Alfa Romeo bez nástupce ukončila trápení dalšího modelu, už skoro nemá co prodávat před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Alfa Romeo

Pokus prorazit v tak konkurenčním segmentu zrovna s tímto autem byl od začátku trochu naivní, a tak dopadl, jak od začátku musel. Alfa Romeo Giulietta končí bez nástupce ještě dříve, než měla.

Nižší střední třída je pro automobilky lákavým segmentem aut. Ač se někteří rádi tváří, že nejprodávanějšími vozy jsou dnes SUV, je tomu jen tak, když je všechna hodíme do jednoho pytle. Pokud se přidržíme velikostního a cenového rozlišení, není žádanějších aut, než je VW Golf, Škoda Octavia, Ford Focus, Opel Astra a jim podobných. Proto také do tohoto segmentu vstoupily Audi, Mercedes a BMW, které jsou relativně úspěšné se svými A3, třídou A a řadou 1. A proto jim také přispěchala zatápět Alfa Romeo.

Zní to logicky. Marže jsou sice relativně malé, ale objemy produkce o to větší, a tak lze na těchto autech „vyvářet” slušné peníze. Aby se tak ale mohlo stát, musíte nejprve nějaká auta prodávat, což se německým prémiovkám docela daří. Alfě Romeo ale už léta nikoli.

Italové do tohoto segmentu vtrhli pozdě a špatně, to už si nyní můžeme říci. Až v roce 2010 přišli s modelem Giulietta, to už Audi 14 let vyrábělo A3 a BMW po 6 let leštilo image řady 1. To by nutně nemuselo vadit, kdyby automobilka přišla s něčím bombastickým, ale nepřišla. Vzala už tehdy zastarávající základy Fiatu Bravo a pokusila se z nich udělat prémiové auto. A dalších 10 let - během nichž Němci přišli s dalšími dvěma novými generacemi svých vozů - jej pouze třikrát přeleštili dílčími facelifty. To zkrátka nemohlo vyjít, a tak to ani nevyšlo.

Zpočátku prodeje nebyly úplně marné, druhý rok ve výrobě si vůz našel v Evropě přes 78 tisíc kupců. Pak už to s ním ale šlo jen z kopce a loni oslovil pouhých 15 690 lidí na celém kontinentu. U nás jich loni bylo 22, letos 25 - kusů. Nemastné-neslané auto bylo pro nadšence do Alfy Romeo příliš „generické”, pro ostatní nezajímavé. A protože Italové si v posledních dekádách nedělají hlavu s brzkým započetím vývoje něčeho novějšího, trápení Giulietty se rozhodli ukončit, aniž by měli v rukou jakéhokoli nástupce.

Původně tento krok plánovali na rok 2021, italský Diario Motor ale informuje, že kompaktní Alfa to má spočítané už nyní. Arrivederci, říkají kolegové z Apeninského poloostrova a přidáváme se k nim. Jsme zvědavi, co bude s Alfou dál, tímto stylem brzy nebude mít co prodávat - Giulia se navzdory své novosti prodává ještě hůř a Stelvio jen o málo lépe.

Alfa Romeo Giulietta to má spočítané, s koncem roku 2020 končí bez nástupce. O přízeň zákazníků bojovala dekádu, úspěšná byla snad rok, maximálně dva. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: Diario Motori

Petr Miler