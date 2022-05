Nový luxusní tank na kolech fascinuje pohodlím i bezpečností, ani překonání dveří u něj nic neznamená před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: AddArmor

Pokud toužíte po vrcholném komfortu i bezpečí, tohle je něco pro vás. Nenajdeme mnoho jiných aut, která by vás hýčkala takovým luxusem za dvojitým zabezpečením, připravit si na něj ale musíte docela tučnou sumu.

O americké společnosti AddArmor, která se věnuje pancéřování aut, jsme se zmiňovali již několikrát. Naposledy šlo o poněkud neobvyklý vůz, neboť zvýšené ochrany se dočkal Aston Martin Vantage. Pro AddArmor nicméně nešlo o výlet do neprobádaných vod, již v minulosti dodala pancíř také Ferrari 458 Speciale. Povětšinou se nicméně věnuje limuzínám či luxusním SUV, mezi něž patří Range Rover, Rolls-Royce Phantom či Cullinan a Cadillac Escalade.

Na poslední zmíněný si dnes posvítíme blíže, neboť firma jej odhalila v provedení Full Protection. A to už u AddArmor něco znamená. Po jeho aplikaci má totiž SUV nabízet stejnou ochranu, jaké se dostane vašemu majetku v bankovním sejfu. A nejde o nadsazené přirovnání, neboť SUV se dočkalo jak zesílené dělící přepážky mezi předními sedadly a zadním prostorem, tak zadních extra dveří. Dovnitř se tedy nikdo nepovolaný prakticky nemá šanci dostat. Jakkoli obětovat bezpečnosti musíte téměř celý zavazadelník.

Nejde pochopitelně o jediné úpravy. S balistickou ochranou na úrovni B6 AR 500 můžete počítat v případě každého panelu karoserie, stejně jako u oken. Mimo to dorazily také run-flaty osazené vnitřním ocelovým kruhem, díky kterému zvládá SUV odjet z místa ohrožení. Aby se přitom jeho řidič vypořádal s okolní dopravou či davy lidí, byly do čelní masky instalovány výstražné světlomety. Pancéřovaný Escalade pak mimo to disponuje ještě sirénou.

I přes tyto modifikace vypadá upravený vůz zvenčí jako zcela sériový, což byl pochopitelně záměr. Firma AddArmor se nicméně nezaměřila pouze na ochranu, kromě toho zapracovala také na navýšení luxusu. Celá kabina tak byla přečalouněna jemnou kůží, které dělá společnost strop potažený Alcantarou a dřevěné dekory. Součástí přední dělicí přepážky je pak chytrá televize od Samsungu, se kterou pracuje audiosystém značky Sony.

Středobodem VIP prostoru jsou bezesporu dvě „kapitánská“ křesla, která lze elektronicky nastavit do téměř libovolné polohy. Rovněž disponují vyhříváním, chlazením a masážním strojkem. Cestujícím jízdu dále zpříjemňují výklopné stolky, střešní okno inspirované asijskou architekturou nebo duální klimatizace. Na všech oknech pak nechybí záclonky, počítat lze rovněž se dvěma extra sedadly usazenými proti směru jízdy pro další pasažéry.

Za veškeré modifikace dáte 75 tisíc dolarů (cca 1,79 milionu Kč), což není zrovna malá suma. Navíc nezahrnuje samotný vůz, pro ten musíte za dealery Cadillacu. Za ten přitom dáte minimálně 76 295 USD (asi 1,82 milionu Kč), respektive 80 840 USD (1,93 milionu Kč) v případě prodloužené verze ESV. V obou případech přitom pod kapotou pracuje 6,2litrový osmiválec naladěný na 426 koní. Levný tak tento osobní luxusní tank není ani omylem, ale to se ani nedalo čekat.

Cadillac Escalade se u firmy AddArmor dočkal vysoké úrovně zabezpečení, kromě toho dostal i nadmíru luxusní interiér. Není tedy divu, že na jeho pořízení si musíte připravit minimálně 3,6 milionu korun. Foto: AddArmor

