Ani facelift Mitsubishi ASX nevyřešil největší designový přehmat, jaký jsme v posledních letech viděli na nových autech

Současné ASX už vlastně ani není Mitsubishi, je to nepatrně upravený Renaultem Captur. Jak moc nepatrně? Tak, že se ani s faceliftem nedočkal specifického výlisku pátých dveří, ze kterých tak dál trží nepatřičný plastový prvek.

V roce 2016 se provalilo, že Mitsubishi je v případě měření udávané spotřeby upřímné asi tak jako kdysi Volkswagen v případě udávaných emisí motorů TDI. Automobilka při získávání dat pro svůj domácí trh používala metody, které nebyly v souladu s japonskou legislativou. Vedení přitom nejprve neochotně přiznalo, že se tak dělo od roku 2002, než následně připustilo, že k podvodům dochází nejméně pětadvacet let. Celý skandál firmu značně oslabil a nakonec vyústil v její převzetí ze strany Nissanu.

Nový majoritní akcionář ovládající 34procentní balík akcií záhy oznámil, že fungování tří diamantů zefektivní jak jinak než sdílením techniky. Něco takového se dalo čekat, ostatně jde o jednu z klíčových cest, jak snížit náklady. V roce 2016 ovšem asi jen málokdo tušil, že během pár let se z Mitsubishi stane kopírka, u které jediné změny ve srovnání s výchozími vozy lze čekat v prostoru loga. A někdy ani to ne pořádně.

Přesně to se ale stalo, jak se potvrdilo v předloňském a loňském roce, kdy Japonci přišli se dvěma (ne)novinkami. Tou první bylo SUV ASX, druhou pak hatchback Colt. Na něj si posvítíme v prvé řadě, a to jen v krátkosti. Mitsubishi totiž vzalo Renault Clio páté generace, které v té době mělo po faceliftu, a nalepilo na příď, záď a volant svůj emblém. Tím ale jakékoliv japonské invence skončily.

Prakticky stejně tomu bylo o pár měsíců dříve v případě ASX. Druhá generace tohoto SUV tak již není výkladní skříní japonských technologií, jako tomu bylo u předchůdce, kdy to naopak byli Francouzi, kdo přistoupil k propůjčení techniky a jejímu nabízení pod vlastním logem. Jen se nejednalo o Renault, nýbrž o Peugeot (4008) a Citroën (C4 Aircross).

Místo toho zde máme Captur, v jehož případě se kromě odlišného znaku změnila alespoň grafická podoba čelní masky. Něco takového ale zákazníkům zjevně nestačilo, showroomy tedy nevzali útokem. Platí to koneckonců i o českém trhu, kde si za letošní rok pořídilo ASX pouze 86 lidí. Verze od Renaultu má nicméně za stejnou dobu na kontě 405 zákazníků.

Renault Captur se nedávno dočkal faceliftu, načež bylo otázkou, jak tomu bude u Mitsubishi. To se se modernizovanou podobu vytasilo nyní, přičemž je patrné, že od vedení aliance dostali designéři o trochu více volnosti. Dorazila tedy odlišná maska, stejně jako přední nárazník. Světla jsou nicméně již pro obě verze identická, obejít se přitom musí bez předchozího „cancouru“.

Zatímco nicméně vpředu již má každé SUV svou vlastní identitu, vzadu se jede stále stejná písnička. A to až do té míry, že Mitsubishi zůstal na pátých dveřích pod zadním oknem nevzhledný hrbol. Je to snad největší designový přehmat, jaký jsme v posledních letech viděli na nových autech, přesto s ním automobilka ani v rámci brzkého faceliftu nezatočila.

Proč tam vůbec je? Ukazuje, jak maximálně levně musí Mitsubishi své klony připravovat. Captur má v těchto místech parkovací kameru zasazenou do loga francouzské značky, čemuž je celé zadní víko uzpůsobeno a kosočtvercový tvar znaku s dírou uprostřed to snadno umožňuje. Emblém japonské automobilky ovšem tvoří tři diamanty, které ani nezapadnou do vytvořeného prostoru, ani neumožňují zasazení kamery do svého středu. Mitsubishi si ale vlastní výlisek pátých dveří nezasloužilo, a tak si muselo poradit s tím, co je - prostor loga zaplácli oním plastovým hrbem a místo loga značky použili nápis Mitsubishi. Umění možného, jistě, ale jinak dost ohavná věc. Tedy alespoň po našem soudu.

Mitsubishi ASX druhé generace prošlo faceliftem, který mu dodal trochu odlišnější tvář, než jakou dostal spřízněný Renault Captur. Vše se ale pořád dělalo co nejlevněji. Nevzhledný plastový „domov” parkovací kamery udělaný tak, aby překryl místo pro Renaultu s dírou uprostřed na zádi, vozu zůstal. Foto: Mitsubishi

