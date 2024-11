Auto roku 2025 má sedmičku finalistů. Jsou skoro všichni na jedno brdo, anketu mohou rovnou přejmenovat před 7 hodinami | Petr Prokopec

Jedna velká nuda. I tak by šlo shrnout výběr sedmi aut, která se nadále ucházejí o titul COTY 2025. Písmeno C jako by už neznačilo „car”, je to spíš „crossover”. V záplavě různých variací na stejné téma se ale skví jeden vůz, kterému by zlaté vavříny aspoň nějak slušely.

Z anket, ve kterých jsou volena auta roku nejrůznějšího ražení, se v posledních letech stala víc než co jiného fraška. Novináři, kteří o výsledcích obvykle rozhodují, zřetelně nehledají to opravdu nejlepší a nehledí na to, co je skutečně schopno se v maximální možné míře prosadit na trhu. Rozhodují v souladu s tím, co automobilové firmy potřebují prodat. A tak se zelenými, pardon růžovými brýlemi na pčích vyzdvihují vozy, které si pak lidé nejčastěji jen zkusí a ani je nenapadne si je pořídit.

Jasně patrné to bylo hlavně v letech 2022 a 2023, kdy vozy celé pódium obsadily vozy s bateriovým pohonem, které obvykle nepředstavovaly to skutečně nejlepší, co si bylo možné koupit. A také v roce 2024 byl vítěz elektrický. Pikantní je, že ani to ve finále těmto autům k vyšší prodejnosti nepomohlo, protože lidé nejsou zase takové ovce, aby se podobnými záležitostmi nechali ovlivnit. Vítěz ročníku 2023 (Jeep Avenger), tak letos v Česku podle dat SDA oslovil 6 lidí, vítěz ročníku 2024 (Renault Scénic) 59 lidí a ani vítěz ročníku 2022 v podobě Kie EV6 na trhu v podstatě nic neznamená (94 lidí). Auta roku za poslední tři ročníky tak letos shrábly 159 prodejů v zemi za celý dosavadní průběhu roku, to je naprosto směšné. I takové Porsche Cayenne, tedy „předražené” SUV prestižní značky, oslovilo samo o sobě 196 lidí a celou tuhle trojku „nejlepších aut” za posledních několik let jednou rukou o 23 % překonalo. Naprosto směšné.

Každý soudný člověk tak dávno začal přemýšlet o zaprodanosti poroty, možná i proto se aktuální ročník vrací alespoň trochu do normálu - volit hlavně podle toho, co má být prodáváno, když nakonec není, už zjevně není únosné. Šedesát porotců z třiadvaceti zemí tak ze 42 kandidátů na titul COTY 2025 vybralo sedm finalistů. Po příštích osm týdnů přitom dojde na jejich důkladné testování v belgickém centru Mettet, přičemž dle pravidel má každý člen poroty 25 bodů. Jednomu vozu jich může udělit maximálně 10, zároveň pak musí rozdat body alespoň pěti finalistům. Vítěz pak bude vyhlášen 10. ledna na bruselském autosalonu, přičemž nemalé šance má poprvé i Dacia, neboť do konce bude bojovat i Duster.

Rumunské SUV je jedním z hned pěti aut se zvýšenou stavbou karoserie, která budou o titul bojovat, což pomalu svádí k přejmenování ankety na nejlepší crossover roku, což by i sedělo - COTY nemusí být nutně Car of the Year. Soupeři Dusteru jsou Alfa Romeo Junior, Cupra Terramar, Hyundai Inster a Kia EV3. Jedinými zástupci „normálních“ aut jsou tak Citroën C3/ë-C3 a Renault 5/Alpine A290, a to je třeba dodat, že i C3 je trochu do crossoveru. Tyto vozy na délku měří okolo čtyř metrů, zatímco Inster je dokonce ještě menší. O poznání větší ale není ani italský Junior.

Terramar je pak největším vozem z celého výběru, zatímco EV3 a Duster se pohybují okolo 4,3 metru. Zástupce Dacie by jako volba dával smysl, zvlášť v dnešní době, ale nejspíš pro porotu nebude dost „zelený”, neboť k mání je pouze v hybridní formě nebo s motorem uzpůsobeným spalování plynu. Zrovna taková varianta klientelu velmi láká, přičemž rumunská automobilka je jednou z mála, která se danému pohonu věnuje. Jenže spalovací pohon je ve „vyšších kruzích” stále vnímán jako zlo.

Na stejný důvod může dojet i Terramar, neboť ani ten není k dispozici v čistě elektrické formě, maximálně jen jako plug-in hybrid. Ve všech ostatních případech ale již došlo na zapojení bateriového pohonu, který zřejmě bude porotu a veřejnost velmi rozdělovat. Běžní lidé přitom asi jen stěží budou vidět jako nejlepší vůz roku třeba Inster, který za 549 990 Kč nabízí 3,8 metru délky a udávaný dojezd 327 km, ke kterému se přiblížíte jen pomalou jízdou ve městě.

Jsme tedy zvědavi, jak porotci rozhodnou, je to možná jejich poslední šance ponechat anketě nějakou míru relevance. Pokud budou dál volit to, co nakonec prakticky nikdo nekupuje, nemají šanci udržet si pozornost publika, které se zjevně dál řídí vlastním, nikoli jejich rozumem. Ostatně ani my bychom se napříště už této anketě nevěnovali, pokud by si obzvlášť zřetelně nezasloužila výsměch. Na rozdíl od jiných píšeme naše články jen a pouze pro vás, naše čtenáře, zájmy výrobců se ovlivňovat nenecháme.

Evropským autem roku 2025 se může stát také Dacia Duster, když zamířila do finále jako vůbec první vůz rumunské automobilky. Byla by to ještě racionální volba, tak či onak jde stejně jako ve všech ostatních případech o SUV či spíš crossover. Anketu COTY tak mohou rovnou přejmenovat. Foto: Dacia

