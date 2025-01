Akio Toyoda měl pravdu. Toyota je znovu jasně největší automobilka světa, i když neprodává téměř žádné elektromobily před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Toyota zůstává jednou z mála velkých automobilek, které si dál stojí za názorem, že zákazník si má právo pohon svého auta vybrat, nemá mu být nucen. Toto osivo nese své plody, firma již popáté v řadě usedla na globální trůn, tentokrát s obrovským náskokem.

Pokud si někdo z vedení velkých automobilek opravdu myslel, že mu sázka na elektrický pohon zajistí prosperitu, zřetelně se mýlil. Naopak pravdu měl tolikrát zpochybňovaný Akio Toyoda, dlouholetý šéf Toyoty, který si stál za tím, že elektromobily si nezískají víc jak 30 procent trhu, sázet vše jen na ně je nesmysl a vynucovat jejich prodeje připraví miliony lidí o práci.

Dnes se zdá, že se jeho vize naplňují do puntíku. Celkový podíl prodejů elektrických aut se třetině pořád ani neblíží, prosperitu firmám doufajících v opak nepřináší a negativní ekonomické dopady už jsou realitou. Vidět je to nejlépe na situaci Volkswagenu, který musí zavírat továrny a propouštět desítky tisíc lidí. Kromě toho loni dokázal prodat „jen“ 9,03 milionu nových aut, což je o 2,3 procenta méně než v roce předchozím. Hlavně je to ovšem zásadní propad vůči rekordním 10,9 milionům, které měl VW na kontě v roce 2019, kdy byl největší automobilkou světa. Tehdy jeho elektromobily dosáhly pouze na něco přes 140 tisíc registrací.

Po pěti letech jejich nekonečného protežování ovšem Němci loni dosáhli pouze na 744 800 prodaných elektromobilů, přičemž do této porce spadají i vozy od Audi, Cupry či Škody. Přidali tedy asi 600 tisíc prodaných elektromobil navíc na úkor 2,5 milionu neprodaných spalovacích vozů. To nezní jako dobrý obchod. Že šlo jednat rozumněji, dokazuje právě Toyota, která se loni stala již popáté v řadě králem světa, kterým se mohla sama celkem bez okolků vyhlásit.

Spolu s Lexusem totiž prodala 10 159 336 nových aut, popř. 10 821 480 vozů i se značkami Daihatsu a Hino. V obou případech sice jde o meziroční poklesy (-1,3 resp. -3,7 procenta), za kterým ale stojí v podstatě jen těžkosti na japonském trhu a tamní skoro pětinový propad prodejů, který se základní strategií firmy nemá co do činění. Naopak stejně dlouhou časovou perspektivou jako u VW vidíme dokonce drobný růst, neboť prodeje firmy za rok 2019 se vyšplhaly na 10,74 milionu aut. VW prostě vyklidil pole a Toyota ne, to je celé.

Pokud se zaměříme na jednotlivé typy pohonu, pak za nejkratší kus provazu tahají vodíková auta (1 778 kusů) následovaná mild-hybridy (94 810 kusů). Třetí od konce jsou ale už elektromobily, jejichž 139 892 registrací představuje pouhých 1,4 procenta na celkovém odbytu japonské automobilky. Kdyby je neprodávala vůbec, neublíží si prakticky nijak. Velkého významu nedosáhly ani plug-in hybridy (153 829 kusů), zbytek prodejů tvoří čistě či dominantně spalovací auta, ze kterých 4 142 412 kusů tvořily hybridy. Je vůbec nutné k tomu něco dodávat?

Hybridy Toyoty nemilujeme, ale je to normálně funkční řešení za pořád přijatelnou cenu s bezproblémovou životností. Nic z toho o elektrických autech říci nelze. Toyota tedy i přes mocnou kritiku „zeleně” smýšlejících zřetelně je na správně barikády, přesto Japonci hodlají pod kotlem bateriových aut přitopit. Ne však kvůli rostoucímu zájmu, ten spíš klesá, nýbrž s ohledem na politické tlaky. Nepřekvapilo by nás přitom, kdyby to vedlo k poklesu prodejů, jak se ukázalo u VW.

Elektrické SUV bZ4X příliš netáhne, Japoncům to ale nemusí. I proto, že nepodlehli zelenému šílenství, jsou nadále králi světa. Spalovací pohon totiž loni poháněl víc než 98,5 procenta aut která loni prodali. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Prokopec

