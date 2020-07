Architekt si splnil sen, navrhl levný a stylový obytný vůz, působí jako kosmická loď před 2 hodinami | Petr Prokopec

Autora této pozoruhodné kreace štvalo, že na trh míří pouze ty výrobky, které navrhoval pro jiné. Stvořil tak Polydrop, přívěs s ložnicí, kuchyní i koupelnou, který v plné polní vychází na 520 tisíc.

Je jisté, že koronavirus zásadním způsobem promění cestování, nakonec to vidíme už letos. Zatímco až do začátku letošního roku byly jedinými překážkami peníze či víza, nyní je třeba počítat s mnohými restrikcemi či dokonce se zákazem vstupu do té či oné země. A zatím vůbec není jisté, s čím můžeme počítat do budoucna, neboť pandemie nikam nezmizela. Experti proto naznačují, že taková volnost při výběru zahraniční destinace, jaká tu posledních pár let byla, se zkrátka hned tak nevrátí.

Díky tomu prochází trh změnami, tak kupříkladu v Česku je kupříkladu nyní možné pořídit dovolenou v luxusním pražském hotelu levněji než v roubence někde na vesnici, neboť po druhém zmíněném touží skoro všichni, zatímco první možnost láká stále méně lidí. A v centru hlavního města je i náhle k dispozici bezpočet bytů nabízených k dlouhodobému i krátkodobému pronájmu hluboko pod dosavadními cenami.

Nejsou to nicméně jediné novinky, dále lze zmínit rostoucí zájem o obytné vozy či přívěsy. Jen za posledních pár měsíců jsme si tak na tomto poli mohli představit opravdu zajímavé skvosty, kdy třeba taková Base Cabin vypadá jako normální dům milovníka přírodních materiálů. Firma OzXCorp pak pro změnu přišla s přívěsem, který má vlastní elektrický pohon. Jízda s ním se tedy nemusí stát tak nemotornou, jak při tažení přívěsů bývá obvyklé.

Nyní můžeme stejným směrem vyrazit znovu, jakkoliv je tu jeden rozdíl. Za výše zmíněnými novinkami totiž stojí protinožci, přívěs Polydrop však postavili Američané. Konkrétně jde o dílo architekta Kyunghyuna Lewa, kterého rozčilovalo, že na svět přichází pouze ty kreace, které navrhl a které si u něj zadala ta či ona firma. Nikdy se však nestalo, aby byl splněn přímo jeho vlastní sen. Letos proto došlo na změnu a výrobu prvního prototypu.

„Vše začalo malou oranžovou dřevěnou kapslí ve tvaru slzy, která byla ukotvena na běžný plaťák,“ vzpomíná Lew na to, jak před rokem vyrazil se svou ženou na turné po Státech. A právě díky této cestě se nakonec začal měnit tvar přívěsu i jeho schopnosti. Polydrop tak nyní má nabízet tu nejlepší tepelnou izolaci, jaká je k mání a díky které by uvnitř měly po celý rok panovat příjemné teploty. Odstraněn tak zjevně byl největší problém karavanů.

Přiostřovat se začal rovněž design, který byl výrazně ovlivněn vesmírnými loděmi a moduly ze sci-fi filmů. Lew přitom na střechu instaloval solární panely, které se starají o napájení přístrojů v ložnici, stejně jako o kuchyň. Ta ovšem není součástí vnitřního prostoru, místo toho byla instalována na záď pod výklopný kryt. Vařit tedy budete muset pod širým nebem, pročež vás možná při několikadenních lijácích čeká hladovka.

Výměnou za jistý diskomfort se stává design kuchyně, který skutečně dokáže zahřát u srdce. I proto, že prakticky každý prvek slouží jak vzhledu, tak konkrétní funkci. Na výběr je přitom hned několik typů, kdy ty nejjednodušší dostaly umyvadlo s vodní pumpou a troubu. S dražšími verzemi je pak spojena třeba lednička, stejně jako výsuvné panely s vařičem a různými kuchyňskými ingrediencemi.

Ona ložnice pak dostala do vínku třeba klimatizaci nebo LEDkové osvětlení, stěny vyrobené z plastu jsou pak potažené umělou kůží. Matrace nabízí spaní pro dva dobrodruhy, kteří se mohou vydat i do velmi nehostinných podmínek. Jedním z příplatkových prvků je totiž nahrazení standardních 13palcových kol 15palcovými a navýšení světlé výšky. K mání je i střešní rampa se střešní sprchou.

Dodat již můžeme jen ceny, které startují na 14 495 dolarech (cca 328 tisíc Kč). Za 19 995 USD (452 tisíc Kč) pak můžete sáhnout po plně vybaveném provedení, přičemž zvýšený podvozek vás vyjde na extra 500 dolarů (11 tisíc Kč) a ona sprcha včetně několika dalších doplňků na 2 500 USD (57 tisíc Kč). Více než 22 995 dolarů (520 tisíc Kč) vás tedy Polydrop stát nebude, to není vůbec špatná cena.

