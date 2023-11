Analytik radí Tesle, aby ještě zrušila výrobu Cybertrucku dřív, než ji přivede na mizinu před 7 hodinami | Petr Prokopec

Cybertruck se stále nevyrábí, a tak pořád není pozdě do něj zapíchnout vidle, myslí si analytik společnosti Jefferies. V roce 2024 se podle něj může Tesla v případě výroby elektrického pick-upu předem rozloučit s růstem. A pak bude jen hůř.

Již příští týden se uskuteční předání prvních sériových Tesel Cybertruck. Ani jeden z příjemců vozu ale nebude skutečným zákazníkem automobilky v jakémkoli smyslu těchto slov, elektrický pick-up místo toho zamíří k deseti zaměstnancům, kteří jej budou mít jen zapůjčený. Elon Musk si je nejspíše vědom toho, že jeho dlouholetý sen se může změnit v noční můru. A proto zkouší zabránit negativní publicitě všemi možnými prostředky, neboť s ohledem na „kvalitu” exemplářů, které se Tesla nebojí vystavovat, by nyní zřejmě málokdo dostal něco jiného než zjevný šmejd.

Může se zdát, že jsme k novému pick-upu až moc kritičtí, jenže na Teslu už vážně nelze pohlížet jako na začínající start-up, však se svým prvním sériovým autem přišla již před dlouhými 15 lety. Od té doby její prodeje vzrostly na zhruba dva miliony aut ročně. Měla by tedy mít již dostatek zkušeností. Jenže Musk soustavně upřednostňuje kvantitu před kvalitou, aby mohl dále oslňovat investory. A u Cybertrucku si bůhvíproč není jistý, že dosavadní přístup bude fungovat, proto ta opatrnost.

Když už jsme ale u oné kritičnosti, existují lidé, kteří na vůz hledí ještě podstatně drsnější optikou. Patří mezi ně i Phillipe Houchois, analytik společnosti Jefferies, který uvádí, že automobilka by udělala nejlépe, když by celý projekt odpískala, výrobu auta zrušila a do ničeho podobného by se nepouštěla. Jen takový krok podle něj zastaví nevyhnutelný pokles hodnoty akcií, který zklamání ze Cybetrucku přinese, a mohl by celou firmu poslat ke dnu.

Společnosti navíc ušetří peníze, které by mohla investovat do jiných, žádanějších elektromobilů, stejně jako do nových typů baterií. „Tesla vypadá, jako kdyby se na příštích 12 až 18 měsíců měla zaseknout v pomalém pruhu, zatímco zavedené evropské automobilky chtějí příští rok odhalit elektromobil za 25 000 Eur a ty čínské nově zkracují životní cykly svých aut,“ říká Houchois.

Podobná slova vlastně pronesl i Elon Musk, který by rád utlumil dosavadní vysoká očekávání. „Cybertruck je skvělý produkt, ale po stránce finanční bude trvat rok až 18 měsíců, než začne výraznějším způsobem přispívat do firemní pokladny. Přál bych si, aby tomu bylo jinak, ale toto je můj nejlepší odhad,“ řekl. Šéf Tesly tak vlastně připouští i horší vývoj, než na jaký poukazuje Houchouis. Na pozitivní výstupy oněch deseti zaměstnanců tedy bude kladen nemalý důraz, jinak značka nemá šanci zvrátit věci ve svůj prospěch.

Samozřejmě bereme v potaz oněch zhruba dva miliony rezervací, které byly v souvislosti s pick-upem učiněny. Jenže na ty došlo ve chvíli, kdy lidé předpokládali, že produkční verze bude stejně velká jako koncept, stejně schopná v terénu a navíc praktická, kvalitně vyrobená a levná. Nic z toho však neplatí, což mělo vést k odchodu velkého množství potenciální klientely. Sám Musk přitom aktuálně zmiňuje už jen milion rezervací, realita však může být ještě horší. A ještě méně může být reálných objednávek.

Šéf značky tedy nemusel zase tak přehánět, když uvedl, že se Cybertruckem si Tesla vykopala svůj vlastní hrob. Že by ovšem Musk poslechl Houchouisovy rady, je prakticky vyloučené, po předání oněch prvních 10 aut - ať už komukoli - to pak zřejmě bude úplně nemožné.

Cybertruck se aktuálně jeví nikoli jako generátor peněz, nýbrž jako jejich spalovna. Velké množství problémů navíc mělo odrazit mnoho zákazníků, značka by tak dle analytika udělala lépe, kdyby celý projekt zrušila a auto vůbec nevyráběla. Foto: Tesla

