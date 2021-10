Američané pustili do prodeje extrémní motor, z jeho parametrů lidem z Bruselu naskočí pupínky před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Jakkoli objemnější pohonná jednotka je dnes v prodeji v Evropě raritou a o důvodech si nemusíme dlouze vyprávět. Američané se ale stále drží hesla, že objem ničím nenahradíš a přichází s 10,25litrovým V8, který dokáže zastínit i původní Bugatti Veyron.

Pokud dnes automobilky mluví o objemných motorech, povětšinou mají na mysli něco jako třílitrové šestiválce nebo klidně jen dvoulitrové čtyřválce. Kvůli downsizingu jsme se dostali až tak daleko, že u spousty aut nemůžete sáhnout po ničem jiném než po litrovém tříválci či 1,6litrovém čtyŕválci. Jakmile tedy někdo zmíní agregát převyšující vše výše zmíněné, koukáme na něj jako na blázna. Jak se nicméně ukazuje, i v této době existují značky, které si podobné „šílenosti“ dovolí.

Než se nicméně přesuneme k naprosté novince, musíme na skok zamířit zpět do poloviny letošních prázdnin. Na sklonku července totiž Chevrolet představil Camaro ve verzi COPO, jenž je určena k závodům ve sprintu. Vůz dostal obří 9,4litrový osmiválec, jenž objemem takřka pětkrát překonává základní model. Silniční Camaro totiž startuje s dvoulitrovým čtyřválcem. Ten nicméně disponuje lepším litrovým výkonem, neboť celkově produkuje 279 koní.

Takřka desetilitrová varianta je v tomto ohledu opravdu velmi chudým příbuzným, neboť dává „pouze” 436 koní. I proto Chevrolet nabídku modelu COPO rozšířil, pročež si zákazníci dále mohou vybrat mezi sedmilitrovým osmiválcem (477 koní), jenž taktéž počítá s atmosférickým plněním, a kompresorem přeplňovaným 5,7litrovým osmiválcem (608 koní). Celkově přitom má vzniknout jen 69 exemplářů závodní verze, a to bez ohledu na volbu v motorovém prostoru.

Tím se dostáváme k aktuální novince, jíž je zcela nová verze 9,4litrové jednotky. Ta se dočkala většího zdvihu i vrtání, načež její objem stoupnul na extrémních 632 kubických palců, což odpovídá 10,35 litrům. A jelikož již nemusí odpovídat pravidlům šampionátu NHRA, mohli si technici Chevroletu patřičně pohrát také s výkonem. Motor s kodovým označením ZZ632/1000 V8 tak produkuje 1 018 koní v 6 600 otáčkách a 1 188 Nm točivého momentu při 5 600 ot./min.

Daných hodnot pohonná jednotka dosahuje při spalování 93oktanového benzinu, načež je otázkou, s jakým výkonem by byla spárována při natankování pohonných hmot s ještě vyšším oktanovým číslem. To však Chevrolet neuvádí, stejně jako nezmiňuje cenu. Motor si nicméně budete moci pořídit bez jakéhokoliv omezení od dealerů značky, a to někdy na počátku příštího roku. Pokud byste jej ovšem chtěli zabudovat třeba do své Škody Favorit, je třeba počítat s jistými limity.

V prvé řadě je totiž otázkou, zda by se vám tak velký motor do malého hatchbacku vůbec vešel. Mnohem podstatnější však je absence jakékoliv emisní homologace. Kvůli tomu pohonná jednotka minimálně ve Státech a Kanadě nemůže na veřejné silnice. V Evropě tomu pak asi nebude jinak, byť pochodit byste možná mohli u poněkud benevolentnějších britských úřadů. Jistota ale chybí, zatím je tedy třeba počítat hlavně s okruhovým využitím.

Můžeme tak už jen dodat, že během vývoje pohonná jednotka prošla zátěžovými testy, které simulovaly 200 startů v přímém zrychlení. Na problémy nicméně nedošlo, i proto, že litinový blok je spárován s kovanou ocelovou hřídelí, kovanými hliníkovými písty či sáním, jenž bylo vyrobeno z jediného kusu s pomocí frézy CNC. Robustnosti agregátu bychom se tak neměli divit, cena přitom nemusí být bůhvíjak vysoká. Tu si ale zatím Chevy nechává pro sebe.

Chevrolet pouští do prodeje 10,25litrový motor, který produkuje neskutečných 1 018 koní. Minimálně ve Státech a Kanadě však nesmí na veřejné silnice. Foto: Chevrolet

Zdroj: Chevrolet

Petr Prokopec

