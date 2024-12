Alfa Romeo je na tom tak zle, že její dealeři prodávají v průměru už jen 6 aut měsíčně, to se nedá přežít včera | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Jistě, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Ale v průměru jedno prodané auto za pět dnů? To je opravdu bilance k nepřežití. Platí dnes pro Severní Ameriku, v Evropě je ale situace velmi, velmi podobná.

Na založení automobilky Alfa Romeo došlo už před 114 lety. Jedná se tedy o více než pětkrát starší automobilku, než jakou je třeba čínský BYD. Přesto jsou to Italové, kdo dnes hraje o své přežití. Stejně jako třeba Fiat či Dodge a Jeep spadají pod koncern Stellantis, který až do tohoto víkendu vedl Carlos Tavares. Ten nicméně začal letos velmi překvapivě kopat za elektromobilitu, jakkoli zákazníci nejen v USA, ale i Evropě dávají stále více najevo, že přejít hromadně a v co nejkratším čase na tento pohon jednoduše nemíní.

Výsledkem byl opravdu razantní pokles prodejů a z toho pramenící nespokojenost dealerů. Ti, kteří v Americe nabízejí právě Alfu Romeo, si totiž už nevydělají ani na tisk katalogů, natož pak na své výplaty. Jak si správně všimli na Redditu, italská automobilka v zámoří prodala během třetího letošního kvartálu pouze 2 049 nových aut. A jelikož ve Státech a Kanadě operuje 135 dealerů, dělá to jen pět aut měsíčně na jedno zastoupení.

Kolegové z Motor1 upřesňují na to, že počet dealerství v poslední době klesl na aktuálních 110, pročež se počet prodaných aut na dealera zvyšuje v průměru na šest a něco. To je velká mizérie, která navíc nebere konce. Od ledna do září Alfa za oceánem prodala 6 826 aut, což představuje 10procentní meziroční propad. A ten za třetí kvartálu je dokonce 29procentní.

Zájem o auta značky tedy soustavně klesá, přičemž budoucnost vypadá ještě hůř. Automobilka totiž oznámila, že na konci letošního roku vyřadí z americké nabídky Giulii a Stelvio ve vrcholných verzích Quadrifoglio. Na druhou stranu, tyto modely již definitivně přestávají publikum zajímat, a to i přes značné slevy, neboť jejich registrace poklesly o 36 a 41 procent. Celkově tak dealeři od ledna neprodali ještě ani tisícovku exemplářů, pročež si vlastně dané absence nikdo nevšimne.

Za rok touto dobou tak Alfa Romeo může být v zámoří převálcována docela jinou italskou automobilkou, Lamborghini. Zní to skoro komicky, ale to se naopak chlubí stále vyššími prodeji, přičemž od července do září dodalo zákazníků 1 030 nových aut, tedy už polovinu toho co značka s daleko nižšími cenami. Možná by tak nebylo od věci, kdyby si u Alfy Romeo smutně přiznali, že další pohádka o velkém návratu je u konce. Ostatně v Evropě Alfa Romeo za tři letošní kvartály prodala 33 428 aut a dealerů tu má mít přes 600. Průměrné měsíční prodeje na jedno oficiální zastoupení nám tedy vychází nepříjemně podobně...

Italská automobilka se prodejně drží nad vodou v podstatě už jen díky SUV Tonale, ovšem i tak dealeři prodávají v průměru pár aut za měsíc. Foto: Alfa Romeo

Zdroje: Reddit přes Motor1, Alfa Romeo, Dataforce

Petr Prokopec

