem došlo na panenský let. Opravdu klíčový test je ovšem naplánován až na příští rok, kdy má dojít k vypnutí jednoho z motorů. Poté se ukáže, zda je vrtulník nejen rychlý, ale také úsporný. Foto: Airbus Helicopters, tiskové materiály

Zdroj: Airbus Helicopters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.