Alfa Romeo se prostě chce zabít. Přechod na elektromobily sice zrušila, nová Giulia ale stejně nebude normální auto před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alfa Romeo

Vypadalo to, že Alfa je z nejhoršího venku, když se dokázala včas zříci nesmyslného cíle přejít jen na elektrická auta do roku 2027. Italové ale jako by trpěli sebevražednými úmysly, neboť s novou Guilií chtějí napodobit už existující francouzské sourozence, které za úspěšné označit nelze.

Pokaždé, když na silnici zahlédnu současnou Alfu Romeo Giulia, začnu litovat, že se mi na bankovním účtu neválí zbytečných 2 249 000 Kč, za které lze pořídit provedení Quadrifoglio. To už sice není dostupné se šestistupňovým manuálem, nýbrž pouze s osmistupňovým automatem, 2,9litrový šestiválec mu ovšem zůstal. Stejně jako řádně agresivní bodykit. Vrcholná verze italského sedanu je tedy pro mě ztělesněním podstaty značky, která letos v červnu oslaví již 115. výročí své existence.

Dočká se ovšem dvojnásobného jubilea? Anebo aspoň své 125. výročí? Na to nelze jednoznačně odpovědět, neboť Italové posledních pár let dělají spíš všechno pro to, aby se to nestalo. Stačí si totiž jen vzpomenout, jak strašně dlouho publikum volalo po návratu pohonu zadních kol, který by byl spojen s klasickou karoserií. Když už se ale dočkalo a Giulia byla v roce 2015 představena, svět se pozvolna začal přesunovat k SUV. A jakkoli z toho mohl těžit model Stelvio, ani ten většinové publikum příliš neoslovil.

Oba vozy se od té doby dočkaly řady dílčích modernizací, nicméně prodeje značky i tak od roku 2017 soustavně klesají. Někdejší šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares přitom chtěl Alfě Romeo pomoci ze šlamastyky tím, že nové generace Giulie a Stelvia by dorazily pouze s elektrickým pohonem. Jenže něco takového by nejspíš Italům definitivně srazilo vaz. Proto nový šéf značky Santo Ficili nedávno s velkou úlevou potvrdil, že novinky dorazí také se spalovacím ústrojím a plány na přechod jen na elektromobily do dvou let odpískala i Alfa jako taková. Vypadalo to jako výhra, ale to by Italové nebyli Italové, aby to zase nezkomplikovali.

Ficili se nyní rozpovídal před kolegy z francouzského magazínu L'Argus a nadšení z další Giulie tím rozhodně zchladil. Dosud klasický sedan se totiž má dočkat „nového designu a nového typu karoserie“. A následně dodal, že „nechám na vaší představivosti, jaký druh vozidla nabídneme“, přičemž poukázal na bližší příbuznost se Stelviem. Giulia druhé generace tedy bude crossover, kříženec mezi sedanem a SUV, nejspíš fastback na chudách.

Italská novinka se totiž má inspirovat Peugeotem 408 či Citroënem C5 X, což minimálně z českého úhlu pohledu nejsou zrovna prodejně úspěšná auta. První totiž za loňský rok dosáhlo na 239 registrací, druhé pak na pouhých třiatřicet, díky čemuž se lépe jeví i deset let stará Giulia - tu si totiž loni koupilo 57 lidí. Pokud tedy Alfa Romeo najede na tento styl, nečeká ji návrat na vysluní, to spíš můžeme sázet na další propad.

Designový šéf automobilky Alejandro Mesonero-Romanos navíc nedávno potvrdil, že všechny budoucí vozy značky již nebudou moci kvůli přísnějším bezpečnostním standardům počítat s vyosením registrační značky do strany. Nad ní se pak má objevit futuristická podoba ikonické masky scudetto ve tvaru štítu, které se dočkalo třeba SUV Junior. A ani ta moc pochvaly nesklidila.

Pokud přitom Alfa Romeo má něco zakódováno v genech, pak to není designová extravagance, jaká je vlastní francouzským vozům, nýbrž elegance a krása. Tou ale nová Giulia jako crossover bude oplývat stěží. Možná i proto se zdá, že Italové ji spíše upozadí, neboť na debut nové generace má dojít až příští rok. Chystané Stelvio se ale má ukázat již letos na jaře, přičemž nadcházející výročí značky oslaví zahájením výroby a prodeje.

Líbí se vám Citroën C5 X? Foto: Citroën





Nebo snad aktuální Peugeot 408? Foto: Peugeot





Pokud ne, kupte si stávající Giulii, dokud je čas. Nová generace totiž sedanem již nebude, místo toho zamíří poněkud paskvilním směrem. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: L'Argus

