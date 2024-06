Alpina B3 ohromně posílila, překoná i tovární BMW M3. Říká si GT a hlavně jako kombík je k sežrání před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpina

Kdysi nezávislý výrobce aut z německého Buchloe dnes už míří pod křídla mnichovské značky, a tak snad ani nepřekvapí, že už je jí dovoleno nabídnout víc než továrním BMW. Nová B3 GT má čím okouzli.

BMW se minulý týden pochlubilo faceliftem řady 3. Kromě standardních verzí prošly modernizací i sedan a kombík M3, kdy druhý zmíněný je k dispozici pouze v provedení Competition xDrive. Počítat tedy může s výkonem navýšeným na 530 koní, který míří na všechna čtyři kola, ovšem výlučně skrze osmistupňový automat. V případě sedanu je výběr přeci jen o něco širší, zvolit lze i základ osazený manuálem, stejně jako provedení Competition s hnanou zadní nápravou. U prvního vozu je však výkon omezen na 480 koní, u druhého na 510.

Automobilka se aktuálně rozhodla do stejné řeky vkročit podruhé, na světě jsou totiž lehce přepracované modely Alpina B3 GT, B3 GT Touring a B4 GT Gran Coupe. Jejich výkon je jen o chlup nižší než u M3 Competition xDrive, točivým momentem jsou ovšem příslušná čistokrevná BMW zastíněna. Člověk by se mohl ptát, proč Mnichov nechá Alpinu lézt si do zelí, slavná značka ale dnes patří přímo BMW a její pozice se zjevně mění. Dříve byly hranice mezi M3 a B3 (stejně jako mezi M4 a B4) mnohem zřetelnější a Alpiny musely být vždy citelně slabší, dnes už to zjevně neplatí.

Ve verzích od Alpiny navíc dávají tato auta větší smysl. Dříve byla M3 pojata dost řidičsky, od té doby se ale v Mnichově rozhodli, že hmotnost není až tak důležitou veličinou. V důsledku toho třeba M3 Touring Competition xDrive nyní s řidičem a všemi náplněmi váží zběsilých 1 940 kg, a to ani nedošlo na elektrifikaci. Sedan na tom není o mnoho lépe, v nejlehčí formě totiž váží 1 780 a v nejtěžší 1 855 kg. Tohle na okruh neláká, na Autobahn ano. Tam ale budou víc doma komfortněji naladěné Alpiny.

Přejděme ale podrobněji k novinkám. Začneme u motorového prostoru, kde svou práci odvádí třílitrový šestiválec S58, tedy identická jednotka, jakou používá M3. U Alpiny produkuje 529 koní, tedy jen o jednoho koně méně než u BMW, ovšem o 35 koní víc než dosud. Točivý moment 730 Nm pak sice zůstal zachován, oproti M3 (550 Nm u manuálu, 650 Nm u automatu) mají ovšem vozy z Buchloe stále obrovský náskok.

Ve finále se tak Alpina stala rychlejším vozem, neboť stovku sice B3 GT zvládne stejně jako M3 Competition xDrive za 3,4 sekundy, maximum sedanu ovšem činí 308 km/h. Tak vysoko se BMW nedostane ani s příplatkovým paketem M Driver's Package, přičemž zaostává i za B3 GT Touring a B4 GT, u nichž je maximem 305 km/h. Tato dynamika je pak spojena s pohlednějšími čelními ledvinkami, které doplnila modernizovaná světla a kovaná 20palcová kola.

Alpina pak ještě lehce upravila podvozek, neboť obě verze B3 se dočkaly většího zadního stabilizátoru a zrevidovaných tlumičů, zatímco u B4 došlo na novou kalibraci řízení, elektronického diferenciálu a zesílení předního zavěšení. Nové tlumiče pak dorazily i v tomto případě. Ve finále tu tak máme mnohem zajímavější auta, a tak obavy o osud někdejšího nezávislého výrobce zřejmě nejsou na místě. Pokud si takové Alpiny snáz najdou klientelu, BMW nebude mít důvod je ve své nabídce upozaďovat, právě naopak.

B3 GT, B3 GT Touring a B4 GT Gran Coupe dostaly do vínku o 35 koní navíc, nově jsou tak rychlejší než BMW M3. Jelikož Alpina nyní spadá pod mnichovskou automobilku, překvapí to méně, než by tomu bylo ještě před pár měsíci. Foto: Alpina

Zdroj: Alpina

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.