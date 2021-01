Američané našli způsob, jak nadobro zabránit mlžení čelního skla auta zevnitř před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Je to něco, s čím v chladnějších částech roku musíme bojovat dokola kolem. Zdá se ale, že existuje cesta, jak se této nepříjemnosti zbavit, aniž byste museli cokoli dělat.

Pokud pravidelně jezdíte autem, je to něco, co jste nemohli nepoznat. Stačí za volant studeného auta usednout zmoklý, zpocený či s větším množstvím sněhu na botách a skla vozu se začnou během chvíle mlžit zevnitř. Je to logické - skla jsou prochladlá, vy se postaráte o zvlhčení vzduchu zevnitř a kondenzace vzdušné vlhkosti na nich na sebe nenechá dlouho čekat.

Dá se tomu zabránit babskými radami nebo to vyřešit osvědčenou cestou vedoucí k co nejrychlejšímu odmlžení. V obou případech se o to ale musíte snažit a v tom druhém pořád jen řešíte následek. Pokud byste se raději této patálie zbavili jednou pro vždy, aniž byste se nemuseli o cokoli starat, přichází s podanou rukou Ford.

Jeho lide si prý minulý rok, kdy kvůli koronaviru výrazně přibylo těch, kteří vyráželi auty běhat do přírody, uvědomili, jak nepříjemné je sednout propocený do vychladlého auta a ještě nějaký čas nemoci jet kvůli zamlženým oknům. V reakci na to vymysleli řešení, kterému Ford říká Windscreen Weather Station, tedy něco jako meteostanice pro čelní sklo.

Ta sleduje mimo jiné teplotu čelního skla a vlhkost vzduchu v autě a když zjistí, že hrozí zamlžení, udělá v podstatě přesně to, co má v takovém případě udělat člověk. Tedy pustí klimatizaci a nastaví teplotu a proudění vzduchu tak, aby k zamlžení nedošlo. A nepochybujeme, že to v praxi bude fungovat, ostatně video níže nic jiného nenaznačuje.

Je to jistě příjemná komfortní funkce, kterou prý už dostávají modely Kuga a Explorer modelového roku 2021. Jen si nejsme jisti, jestli Ford něco skutečně vymyslel a jiní bez fanfár dávno neprodávají totéž. Z praxe se nám zdá, že třeba některé německé prémiovky dělají už pár let úplně to samé, neboť mlžení skla zabraňují v zárodku, aniž byste cokoli museli udělat. Zeptáme se na to, tak či onak je ale třeba ocenit snahu Fordu dělat z aut o trochu lepší místo k životu.

Ford Windscreen Weather Station pozná, kdy by se mělo čelní sklo zamlžit a zabrání tomu. Takhle je to prostý - řekl by asi Martin Maxa. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Miler