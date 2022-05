Ani šílené ceny benzinu a nafty nepřesvědčují lidi k tomu, aby chtěli elektromobil, důvody jsou jen rozumné před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Mnozí prezentují vysoké ceny paliv jako zlomový bod, který lidi přiměje uvažovat o elektrických autech, i když je dříve odmítali. Průzkum provedený Autolistem ale ničemu takovému nenasvědčuje. Ceny paliv nejsou ten problém a elektřina stejně levnější nebude.

Prodeje elektromobilů v Evropě v posledních letech rostou. Za tím ovšem nestojí ani tak zájem o ně, nýbrž spíše mnohé politické manipulace s trhem. Konvenční auta jsou zatěžována dalšími a dalšími umělými zdraženími, ta elektrická jsou naopak na mnoha úrovních zvýhodňována. Přesto jsou drahá, když se ale přidají lokální dotace, dodatečné daně na benzinové a naftové vozy, rozdílná schémata odpisů pro firmy... Oněch manipulací je opravdu nespočet a vedou ve výsledku třeba i k tomu, že v Rumunsku je Dacia Spring levnější než Sandero. Uvážíme-li dopady všeho zmíněného na koncové ceny, pak je pro elektromobily smutné, že jsou pořád o tolik dražší a na celkových prodejích mají značně minoritní podíl.

Také ve Spojených státech se mohutně manipuluje. Tamní standardy CAFE (Corporate Average Fuel Economy) nejsou pro automobily žádné kafíčko po obědě, ale tvrdé nepřímé přerozdělování peněz kupujících směrem k zákazníky nežádaným řešením. Navíc existují federální dotace ve výši 7 500 USD (cca 173 tisíc Kč) na vůz a mnohé podpory specifické pro ten či onen stát. Taková Kalifornie už nemá daleko k EU, její obchodování s emisními kredity přihrává Tesle miliardy. Přesto je třeba říci, že USA pořád více připomínají trh a méně pískoviště politiků.

Nakonec se tedy až tak nedivíme výsledkům pravidelné ankety společnosti Autolist, kterou uspořádala už třetí rok po sobě a zkoumá přístup lidí k elektrickým autům. Ukazuje velký odpor k nim navzdory vysokým cenám paliv, který však rozhodně není dán zatvrzelým odmítáním neznámého. Argumenty lidí, proč elektrický vůz nechtějí, jsou velmi racionální.

Tím nejčastějším je příliš vysoká cena elektrických aut, což je prostě fakt. A jen ukazuje, jak extrémně drahé elektromobily reálně jsou, když přes všechno už ani nespočítatelné přerozdělování v jejich prospěch zůstávají o tolik dražší. Číslem dvě se pak stal nedostačující dojezd, kterého se taktéž obává takřka polovina respondentů. To je znovu naprosto racionální obava, bezstarostný dojezd elektrického auta je oproti vozu se spalovacím motorem stále zlomkový a doplnění energie stále nesrovnatelně komplikovanější.

Nechceme být posly špatných zpráv, ovšem zrovna v případě cena Američany - a vlastně ani zbytek světa - posun k lepšímu rozhodně nečeká. Ceny lithia, které je základním stavebním kamenem pro baterie, totiž jen za poslední rok narostly o neskutečných 500 procent. Výrobci jako třeba Tesla tak již začínají zmiňovat, že se vrhnou do těžebního byznysu. To jsou ale spíše jen slova, která mají daleko od činů, navíc je otázkou, co tím vlastně vyřeší. Patrně se dostanou k levnějším surovinám, ale o kolik?

Řešením navíc dle expertů není ani recyklace starých baterií, neboť tímto způsobem bude pokryta poptávka ve výši několika málo procent. Je tedy nutné se smířit s tím, že ceny elektrických aut dále porostou. I proto, že nahoru nejde pouze lithium, ale rovněž nikl, grafit, kobalt či měď. Pokud k tomu navíc připočteme ještě zvyšující se ceny oceli, plastů a dalších komponentů, pak je zřejmé, že za pár let si nový vůz bude moci dovolit málokdo.

Je navíc nutné poznamenat, že růst začínají i ceny elektřiny, pročež se stále dražším stává i dobíjení, hlavně pak u rychlostojanů. Nahoru pak sice lezou i ceny pohonných hmot, a to i v Americe, ovšem tím nejsou tamní motoristé až tak moc znepokojeni. Ba co více, v rámci onoho průzkumu hned pětina lidí uvedla, že i kdyby došlo na další zdražování, stejně by si elektromobil nekoupili. Odpor k bateriovým vozům je opravdu nemalý a stojí na velmi racionálních základech.

Zas a znovu tak lze zopakovat, že jakýkoli evropský rozmach elektromobilů je dán v prvé řadě politickými tlaky a jejich nepřímým nařizováním či alespoň vnucováním za peníze jiných, ne poptávkou. Docela rádi bychom viděli elektrická auta konkurovat těm spalovacím na skutečně otevřeném trhu, kde vítězí lepší, ne protežovanější řešení. Toho se ale v uskupení jménem EU dočkáme jen stěží.

Z nového průzkumu vyplývá, že Američané mají v případě elektromobilů problém hlavně s jejich vysokou cenou. Každý pátý z nich pak uvádí, že by si bateriový vůz nekoupil ani ve chvíli, když by pohonné hmoty zdražili sebevíc. S ohledem na důvody, proč je lidé nechtějí, se nelze divit. Foto: Autolist, tiskové materiály

Zdroj: Autolist

