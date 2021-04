Extrémně propracovaný karavan vměstná do pár metrů celý dům, má i plnohodnotný záchod před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Earthcruiser Overland Vehicles

Nevíme, jak moc velký prodejní argument to bude, ale pro někoho, kdo tráví na toaletě opravdu hodně času, by mohl být. Tohle auto má navzdory svým kompaktním rozměrům na palubě skutečně komfortní záchod.

Čtyři metry čtverečné nejsou zrovna plochou vhodnou k ubytování celé rodiny. Přesto se najdou lidé, kteří více nepotřebují. Ba co více, častokrát jim stačí o půl metru čtverečného méně. Za takto stísněný prostor přitom platí miliony korun, což by někoho mohlo zaskočit. Ovšem jen do chvíle, než připomeneme, že i nadále zůstáváme věrni automobilové branži a nepřepřaháme na dráhu realitních makléřů. Namísto miniaturního bytečku z cihel a tvárnic vám tedy pochopitelně představíme další z domovů na kolech.

Pod názvem Earthcruiser Terranova se přitom skrývá opravdový unikát, který může být postaven na bázi velkých amerických pick-upů, jako je Ford F-350, Ram 3500 nebo Chevrolet Silverado HD. Z těch je vždy na počátku projektu odstraněna korba, jejíž místo zaujme specifická nástavba. Obvykle je vybavena vysouvací střechou, díky čemuž se uvnitř můžete bez problémů postavit. Tedy za předpokladu, že neměříte více než 195 centimetrů, což u většiny světové populace nebude problém.

Ona nástavba přitom v závislosti na délce šasí a zvolené kabině dárcovského vozu disponuje oněmi čtyřmi metry čtverečnými životního prostoru (či zmiňovanou menší rozlohou), byť je třeba připočíst také prostor nad střechou vozu, jenž slouží jako ložnice pro dva dospělé. Pro jejich ratolesti je pak určen víceúčelový kout v zadní části vozu, který přes den může sloužit jako jídelna a přes noc jako druhá ložnice. Mezi tím se pak nachází jídelna a soudě podle pozornosti mu věnované ze strany Earthcruiseru největší perla tohoto vozu - plnohodnotný záchod, na němž se prý budete i v patřičných chvilkách jako doma. U naprosté většiny obytných aut - a snad u žádného této velikosti - s takovým prvkem počítat nelze.

Finesy tím nekončí, za pozornost stojí podlaha i střecha. Tu lze na přání vybavit až pěti solárními panely, jež generují dostatek elektřiny na několikadenní pobyt mimo civilizaci. Dolů se pro změnu nastěhovaly nádrže na pitnou i užitkovou vodu, stejně jako tepelné čerpadlo. Součástí kuchyně díky tomu není jen dřez s tekoucí vodou, ale rovněž myčka. Společnost jí pak dělá varná deska, na přání ovšem můžete sáhnout také po mikrovlnce.

Ani to není definitivní konec všeho, co si můžete pořídit. K dispozici je totiž rovněž venkovní sprchový kout, stejně jako filtrační systém užitkové vody, kterou poté následně můžete využít třeba k umytí. Boky výsuvné střechy pak byly osazeny okénky umožňujícími výhled do celého okolí, přičemž posádku před dotěrným hmyzem chrání sítě. Zapomenout pak nesmíme ani na šuplíky kuchyňské linky, jež slouží jako schody do ložnice.

Suma sumárum se tak novinka jeví velmi schopně, což ovšem rovněž znamená, že výrobce ji nepouští na trh zrovna levně. Cena totiž startuje na 289 tisících dolarech, tedy na 6,2 milionech korun. Na daný prostor se tedy rozhodně nejedná o žádnou láci, samotný vůz sloužící jako základ je ale v ceně.

Earthcruiser Terranova je velmi schopným domovem na kolech, který i na velmi malé ploše nabízí prakticky vše, s čím můžete počítat v běžném bytu. Ve srovnání s ním ovšem motorhome postavený na bázi pick-upu od Fordu, Chevroletu nebo Ram stojí daleko více. Foto: Earthcruiser Overland Vehicles

Zdroj: Earthcruiser Overland Vehicles

Petr Prokopec