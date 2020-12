Apple prý dál chystá vlastní auto, má přijít s řešeními, na nichž si automobilky vylámaly zuby před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Infiniti

Zdá se troufalé tvrdit, že často i přes století fungující harcovníky automobilového průmyslu zaskočí firma, která nemá s výrobou aut žádné zkušenosti. Pokud to ale někdo má svést, pak Apple patří mezi kandidáty.

V roce 2015 se poměrně hojně mluvilo o vůbec prvním automobilu, za kterým by stála firma Apple. Bylo to odvážné, neboť výroba aut je úplně jiný, kapitálově extrémně náročný a přitom nízkomaržový byznys, přesto málokdo předpokládal, že by společnost s nakousnutým jablkem ve znaku své záměry nedotáhla do konce. Přece jen jde o technologického giganta a nejhodnotnější firmu světa, která s iPhonem způsobila revoluci ve světě mobilních telefonů a pomalu se topí v penězích. O to ledovější sprcha tak přišla loni, kdy Project Titan zamířil k ledu a společnost propustila všech 190 expertů, kteří na autu pracovali.

Ze světa aut se nicméně Apple zcela nestáhl, jak jsme se ostatně mohli přesvědčit před několika málo týdny, kdy si firma nechala patentovat monitorující praskliny. Nyní se navíc ze zákulisí začínají ozývat hlasy, dle kterých by skutečně mohl vzniknout celý vůz. Jednat by se navíc mělo o elektromobil s revolučními bateriemi, jejichž design by měl umožnit delší dojezd a zároveň „drastickou“ redukci cen. A zároveň přijít se spoustou dílčích řešení, na kterých si jiné automobilky vylámaly zuby, nebo se o ně ani nepokusily.

Dle původních plánů přitom takové auto mělo dorazit v roce 2024, kvůli koronaviru ale má mít projekt zpoždění. Je přesto otázkou, zda se elektrické novinky Applu skutečně dočkáme. Stěžejní je totiž v tomto ohledu inovativní paket baterií, který není poskládán z mnoha malých buněk jako u konkurence. Místo toho došlo na jejich zvětšení, jednotlivých bloků je tak méně. Zmenšena tak byla prostorová náročnost celého paketu, který tak při srovnatelné velikosti dokáže nabídnout větší kapacitu a tedy i dojezd. Méně použitého materiálu pak má logicky vést i k nižším cenám.

Taková řešení mají dnes problém s teplotou, dle zdrojů obeznámených s celou věcí Apple počítá s lithium-železito-fosfátovými akumulátory, které přehřívání dokážou lépe odolat než ty lithium-iontové. Je tedy skutečně možné, že firma s nakousnutým jablkem přijde s opravdovou revolucí ve stylu prvního iPhonu.

Apple navíc počítá s tím, že vůz by disponoval autonomním řízením, pročež by dostal do vínku plejádu radarů, senzorů, kamer i LiDAR. To jsou ovšem energeticky velmi náročné prvky, jejichž napájení by redukovalo dojezd. To už ale zabíháme do přílišných podrobností, které dnes Apple podle všeho netrápí. Zabývá se prý hlavně otázkou, jak takové auto vyrábět ve velkém, aby se mu investice tímto směrem vyplatily.

V tomto ohledu technologický gigant prý nehodlá stavět vlastní továrnu, místo toho má dojít na spolupráci s některou ze zavedených automobilek. Nicméně i v takovém případě příprava montážní linky nevyjde levně. Apple tak znovu míří na tenký led, který navíc koronavirová pandemie ještě více oslabila. Pokud je tedy tento projekt skutečně na stole, nikde není psáno, že nezamíří zpátky pod něj. Třebaže za každou další nabídku na stále více unifikovaném trhu budeme jen rádi.

Apple se v poslední době blýsknul několika automobilovými patenty, třeba těmito zabývajícími se okny. Ty kupříkladu dokážou monitorovat, zda se na nich objeví praskliny, načež by následně v případě potřeby měly samy zařídit jejich opravu. Ilustrace: US Patent and Trademark Office



Pod palcem ale má i patenty na více automobilová řešení, jako například řízení bez mechanické vazby. Ilustrace: US Patent and Trademark Office



To už dříve do sériové výroby poslalo Infiniti, nakonec jej ale z trhu stáhlo, byly s ním příliš velké problémy. Grafika: Infiniti

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec