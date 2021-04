Američané stvořili levný doplněk pro auto, před nímž bledne celé Simply Clever Škody před hodinou | Petr Prokopec

Nic proti chytrým doplňkům Škody, využitelnost auta rozšiřují obvykle za malý či vůbec žádný příplatek, tohle ale zkrátka neumí. Zde stačí pár sekund a pár desítek tisíc a na autě se rozvine ložnice i obývací pokoj.

Prodeje obytných vozů a přívěsů jsou v posledních měsících na maximu. Za tím pochopitelně stojí koronavirus, který do jisté míry změnil fungování celého světa. Cestování v podobě, v jaké jsme ho znali, je pro většinu běžných lidí nedosažitelným luxuse. V dostupných lokalitách platí stejné restrikce, jaké máme i u nás, exotičtější si pak kvůli jejich ceně může dovolit jen málokdo. Pokud si tedy chcete odfrknout, v podstatě nezbývá než naskočit do mobilního domova a přesunout se alespoň na pár dnů do trochu jiného prostředí.

Pravdou nicméně je, že ani obytné vozy či přívěsy nejsou pro masy řešením, neboť jejich ceny též nepatří mezi lidové. Kromě toho se pochopitelně nehodí do každodenního provozu, což znamená, že je musíte také někde ustájit. V úvahu tak přichází spíše zápůjčka než koupě, ovšem i ta nakonec může vaši dovolenou prodražit natolik, že si kvůli ní budete muset vzít půjčku. Levné řešení nicméně existuje, jen po něm musíte chvíli pátrat. Americká firma GentleTent ale jedno takové má, přišla s novinkou zvanou The Taco Tent.

Navržena na míru pick-upům jako Ford Ranger či Chevrolet Colorado, jejichž korba není delší než 160 centimetrů. Zároveň se musí jednat o verze Double Cab, tedy s kabinou se dvěma řadami sedadel. Má to své opodstatnění, neboť stan se následně rozloží nad celým vozem, přičemž nad kabinou se nachází ložnice, zatímco z korby je vytvořen obývací pokoj. Ten má sice pouze 152 cm na šířku, díky výšce 213 cm se v něm nicméně můžete bez problémů postavit.

Podstatná je přitom na celé věci konstrukce stanu. Ten je nesen několika nafukovacími „nosníky“. V podstatě vám tak stačí připojit kompresor na dofukování pneumatik a sekyra či kladivo na zatlučení kolíků, a rázem máte mobilní domov postaven. Počítat pak lze s řadou oken a průduchů, které se uvnitř starají o čerstvý vzduch. Opatřeny jsou nicméně moskytiérou, abyste uvnitř nemuseli zápasit s dotěrným hmyzem. Samotný pogumovaný materiál přitom disponuje voděodolnou úpravou.

Jakmile se navíc vrátíte z výletu, není stan ani poté překážkou. Pokud jej totiž sbalíte, má pouze 7 cm na výšku a váží pouhých 28 kg. Ze střechy ho tedy sundá i vaše drahá polovička a útočiště může nalézt třeba pod postelí. Není to žádný luxus, pochopitelně, navíc musíte oželet koupelnu či kuchyňku. Na druhou stranu je na celý tento „obytný vůz” resp. rozšíření, které z obyčejného auta takový vůz udělá, třeba jen 4 293 dolarů, tedy asi 92 tisíc korun. Něco takového vám skutečně nenabídne ani Škoda.

A pokud by vám i to bylo moc, existují ještě levnější alternativy, z nichž některé ani nepotřebuji pick-up a lze pro ně použít klidně Škodu Superb Combi, která se objevuje na prezentačních fotkách evropského zastoupení firmy, stan se pak rozvine prostě na střeše. Na takovou alternativu stačí jen něco přes 50 tisíc. A jak jste ze zmíněného jistě pochopili, výrobce své zboží prodává i na starém kontinentu.

