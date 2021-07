Prý nejošklivější nové auto roku 2020 se vyprodalo za 4 dny, teď se ukázalo do detailu dnes | Petr Miler

/ Foto: Mitsuoka

Hezké opravdu není, ať se na něj podíváme jakkoli, to ale zjevně ještě neznamená, že nemůže být někomu sympatické. Lepší pohled na něj vám to možná pomůže pochopit.

Japonská automobilka Mitsuoka u nás asi bude známa jen nadšencům, třebaže existuje už od roku 1968. Soustřeďuje se na malosériovou výrobu vozů postavených obvykle na základech existujících modelů jiných značek, takže z podstaty vstoupila do povědomí lidí spíše ve své domovině. Některé její kreace jsou ale tak nepřehlédnutelné, že se o nich mluví po celém světě. A ta poslední jménem Buddy patří mezi takové.

Když se loni poprvé ukázala veřejnosti, vysloužila si spíše výsměch. Kombinace moderní japonské techniky s designem amerických aut dávno minulých dekád vozu vynesla zařazení mezi vizuálně nejméně atraktivní auta vůbec a opakovaně byla označena za nejošklivější nové auto loňského roku. O to větším překvapením bylo, když se ukázalo, že celá plánovaná produkce se vyprodala za 4 dny.

Jasně, šlo jen o 200 aut, ale vzhledem k tomu, jak vůz vypadá, je i to úctyhodný počin. Je tedy na Mitsuoce Buddy přece jen něco přitažlivého krom jejího kamarádského označení? My bychom řekli, že nepostrádá jisté kouzlo přenesení starých receptů do nových časů, sami ale můžete díky přiloženému videu lépe prozkoumat, co vlastně nabízí.

Má jej na svědomí japonský kanál Lovecars TV na Youtube, takže je pochopitelně v japonštině. S automatickým překladem ale není problém pochopit, o čem je řeč. Lépe tak můžeme vidět k nepoznání modifikovanou Toyotu RAV4 s velkou chromovanou mřížkou chladiče a hranatými světlomety na přídi. Panely karoserie jsou v této oblasti zcela nové, boční části zůstávají původní, vzadu je to ale znovu festival bizarnosti s novými pátými dveřmi. Tamtéž najdeme opět chromovaný nárazník a zadní světla stěží srovnatelná s jakýmkoli jinými.

Nejméně se změnil interiér. Zejména palubní deska a přístrojovka, středový panel, displej infotainmentu a klíčové ovládače zůstávají původní, přesto kabina působí odlišně díky rozsáhlému použití černé kůže s kontrastním prošíváním i lemováním.

Jak praví někteří, je to takové Canyonero ze Simpsonů v japonském provedení, možná i odtud sympatie k němu. Už jsme zmínili, že Mitsuoka prvních 200 nabídnutých kusů vyprodala prakticky ihned a pokud zájem o model Buddy potrvá, rozjede v roce 2023 druhou výrobní sérii.

Mitsuoka Buddy je možná jedním z nejošklivějších nových aut posledních let, obchodnímu úspěchu to ale zjevně nebrání. Díky detailnímu prozkoumání vozu na videu níže možná lépe pochopíte, proč. Foto: Mitsuoka

Zdroje: Lovecars TV@Youtube, Mitsuoka

Petr Miler